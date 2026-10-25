Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoHull
The MKM Stadium
team-logoBrentford
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Hull vs. Brentford heute live im TV und Livestream?

Hull - Brentford
Hull
Brentford
Premier League

In der Premier League spielt Hull gegen Brentford. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hull und Brentford beginnt am 25.10.2026, 15:00.

DeutschlandWOW

Anstoßzeit Hull gegen Brentford

crest
Premier League - Spielwoche 8
The MKM Stadium

Wer zeigt / überträgt Hull vs Brentford heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Hull City gegen Brentford wird live auf WOW übertragen. Den Link zur Übertragung finden Sie oben.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Hull vs. Brentford: Spielvorschau

Hull City empfängt Brentford im MKM Stadium in Hull zu einem Premier-League-Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend ist.

Die Tigers stecken in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Ligaspielen haben Druck auf Trainer Sergej Jakirovic aufgebaut, und ein Heimsieg wäre für Moral und Tabellenstand gleichermaßen wichtig.

Brentford reist nach Hull mit frischer Niederlage im Gepäck. Keith Andrews' Mannschaft verlor zuletzt knapp mit 1:2 gegen Liverpool – ein Rückschlag, den die Bees nun schnellstmöglich hinter sich lassen wollen.

Die Gäste aus West-London haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie mit den Besten der Liga mithalten können. Ein 3:0-Sieg gegen Chelsea zeigt das Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt.

Personalsorgen auf beiden Seiten könnten das Bild beeinflussen. Brentford muss auf zwei gesperrte Mittelfeldakteure verzichten, während Hull eine lange Verletztenliste mit sich trägt.

Für Hull bietet das eigene Stadion eine Chance, die Wende einzuleiten. Die Heimkulisse könnte der entscheidende Faktor sein – zumal die Tigers in dieser Saison zuhause noch nicht verloren haben.

Alle Informationen zur Live-Übertragung, den Anpfiffzeiten und den Aufstellungen finden Sie nachfolgend.


Hull vs. Brentford: Aufstellungen

Hull vs Brentford Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
Hull crest
Hull
HUL
page.match.formation.title
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiL. HerringtonL. HerringtonR. GilesR. GilesR. SlaterR. SlaterT. IroegbunamT. IroegbunamL. CoyleL. CoyleM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieteam-logoE. StroudC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterK. AjerK. AjerM. KayodeM. KayodeM. DamsgaardM. DamsgaardMamadou SangaréMamadou SangaréJ. AnthonyJ. AnthonyK. SchadeK. SchadeM. JensenM. JensenI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-3
Hull

Startelf

Brentford

Trainer

  • S. Jakirovic
  • K. Andrews

Form

HUL

HUL - Form

SUN
N1-0
CHE
U2-2
NEW
N2-1
EVE
U2-2
FUL
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BRE

BRE - Form

BOU
U2-2
REA
S1-2
CHE
S3-0
AVL
U2-2
LIV
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hull City hat in den jüngsten fünf Pflichtspielen keinen Sieg geholt: zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen zu Buche. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Fulham in der Premier League. Zuvor trennten sich die Tigers jeweils 2:2 gegen Everton und Chelsea, verloren aber gegen Newcastle United und Sunderland. In diesen fünf Partien erzielte Hull sechs Treffer und kassierte sieben.

Brentford kommt auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den letzten fünf Spielen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Liverpool mit 1:2, davor gab es ein 2:2 gegen Aston Villa. Der herausragende Auftritt war das 3:0 gegen Chelsea. Die Bees erzielten in diesem Zeitraum acht Tore und kassierten ebenfalls sieben – eine Bilanz, die auf offensive Stärke, aber auch defensive Anfälligkeit hindeutet.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HullUnentschiedenBrentford
1
2
2
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Brentford badge
Brentford
BRE
5
END
England Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Hull badge
Hull
HUL
1
END
England Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Hull badge
Hull
HUL
1
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
England Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Hull badge
Hull
HUL
1
END
6Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 1. Februar 2020 in der Championship, als Brentford im MKM Stadium mit 5:1 gewann. In den fünf erfassten Direktbegegnungen, allesamt in der Championship ausgetragen, hält Brentford mit zwei Siegen gegenüber einem Hull-Sieg und zwei Unentschieden die bessere Bilanz. Insgesamt erzielte Brentford in diesen Partien 13 Tore, Hull sechs.

Hull vs. Brentford: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
11
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen