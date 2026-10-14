Das Spiel zwischen Inter Miami CF und New York City FC beginnt am 15.10.2026, 01:30.

Anstoßzeit Inter Miami CF gegen New York City FC

USA MLS - Spielwoche 29 14. Okt. 2026 - 19:30 Nu Stadium

Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs New York City FC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Inter Miami CF und New York City FC ist live bei Apple TV zu sehen. Für die Saison 2026 sind alle MLS-Spiele direkt im regulären Apple-TV-Abonnement enthalten – ein separater Season Pass wird nicht mehr benötigt.

Inter Miami CF vs. New York City FC: Spielvorschau

Inter Miami CF empfängt New York City FC im Nu Stadium in einem MLS-Duell, das für beide Mannschaften am Ende der regulären Saison erhebliche Bedeutung hat.

Kily Gonzalez' Mannschaft steht aktuell auf dem zweiten Platz der Eastern Conference und befindet sich in starker Form. Der 4:0-Kantersieg gegen DC United zuletzt zuhause hat das Selbstvertrauen im Lager der Gastgeber deutlich gestärkt, wobei Lionel Messi und Luis Suárez als Doppelpacker die Hauptrollen übernahmen.

Für Miami geht es darum, den Druck auf die Spitzengruppe aufrechtzuerhalten und sich einen günstigen Playoff-Startplatz zu sichern. Mit Messi in blendender Verfassung und vollem Fokus auf den Klub nach dem Ende seiner Länderspielperiode ist die Stimmung im Lager der Hausherren bestens.l-e

NYCFC reist hingegen unter erheblichem Druck nach Florida. Pascal Jansens Mannschaft liegt auf dem zehnten Rang der Eastern Conference und damit außerhalb der Playoff-Plätze, nachdem zuletzt drei Niederlagen in fünf MLS-Spielen die Situation verschärft haben.

Die jüngste 2:1-Niederlage gegen Chicago Fire FC macht die Lage für die Gäste noch prekärer. Ein Sieg im Nu Stadium wäre für NYCFC nahezu Pflicht, um den Anschluss an die Postseason-Ränge nicht endgültig zu verlieren.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream des Spiels findest du im Folgenden.





Inter Miami CF vs. New York City FC: Aufstellungen

Form

Inter Miami kommt mit einer soliden Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein überzeugender 4:0-Heimerfolg gegen DC United, zuvor gab es einen 2:0-Sieg gegen Cruz Azul im Campeones Cup. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Columbus Crew. Miami erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt zehn Tore und kassierte vier.

NYCFC präsentiert sich derzeit in deutlich schlechterer Verfassung: Aus den letzten fünf MLS-Spielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:2 bei Chicago Fire FC, zuvor verlor NYCFC 0:1 gegen Red Bull New York. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtssieg bei Real Salt Lake.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen diesen beiden Klubs fand im März 2026 statt: New York City FC empfing Inter Miami und unterlag mit 2:3. In den letzten fünf direkten Duellen hat Inter Miami dreimal gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage. NYCFC hat keines der letzten vier Aufeinandertreffen für sich entschieden.

Inter Miami CF vs. New York City FC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.