Das Spiel zwischen Hull und Brentford beginnt am 25.10.2026, 15:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Hull gegen Brentford

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Wer zeigt / überträgt Hull vs Brentford heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Hull City gegen Brentford wird live auf WOW übertragen. Den Link zur Übertragung finden Sie oben.

Hull vs. Brentford: Spielvorschau

Hull City empfängt Brentford im MKM Stadium in Hull zu einem Premier-League-Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend ist.

Die Tigers stecken in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Ligaspielen haben Druck auf Trainer Sergej Jakirovic aufgebaut, und ein Heimsieg wäre für Moral und Tabellenstand gleichermaßen wichtig.

Brentford reist nach Hull mit frischer Niederlage im Gepäck. Keith Andrews' Mannschaft verlor zuletzt knapp mit 1:2 gegen Liverpool – ein Rückschlag, den die Bees nun schnellstmöglich hinter sich lassen wollen.

Die Gäste aus West-London haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie mit den Besten der Liga mithalten können. Ein 3:0-Sieg gegen Chelsea zeigt das Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt.

Personalsorgen auf beiden Seiten könnten das Bild beeinflussen. Brentford muss auf zwei gesperrte Mittelfeldakteure verzichten, während Hull eine lange Verletztenliste mit sich trägt.

Für Hull bietet das eigene Stadion eine Chance, die Wende einzuleiten. Die Heimkulisse könnte der entscheidende Faktor sein – zumal die Tigers in dieser Saison zuhause noch nicht verloren haben.

Alle Informationen zur Live-Übertragung, den Anpfiffzeiten und den Aufstellungen finden Sie nachfolgend.





Hull vs. Brentford: Aufstellungen

Form

Hull City hat in den jüngsten fünf Pflichtspielen keinen Sieg geholt: zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen zu Buche. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Fulham in der Premier League. Zuvor trennten sich die Tigers jeweils 2:2 gegen Everton und Chelsea, verloren aber gegen Newcastle United und Sunderland. In diesen fünf Partien erzielte Hull sechs Treffer und kassierte sieben.

Brentford kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den letzten fünf Spielen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Liverpool mit 1:2, davor gab es ein 2:2 gegen Aston Villa. Der herausragende Auftritt war das 3:0 gegen Chelsea. Die Bees erzielten in diesem Zeitraum acht Tore und kassierten ebenfalls sieben – eine Bilanz, die auf offensive Stärke, aber auch defensive Anfälligkeit hindeutet.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 1. Februar 2020 in der Championship, als Brentford im MKM Stadium mit 5:1 gewann. In den fünf erfassten Direktbegegnungen, allesamt in der Championship ausgetragen, hält Brentford mit zwei Siegen gegenüber einem Hull-Sieg und zwei Unentschieden die bessere Bilanz. Insgesamt erzielte Brentford in diesen Partien 13 Tore, Hull sechs.

Hull vs. Brentford: Die Tabellen

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