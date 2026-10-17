Das Spiel zwischen Ingolstadt und RW Essen beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Ingolstadt gegen RW Essen

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Das Spiel zwischen Ingolstadt und RW Essen wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

Ingolstadt vs. RW Essen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt RW Essen. Für den Gastgeber geht es darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion nicht zu verlieren – für den Gast aus dem Ruhrgebiet um die Bestätigung seiner starken Saisonform.

Ingolstadt steckt in einer schwierigen Phase. Trainer Achim Beierlorzer hat aus den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt, und die Defensive zeigte sich dabei anfällig. Der Druck auf die Mannschaft wächst von Woche zu Woche.

RW Essen reist als Tabellendritter an und gehört zu den stabilsten Teams der Liga. Trainer Uwe Koschinat hat seine Mannschaft auf einem klaren Kurs, der Aufstieg ist kein unrealistisches Ziel mehr.

Die Formkurven könnten unterschiedlicher kaum sein. Während Essen zuletzt mit einem 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln überzeugte, kassierte Ingolstadt eine 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim.

Die Direktbilanz spricht ebenfalls für die Essener. In den letzten Begegnungen behielt Essen regelmäßig die Oberhand – ein weiterer Faktor, der den Gastgeber unter Zugzwang setzt.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Infos zum Anstoß – alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.





Ingolstadt vs. RW Essen: Aufstellungen

Form

Ingolstadt kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Zuvor unterlag man Wehen Wiesbaden mit 2:4, während der 1:0-Auswärtssieg bei Saarbrücken einen der wenigen Lichtblicke darstellte. In diesen fünf Spielen erzielte Ingolstadt sieben Treffer und kassierte zwölf Gegentore.

RW Essen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden auf – ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln, davor gab es ein 3:3 gegen Preußen Münster. Zuvor feierte Essen einen deutlichen 6:2-Sieg gegen Würzburger Kickers. In diesem Zeitraum traf Essen 13-mal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 statt, als RW Essen im eigenen Stadion mit 4:1 klar die Oberhand behielt. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle zurück, dominiert Essen die Bilanz deutlich: drei Siege für Essen, ein Unentschieden und ein Sieg für Ingolstadt. Alle fünf Begegnungen fanden in der 3. Liga statt.

Ingolstadt vs. RW Essen: Die Tabellen

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