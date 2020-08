Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Europa League

Wer folgt Sevilla ins Europa-League-Finale: Inter Mailand oder Donezk? Hier erfahrt Ihr, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Im zweiten Halbfinale der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 17. August, um 21 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Inter Mailand erreichte das Halbfinale der Europa League durch einen 2:1-Erfolg über Bayer Leverkusen am vergangenen Montag. Nicolo Barella und Romelu Lukaku erzielten dabei die Treffer.

Schachtjor Donezk setzte sich im Viertelfinale derweil gegen Frankfurt-Bezwinger durch. Beim 4:1-Sieg sorgten Junior Moraes, Taison, Alan Patrick und Dodo mit ihren Toren für einen ungefährdeten Triumph über die Schweizer.

Nun treten Inter und Donezk im Halbfinale der Europa League gegeneinander an. Wer sichert sich das Ticket für das Finale?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Europa-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute im TV und LIVE-STREAM? Das Halbfinale im Überblick

Duell Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk Anpfiff Sonntag, 17. August 2020 | 21 Uhr Stadion Rhein-Energie-Stadion, Köln

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute im LIVE-STREAM?

Frohe Botschaft für alle Fans von Inter Mailand und Schachtjor Donezek: Der Streamingdienst DAZN ist im Besitz der Übertragungsrechte aller Spiele der Europa League. Folglich kann man dort das heutige Halbfinale live und in voller Länge verfolgen - und zwar folgendermaßen:

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk? So läuft die Europa League heute im LIVE-STREAM von DAZN

DAZN zeigt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live und in voller Länge via LIVE-STREAM. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 20.45 Uhr, ehe dann um 21 Uhr der Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion in Köln ertönt.

Im Vorfeld liefert Euch Moderator Alex Schlüter sämtliche relevante Informationen rund um die Begegnung zwischen Mailand und Donezk. Sobald der Ball rollt, kommentieren Max Siebald und Experte Ralph Gunesch dann das Spielgeschehen.

Um den LIVE-STREAM zu empfangen, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abo. Sofern Ihr noch keins besitzt, könnt Ihr den kompletten Service im Rahmen eines kostenlosen Probemonats vier Wochen lang bequem ausprobieren.

Erst anschließend wird für das DAZN-Abo eine monatliche Gebühr von 11,99 Euro fällig. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahresabo für 119,99 Euro sichern und somit hochgerechnet knapp 24 Euro sparen. Das Abo ist jederzeit monatlich und mit nur wenigen Klicks wieder kündbar, falls Ihr nicht weiterhin dabei bleiben möchtet.

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live und in voller Länge - die Übertragung im Überblick:

Vorberichte: ab 20.45 Uhr

ab 20.45 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Kommentator: Max Siebald



Quelle: imago images

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live im TV?

Ihr möchtet das Europa-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk heute am liebsten vor dem TV-Gerät genießen? Kein Problem, denn auch hierfür bietet DAZN eine passende Lösung an:

DAZN zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute via LIVE-STREAM im TV

Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk wird bei DAZN nicht nur als LIVE-STREAM für mobile Geräte angeboten, sondern kann zudem auch auf fast allen Smart-TVs angeschaut werden.

Hierfür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren und Euch dort einloggen. Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo besitzen, findet Ihr hier noch mal alle Infos zur Anmeldung.

Ihr besitzt keinen Smart-TV? Dann verbindet Eure Playstation, Xbox One oder den Amazon Fire TV Stick mit dem herkömmlichen TV-Gerät und genießt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk live und in voller Länge!

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk?

Ihr habt das Europa-League-Halbfinale zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk im TV oder LIVE-STREAM verpasst? Macht nichts, denn auf DAZN werden die Highlights der Partie bereits kurze Zeit nach Abpfiff hochgeladen.

Somit verpasst Ihr keine spielentscheidende Szene und bekommt alle Tore und weitere relevante Sequenzen kompakt in einem Highlight-Clip serviert. Alternativ habt Ihr auch die Möglichkeit, das komplette Spiel nochmals im Re-Live anzuschauen. Klickt Euch mal rein!

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk heute live? Die Opta-Fakten vor dem Halbfinale