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Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs. New York City FC heute live im TV und Livestream?

Inter Miami CF - New York City FC
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In der MLS spielt Inter Miami CF gegen New York City FC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Inter Miami CF und New York City FC beginnt am 15.10.2026, 01:30.

Anstoßzeit Inter Miami CF gegen New York City FC

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USA MLS - Spielwoche 29
Nu Stadium

Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs New York City FC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Inter Miami CF und New York City FC ist live bei Apple TV zu sehen. Für die Saison 2026 sind alle MLS-Spiele direkt im regulären Apple-TV-Abonnement enthalten – ein separater Season Pass wird nicht mehr benötigt.

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Inter Miami CF vs. New York City FC: Spielvorschau

Inter Miami CF empfängt New York City FC im Nu Stadium in einem MLS-Duell, das für beide Mannschaften am Ende der regulären Saison erhebliche Bedeutung hat.

Kily Gonzalez' Mannschaft steht aktuell auf dem zweiten Platz der Eastern Conference und befindet sich in starker Form. Der 4:0-Kantersieg gegen DC United zuletzt zuhause hat das Selbstvertrauen im Lager der Gastgeber deutlich gestärkt, wobei Lionel Messi und Luis Suárez als Doppelpacker die Hauptrollen übernahmen.

Für Miami geht es darum, den Druck auf die Spitzengruppe aufrechtzuerhalten und sich einen günstigen Playoff-Startplatz zu sichern. Mit Messi in blendender Verfassung und vollem Fokus auf den Klub nach dem Ende seiner Länderspielperiode ist die Stimmung im Lager der Hausherren bestens.l-e

NYCFC reist hingegen unter erheblichem Druck nach Florida. Pascal Jansens Mannschaft liegt auf dem zehnten Rang der Eastern Conference und damit außerhalb der Playoff-Plätze, nachdem zuletzt drei Niederlagen in fünf MLS-Spielen die Situation verschärft haben.

Die jüngste 2:1-Niederlage gegen Chicago Fire FC macht die Lage für die Gäste noch prekärer. Ein Sieg im Nu Stadium wäre für NYCFC nahezu Pflicht, um den Anschluss an die Postseason-Ränge nicht endgültig zu verlieren.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream des Spiels findest du im Folgenden.


Inter Miami CF vs. New York City FC: Aufstellungen

Inter Miami CF vs New York City FC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • K. Gonzalez

Form

MIA

MIA - Form

NSC
U2-2
CRU
S2-0
SDI
U2-2
COL
N2-1
DCU
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NYC

NYC - Form

NER
N1-2
RSL
S0-2
RNY
N0-1
ATL
U2-2
CHI
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Inter Miami kommt mit einer soliden Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein überzeugender 4:0-Heimerfolg gegen DC United, zuvor gab es einen 2:0-Sieg gegen Cruz Azul im Campeones Cup. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Columbus Crew. Miami erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt zehn Tore und kassierte vier.

NYCFC präsentiert sich derzeit in deutlich schlechterer Verfassung: Aus den letzten fünf MLS-Spielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem 1:2 bei Chicago Fire FC, zuvor verlor NYCFC 0:1 gegen Red Bull New York. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtssieg bei Real Salt Lake.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Inter Miami CFUnentschiedenNew York City FC
3
2
0
USA MLS
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
END
USA MLS
New York City FC badge
New York City FC
NYC
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
END
USA MLS
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
END
15Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Die jüngste Begegnung zwischen diesen beiden Klubs fand im März 2026 statt: New York City FC empfing Inter Miami und unterlag mit 2:3. In den letzten fünf direkten Duellen hat Inter Miami dreimal gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage. NYCFC hat keines der letzten vier Aufeinandertreffen für sich entschieden.

Inter Miami CF vs. New York City FC: Die Tabellen

Major League Soccer Ost

#PSUNTG+/-PktForm
1
Nashville SCNashville SCNSC
2819635922+3763
S
S
S
U
N
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
28131056850+1849
S
N
U
U
U
3
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2814685140+1148
S
S
S
N
N
4
New England RevolutionNew England RevolutionNER
28144104539+646
N
N
S
S
S
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2813785040+1046
S
N
S
U
S
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
28126105645+1142
S
S
S
S
S
7
Orlando CityOrlando CityORL
28114135166-1537
S
N
N
S
S
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
28106123852-1436
S
N
S
S
N
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
279995865-736
S
N
U
U
N
10
New York City FCNew York City FCNYC
2889114238+433
N
U
N
S
N
11
Toronto FCToronto FCTFC
28711104152-1132
S
N
N
N
S
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2761293446-1230
N
U
N
U
S
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2885154146-529
N
S
S
N
N
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2876153348-1527
N
U
S
U
N
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2866163556-2124
N
S
N
N
N
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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