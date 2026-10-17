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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs. RW Essen heute live im TV und Livestream?

Ingolstadt - RW Essen
Ingolstadt
RW Essen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Ingolstadt gegen RW Essen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Ingolstadt und RW Essen beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen RW Essen

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs RW Essen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Ingolstadt und RW Essen wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

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Ingolstadt vs. RW Essen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt RW Essen. Für den Gastgeber geht es darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren – für den Gast aus dem Ruhrgebiet um die Bestätigung seiner starken Saisonform.

Ingolstadt steckt in einer schwierigen Phase. Trainer Achim Beierlorzer hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt, und die Defensive zeigte sich dabei anfällig. Der Druck auf die Mannschaft wächst von Woche zu Woche.

RW Essen reist als Tabellendritter an und gehört zu den stabilsten Teams der Liga. Trainer Uwe Koschinat hat seine Mannschaft auf einem klaren Kurs, der Aufstieg ist kein unrealistisches Ziel mehr.

Die Formkurven könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Essen zuletzt mit einem 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln überzeugte, kassierte Ingolstadt eine 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim.

Die Direktbilanz spricht ebenfalls für die Essener. In den letzten Begegnungen behielt Essen regelmäßig die Oberhand – ein weiterer Faktor, der den Gastgeber unter Zugzwang setzt.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Infos zum Anstoß – alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.


Ingolstadt vs. RW Essen: Aufstellungen

Ingolstadt vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Beierlorzer

Form

FCI

FCI - Form

SAB
S0-1
TSG
N1-2
FCK
N3-0
SVW
N2-4
WMA
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ESN

ESN - Form

WUK
S6-2
WMA
S1-2
HRO
U1-1
PRM
U3-3
FOK
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Ingolstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Zuvor unterlag man Wehen Wiesbaden mit 2:4, während der 1:0-Auswärtssieg bei Saarbrücken einen der wenigen Lichtblicke darstellte. In diesen fünf Spielen erzielte Ingolstadt sieben Treffer und kassierte zwölf Gegentore.

RW Essen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden auf – ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln, davor gab es ein 3:3 gegen Preußen Münster. Zuvor feierte Essen einen deutlichen 6:2-Sieg gegen Würzburger Kickers. In diesem Zeitraum traf Essen 13-mal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IngolstadtUnentschiedenRW Essen
0
1
4
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
4
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
4
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
END
4Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 statt, als RW Essen im eigenen Stadion mit 4:1 klar die Oberhand behielt. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle zurück, dominiert Essen die Bilanz deutlich: drei Siege für Essen, ein Unentschieden und ein Sieg für Ingolstadt. Alle fünf Begegnungen fanden in der 3. Liga statt.

Ingolstadt vs. RW Essen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
94231010014
S
U
N
S
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
94141614+213
N
S
S
N
S
10
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
93331618-212
N
U
N
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
12
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
93241316-311
N
N
S
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
93241215-311
S
S
N
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
93241215-311
S
N
N
N
S
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
16
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
92342019+19
U
S
U
N
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
9234916-79
U
N
N
U
U
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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