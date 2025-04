Der Hamburger SV hat heute den Karlsruher SC zu Gast. Wer das Duell in der 2. Bundesliga im TV und Stream zeigt, verrät GOAL.

Drei Partien stehen in der 2. Bundesliga am heutigen Sonntag (27. April) an, unter anderem geht es zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC rund. Ab 13.30 Uhr rollt im Volksparkstadion (Hamburg) der Ball.

Die Hamburger können nach dem 1:1-Remis von Verfolger Magdeburg heute Boden im Kampf um den direkten Aufstieg gutmachen. Mit einem Sieg wären sie sechs Zähler über dem Relegationsrang. Der KSC indes hat vier Spieltage vor Schluss nur noch theoretische Aufstiegschancen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr HSV vs. KSC im LIVESTREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC) heute im Live Stream und live im TV?

Die 2. Bundesliga liegt in fester Hand von Sky, und auch das Duell zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC findet Ihr beim Pay-TV-Sender. Auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt Ihr die Partie in der Konferenz mit den Parallelspielen verfolgen, auf Sky Sport Bundesliga 2 läuft das Einzelspiel mit Kommentator Roland Evers.

Online könnt Ihr auch zum Stream über SkyGo und WOW greifen. Alle Varianten sind an ein Abonnement geknüpft.

Anstoßzeit Hamburger SV vs. Karlsruher SC

HSV (Hamburger SV) vs. KSC (Karlsruher SC): Aufstellungen

News über den Hamburger SV

Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge ließ der Hamburger SV zuletzt ein paar Punkte liegen. Auf eine 2:4-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig folgte ein 2:2-Remis gegen den FC Schalke 04.

Besonders im Spiel gegen die Knappen hatte der HSV eigentlich gute Karten: Knapp eine Minute war gespielt, da musste Karamaran nach einer Grätsche mit Rot vom Platz. Trotz der Überzahl blieben die Hamburger zu ungefährlich.

Das Restprogramm der Rothosen ist vergleichsweise dankbar. Nach dem KSC warten mit Darmstadt, Greuther Fürth und Ulm drei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte.

News über den Karlsruher SC

Der Karlsruher SC war in den vergangenen Wochen gut drauf, von den jüngsten zehn Partien verloren sie nur drei Stück (fünf Siege, drei Unentschieden).

Theoretisch haben die heutigen Gäste dadurch noch Chancen auf den Aufstieg. Fünf Zähler trennten sie vor Beginn des Spieltags vom Relegationsplatz - allerdings sind auch fünf Mannschaften im Rennen um diesen noch besser positioniert.

Zweien davon wird der KSC vor Saisonende noch im direkten Duell gegenüberstehen. Sowohl der 1. FC Kaiserslautern als auch der SC Paderborn warten noch auf Karlsruhe.

Hamburger SV vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

