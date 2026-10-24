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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Ingolstadt - MSV Duisburg
Ingolstadt
MSV Duisburg
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Ingolstadt gegen MSV Duisburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Ingolstadt und MSV Duisburg beginnt am 24.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Ingolstadt gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream in voller Länge verfolgen.

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Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

Der FC Ingolstadt empfängt in der 3. Liga den Tabellenführer MSV Duisburg. Für die Hausherren geht es darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion herzustellen – für die Zebras um die Verteidigung der Spitzenposition.

Trainer Achim Beierlorzer steckt mit Ingolstadt in einer schwierigen Phase. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur zwei Siege, und die Defensive zeigte sich dabei anfällig.

Ganz anders die Ausgangslage beim Gast. Dietmar Hirsch hat MSV Duisburg als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen belegen, dass die Zebras in dieser Saison ernsthaft um den Aufstieg mitspielen.

Die Formkurven der beiden Mannschaften könnten kaum unterschiedlicher sein. Ingolstadt kassierte zuletzt ein 3:0 gegen Waldhof Mannheim, während Duisburg mit einem 4:1 bei Wehen Wiesbaden und einem 3:2 gegen Hoffenheim II überzeugte.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs Welten – Duisburg thront an der Spitze, Ingolstadt kämpft im Mittelfeld um Stabilität. Das macht diese Partie zu einem klaren Gradmesser für beide Seiten.

Nachfolgend alle Infos, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist.


Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Ingolstadt vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Beierlorzer

Form

FCI

FCI - Form

TSG
N1-2
FCK
N3-0
SVW
N2-4
WMA
S0-3
ESN
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
DUI

DUI - Form

HAV
S2-1
SVW
S1-4
TSG
S3-2
SAB
S2-4
FCK
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
14/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Ingolstadt kommt mit einer gemischten Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang die Mannschaft RW Essen mit 1:0, davor gab es jedoch eine 3:0-Niederlage gegen Waldhof Mannheim sowie ein 2:4 gegen Wehen Wiesbaden. In diesem Zeitraum traf Ingolstadt sieben Mal und kassierte zwölf Gegentore – eine Defensive, die deutlich zu viele Treffer zulässt.

MSV Duisburg präsentiert sich in glänzender Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 4:1 bei Wehen Wiesbaden und ein 3:2 gegen Hoffenheim II – unterstreichen die Stärke der Zebras. Zuletzt trennten sie sich 1:1 gegen Viktoria Köln. In fünf Spielen erzielte Duisburg elf Tore und ließ nur vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

IngolstadtUnentschiedenMSV Duisburg
3
1
1
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
1
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
END
Deutschland 3 Liga
Ingolstadt badge
Ingolstadt
FCI
2
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 in Ingolstadt statt und endete torlos mit 0:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle zurück, hat Ingolstadt mit drei Siegen die Nase vorn – Duisburg gewann einmal, eine Partie endete unentschieden. Die Heimbilanz spricht also für den Gastgeber, auch wenn die aktuellen Formwerte ein anderes Bild zeichnen.

Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
108112712+1525
U
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
106222714+1320
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
9
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
103341519-412
N
U
U
S
U
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
103251217-511
U
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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