Das Spiel zwischen Inter Mailand und AC Florenz beginnt am 25.10.2026, 12:30.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Inter Mailand gegen AC Florenz

Italien Serie A - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

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Inter Mailand gegen AC Florenz wird live bei DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Inter Mailand vs. AC Florenz: Spielvorschau

Inter Mailand empfängt AC Florenz am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, zum Mittagsanstoß im Giuseppe Meazza in Mailand. Das Duell steht auf dem Programm der 8. Spielrunde der Serie A 2026/27.

Die Nerazzurri gehen als klarer Tabellenführer in die Partie. Sechs Siege aus sieben Ligaspielen sprechen für sich, und zuletzt sicherte Cristian Chivus Mannschaft einen wichtigen Erfolg in der Champions League gegen Schachtar Donezk.

Für Inter ist es dennoch keine einfache Phase. Mit Lautaro Martínez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones und Luis Henrique fehlen gleich fünf Spieler verletzt. Die Breite des Kaders wird auf die Probe gestellt.

Auf der anderen Seite steckt AC Florenz tief in der Krise. Die Viola sind Tabellenletzter und haben aus den vergangenen drei Ligapartien nur einen Punkt geholt. Auch der Trainerwechsel von Grosso zu Paolo Vanoli hat bislang keinen Aufschwung gebracht.

Für Florenz geht es darum, in Mailand zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben. Für Inter ist es eine Gelegenheit, die Tabellenführung weiter auszubauen, bevor eine intensive Englische Woche mit drei weiteren Ligaspielen beginnt.

Wo das Spiel übertragen wird und alle weiteren Infos gibt es hier.





Inter Mailand vs. AC Florenz: Aufstellungen

Form

Inter Mailand kommt mit vier Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt gab es ein 1:0 gegen Schachtar Donezk in der Champions League, davor ein 1:3-Auswärtssieg in Bologna. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:4 gegen Club Brügge. Insgesamt erzielte Inter in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte acht.

AC Florenz hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Como. Zuvor verlor die Viola 2:1 gegen Genua. In fünf Spielen traf Florenz neunmal und kassierte elf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der Serie A endete am 22. März 2026 mit einem 1:1-Unentschieden in Florenz. Davor gewann Inter Mailand das Heimspiel im Oktober 2025 deutlich mit 3:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt Inter auf drei Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage.

Inter Mailand vs. AC Florenz: Die Tabellen

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