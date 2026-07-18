Am heutigen Samstag (18. Juli) stehen sich der Hamburger SV und Rapid Wien im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf gegenüber. Die Begegnung findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten statt. Anstoß ist um 19 Uhr.

Doch wie ist es mit der Übertragung des HSV im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV?

In Deutschland wird das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und Rapid Wien nicht im Free-TV übertragen. Möglich ist jedoch, dass der HSV die Begegnung kostenlos auf seinem YouTube-Kanal im Livestream zeigt.

In Österreich können Fans die Partie dagegen live und kostenlos bei ORF Sport + verfolgen. Zudem steht über ORF ON ein kostenfreier Livestream zur Verfügung, für den ebenfalls kein Abonnement erforderlich ist.

Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Spiel HSV vs. Rapid Wien Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 18. Juli 2026 Uhrzeit 19 Uhr Übertragung im Livestream und TV ORF SPORT + / ORF On / womöglich auf dem HSV-YouTube-Kanal





Wer zeigt / überträgt HSV vs. Rapid Wien heute im Live Stream und live im TV? Sommervorbereitung des Hamburger SV