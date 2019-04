Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburger SV) vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zum DFB-Pokal

Der Hamburger SV empfängt RB Leipzig im DFB-Pokal-Halbfinale. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Showdown im : Am Dienstag, den 23. April, trifft der im Halbfinale auf . Ausgetragen wird die Partie ab 20.45 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg

Für die Gastgeber führte der Weg in die Runde der letzten Vier über Erndtebrück, Wehen Wiesbaden, Nürnberg sowie den , den das Team von Trainer Hannes Wolf im Viertelfinale mit 2:0 bezwang.

RB Leipzig hat sich bisher gegen Viktoria Köln, Hoffenheim, Wolfsburg und Augsburg durchgesetzt. Sollte sich die Mannschaft von Ralf Rangnick nun für das Finale qualifizieren, wäre es die erste Endspielteilnahme der Vereinsgeschichte.

HSV gegen Leipzig im DFB-Pokal: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer das Halbfinale live im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

HSV vs. RB Leipzig live: Alle Infos zum Halbfinale des DFB-Pokals

Duell Hamburger SV - RB Leipzig Datum Dienstag, 23. April 2019, 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.000 Plätze

Wer zeigt HSV vs. RB Leipzig heute live im TV?

Das Spiel zwischen dem Zweitligisten Hamburg und dem Bundesligisten Leipzig wird heute Abend live im TV übertragen. Das liegt daran, dass für den DFB-Pokal auch TV-Rechte in vorhanden sind.

Dabei zeigen gleich zwei Sender die Partie heute live und in voller Länge im TV.

Hamburger SV gegen RB Leipzig: DFB-Pokal heute live im Free-TV in der ARD

Das Halbfinale im deutschen Pokalwettbewerb wird an diesem Dienstagabend in voller Länge live bei der ARD übertragen. Dort beginnt die Berichterstattung eine halbe Stunde vor Spielbeginn - also um 20.15 Uhr.

Moderator Gerhard Delling und Reporter Steffen Simon melden sich dann zu Wort, um Euch letzte Informationen zur Partie zu geben.

Alternativ zur ARD ist der Pay-TV-Anbieter Sky ebenfalls mit von der Partie. Der Sender aus Unterföhring hat die Rechte, alle Spiele im DFB-Pokal live zu übertragen. Deshalb hat Sky auch das Spiel zwischen dem HSV und Leipzig live im Programm.

HSV vs. Leipzig heute live im TV bei Sky sehen

Sky zeigt das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Hamburg und Leipzig heute ebenfalls live. Auf Sky Sport 1 HD läuft das Duell ab 20.15 Uhr , wenn dafür die Vorberichte beginnen.

Mindestens die vollen 90 Minuten gibt es daher ebenfalls live beim Unterföhringer Pay-TV-Sender. Um die Sky-Programme zu empfangen, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement des Pay-TV-Senders. Dieses bietet Euch neben dem DFB-Pokal auch zahlreiche Spiele der und . Auf der Homepage findet Ihr alle Informationen zum Abonnement.

HSV gegen RB Leipzig: Wird die Partie im LIVE-STREAM übertragen?

Das Kräftemessen zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig wird heute Abend nicht nur live im TV, sondern auch via LIVE-STREAM gezeigt. Da zwei TV-Kanäle die Übertragungsrechte besitzen, haben die Fans beider Klubs auch zwei Möglichkeiten, das DFB-Pokal-Halbfinale im LIVE-STREAM zu sehen.

Hamburg - Leipzig heute im LIVE-STREAM bei der ARD sehen

Der LIVE-STREAM der ARD ist für alle Nutzer in Deutschland komplett kostenlos. Der LIVE-STREAM ist über die Homepage der ARD verfügbar und startet parallel zur Übertragung im TV. Das bedeutet: Auch hier geht's um 20.15 Uhr los.

Das Erste bietet sein gesamtes TV-Programm via LIVE-STREAM an.

HSV vs. Leipzig heute im LIVE-STREAM bei Sky Go oder Sky Ticket sehen

Das Gastspiel der Leipziger in Hamburg wird zudem via LIVE-STREAM von Sky Go gezeigt. Alle Sky-Kunden haben einen Zugang zum Online-Portal und können die reguläre TV-Übertragung dann live im Stream sehen.

Neben einem Sky-Abo braucht Ihr dafür zusätzlich auch die Sky-Go-App, die kostenlos für nahezu alle onlinefähigen Geräte zum Download bereitsteht. Die App ist beispielsweise im Google-Play-Store und dem Apple-Store zu finden.

Zusätzlich zu Sky Go gibt es auch einen LIVE-STREAM bei Sky Ticket . Genaue Informationen zu dieser Methode gibt es auf der zugehörigen Homepage.

