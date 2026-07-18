Am heutigen Samstag (18. Juli) stehen sich der Hamburger SV und Rapid Wien im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf gegenüber. Die Begegnung findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten statt. Anstoß ist um 19 Uhr.
Doch wie ist es mit der Übertragung des HSV im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.
Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV?
In Deutschland wird das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und Rapid Wien nicht im Free-TV übertragen. Möglich ist jedoch, dass der HSV die Begegnung kostenlos auf seinem YouTube-Kanal im Livestream zeigt.
In Österreich können Fans die Partie dagegen live und kostenlos bei ORF Sport + verfolgen. Zudem steht über ORF ON ein kostenfreier Livestream zur Verfügung, für den ebenfalls kein Abonnement erforderlich ist.
Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos
Spiel
HSV vs. Rapid Wien
Wettbewerb
Testspiel
Datum
Samstag, 18. Juli 2026
Uhrzeit
19 Uhr
Übertragung im Livestream und TV
ORF SPORT + / ORF On / womöglich auf dem HSV-YouTube-Kanal
Wer zeigt / überträgt HSV vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV? Sommervorbereitung des Hamburger SV
Datum / Zeitraum
Ereignis / Gegner
Ort / Details
6. & 7. Juli 2026
Leistungsdiagnostik
Hamburg
8. – 11. Juli 2026
Trainingslager I
Helsingör (Dänemark)
13. Juli 2026
Erstes Training auf dem Platz
Volksparkstadion, Hamburg
18. Juli 2026 (19:00 Uhr)
Testspiel: SK Rapid Wien vs. HSV
Wien (Österreich)
19. – 25. Juli 2026
Trainingslager II
Oberlängenfeld (Österreich)
1. August 2026
Volksparkfestival & Testspiel vs. FC Everton
Hamburg
14. – 17. August 2026
1. Runde DFB-Pokal
Gegner und genaue Ansetzung noch offen
29. / 30. August 2026
1. Spieltag Bundesliga: Borussia Dortmund vs. HSV
Bundesliga-Auftakt (auswärts)