Das Spiel zwischen Ingolstadt und MSV Duisburg beginnt am 24.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Ingolstadt gegen MSV Duisburg

Wer zeigt / überträgt Ingolstadt vs MSV Duisburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream in voller Länge verfolgen.

Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Spielvorschau

Der FC Ingolstadt empfängt in der 3. Liga den Tabellenführer MSV Duisburg. Für die Hausherren geht es darum, den Anschluss an die sichere Tabellenregion herzustellen – für die Zebras um die Verteidigung der Spitzenposition.

Trainer Achim Beierlorzer steckt mit Ingolstadt in einer schwierigen Phase. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur zwei Siege, und die Defensive zeigte sich dabei anfällig.

Ganz anders die Ausgangslage beim Gast. Dietmar Hirsch hat MSV Duisburg als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen belegen, dass die Zebras in dieser Saison ernsthaft um den Aufstieg mitspielen.

Die Formkurven der beiden Mannschaften könnten kaum unterschiedlicher sein. Ingolstadt kassierte zuletzt ein 3:0 gegen Waldhof Mannheim, während Duisburg mit einem 4:1 bei Wehen Wiesbaden und einem 3:2 gegen Hoffenheim II überzeugte.

In der Tabelle trennen die beiden Klubs Welten – Duisburg thront an der Spitze, Ingolstadt kämpft im Mittelfeld um Stabilität. Das macht diese Partie zu einem klaren Gradmesser für beide Seiten.

Nachfolgend alle Infos, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist.





Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Form

Ingolstadt kommt mit einer gemischten Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwang die Mannschaft RW Essen mit 1:0, davor gab es jedoch eine 3:0-Niederlage gegen Waldhof Mannheim sowie ein 2:4 gegen Wehen Wiesbaden. In diesem Zeitraum traf Ingolstadt sieben Mal und kassierte zwölf Gegentore – eine Defensive, die deutlich zu viele Treffer zulässt.

MSV Duisburg präsentiert sich in glänzender Verfassung. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 4:1 bei Wehen Wiesbaden und ein 3:2 gegen Hoffenheim II – unterstreichen die Stärke der Zebras. Zuletzt trennten sie sich 1:1 gegen Viktoria Köln. In fünf Spielen erzielte Duisburg elf Tore und ließ nur vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2026 in Ingolstadt statt und endete torlos mit 0:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle zurück, hat Ingolstadt mit drei Siegen die Nase vorn – Duisburg gewann einmal, eine Partie endete unentschieden. Die Heimbilanz spricht also für den Gastgeber, auch wenn die aktuellen Formwerte ein anderes Bild zeichnen.

Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.