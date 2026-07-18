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Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV?

Klub Freundschaftsspiele
Rapid Wien - Hamburger SV
Rapid Wien
Hamburger SV
Bundesliga

Für den Hamburger SV steht am heutigen Samstag das erste Testspiel der Sommervorbereitung an. Gegner ist Rapid Wien. Wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag (18. Juli) stehen sich der Hamburger SV und Rapid Wien im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf gegenüber. Die Begegnung findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten statt. Anstoß ist um 19 Uhr.

Doch wie ist es mit der Übertragung des HSV im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV?

In Deutschland wird das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und Rapid Wien nicht im Free-TV übertragen. Möglich ist jedoch, dass der HSV die Begegnung kostenlos auf seinem YouTube-Kanal im Livestream zeigt.

In Österreich können Fans die Partie dagegen live und kostenlos bei ORF Sport + verfolgen. Zudem steht über ORF ON ein kostenfreier Livestream zur Verfügung, für den ebenfalls kein Abonnement erforderlich ist.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Spiel

HSV vs. Rapid Wien

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Samstag, 18. Juli 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Übertragung im Livestream und TV

ORF SPORT + / ORF On / womöglich auf dem HSV-YouTube-Kanal


Wer zeigt / überträgt HSV vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV? Sommervorbereitung des Hamburger SV

Datum / Zeitraum

Ereignis / Gegner

Ort / Details

6. & 7. Juli 2026

Leistungsdiagnostik

Hamburg

8. – 11. Juli 2026

Trainingslager I

Helsingör (Dänemark)

13. Juli 2026

Erstes Training auf dem Platz

Volksparkstadion, Hamburg

18. Juli 2026 (19:00 Uhr)

Testspiel: SK Rapid Wien vs. HSV

Wien (Österreich)

19. – 25. Juli 2026

Trainingslager II

Oberlängenfeld (Österreich)

1. August 2026

Volksparkfestival & Testspiel vs. FC Everton

Hamburg

14. – 17. August 2026

1. Runde DFB-Pokal

Gegner und genaue Ansetzung noch offen

29. / 30. August 2026

1. Spieltag Bundesliga: Borussia Dortmund vs. HSV

Bundesliga-Auftakt (auswärts)

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