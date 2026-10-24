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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. AC Florenz heute live im TV und Livestream?

Inter Mailand - AC Florenz
Inter Mailand
AC Florenz
Italien Serie A

In der Serie A spielt Inter Mailand gegen AC Florenz. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Inter Mailand und AC Florenz beginnt am 25.10.2026, 12:30.

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Anstoßzeit Inter Mailand gegen AC Florenz

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Italien Serie A - Spielwoche 8
Giuseppe Meazza

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs AC Florenz heute live im TV und Livestream?

Inter Mailand gegen AC Florenz wird live bei DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Inter Mailand vs. AC Florenz: Spielvorschau

Inter Mailand empfängt AC Florenz am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, zum Mittagsanstoß im Giuseppe Meazza in Mailand. Das Duell steht auf dem Programm der 8. Spielrunde der Serie A 2026/27.

Die Nerazzurri gehen als klarer Tabellenführer in die Partie. Sechs Siege aus sieben Ligaspielen sprechen für sich, und zuletzt sicherte Cristian Chivus Mannschaft einen wichtigen Erfolg in der Champions League gegen Schachtar Donezk.

Für Inter ist es dennoch keine einfache Phase. Mit Lautaro Martínez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones und Luis Henrique fehlen gleich fünf Spieler verletzt. Die Breite des Kaders wird auf die Probe gestellt.

Auf der anderen Seite steckt AC Florenz tief in der Krise. Die Viola sind Tabellenletzter und haben aus den vergangenen drei Ligapartien nur einen Punkt geholt. Auch der Trainerwechsel von Grosso zu Paolo Vanoli hat bislang keinen Aufschwung gebracht.

Für Florenz geht es darum, in Mailand zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben. Für Inter ist es eine Gelegenheit, die Tabellenführung weiter auszubauen, bevor eine intensive Englische Woche mit drei weiteren Ligaspielen beginnt.

Wo das Spiel übertragen wird und alle weiteren Infos gibt es hier.


Inter Mailand vs. AC Florenz: Aufstellungen

Inter Mailand vs AC Florenz Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
page.match.formation.title
AC Florenz crest
AC Florenz
FIO
4-3-3
I. ProvedelI. ProvedelM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluH. MkhitaryanH. MkhitaryanC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. EspositoD. de GeaD. de GeaM. PongracicM. PongracicR. DragusinR. DragusinDodoDodoÁlex JiménezÁlex JiménezN. FagioliN. FagioliM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. Mastantuono
AC Florenz crest
AC Florenz
FIO
3-5-2
Inter Mailand

Startelf

AC Florenz

Trainer

  • C. Chivu
  • P. Vanoli

Form

INT

INT - Form

LUM
S2-0
PAR
S3-0
CLB
N3-4
BOL
S1-3
SHK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FIO

FIO - Form

VEN
S2-4
PIS
S3-0
NAP
U1-1
GEN
N2-1
COM
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Inter Mailand kommt mit vier Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt gab es ein 1:0 gegen Schachtar Donezk in der Champions League, davor ein 1:3-Auswärtssieg in Bologna. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:4 gegen Club Brügge. Insgesamt erzielte Inter in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte acht.

AC Florenz hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Como. Zuvor verlor die Viola 2:1 gegen Genua. In fünf Spielen traf Florenz neunmal und kassierte elf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenAC Florenz
3
1
1
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
1
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
3
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
0
END
Italien Serie A
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
1
END
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Italien Serie A
AC Florenz badge
AC Florenz
FIO
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der Serie A endete am 22. März 2026 mit einem 1:1-Unentschieden in Florenz. Davor gewann Inter Mailand das Heimspiel im Oktober 2025 deutlich mit 3:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt Inter auf drei Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage.

Inter Mailand vs. AC Florenz: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
8710165+1122
S
S
S
S
U
2
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
3
AS RomAS RomROM
8530196+1318
U
S
U
U
S
4
ComoComoCOM
8521147+717
S
S
U
N
S
5
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
N
N
U
S
S
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
10
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
N
N
U
N
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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