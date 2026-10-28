Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoHolstein Kiel
Holstein Stadion
team-logoHoffenheim
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Holstein Kiel - Hoffenheim
Holstein Kiel
Hoffenheim
Deutschland DFB-Pokal

In der DFB-Pokal spielt Holstein Kiel gegen Hoffenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Hoffenheim beginnt am 28.10.2026, 20:45.

DeutschlandWOW

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Hoffenheim

crest
Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Holstein Kiel und Hoffenheim ist live bei WOW zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Holstein Kiel vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel die TSG Hoffenheim zum DFB-Pokal-Duell. Für beide Mannschaften geht es um den Einzug in die nächste Runde des Pokals.

Holstein Kiel steckt in der 2. Bundesliga tief im Abstiegskampf. Trainer Tim Walter wartet mit seiner Mannschaft weiter auf Konstanz – vier Punkte aus sieben Ligaspielen bedeuten den letzten Tabellenplatz. Im Pokal bietet sich die Chance, zumindest in einem Wettbewerb für positive Schlagzeilen zu sorgen.

Hoffenheim reist dagegen mit Rückenwind nach Kiel. In der Europa League gelang zuletzt ein beeindruckender 3:0-Heimsieg gegen Lyon, der die Kraichgauer unter Trainer Christian Ilzer wieder in die Spur gebracht hat. Auch in der Bundesliga konnte Hoffenheim zuletzt punkten.

Die Formkurve beider Teams könnte unterschiedlicher kaum sein. Während Hoffenheim drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen verbucht, sucht Kiel weiter nach Stabilität und Torgefahr.

Wer das Pokalduell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Holstein Kiel vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Holstein Kiel vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Walter

Form

HSK

HSK - Form

OSN
U1-1
VFF
S3-1
EBS
N1-0
BSC
U0-0
DOD
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TSG

TSG - Form

HSV
N2-3
BJK
N2-3
BMG
S1-2
OL
S3-0
B04
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war dabei der stärkste: Ein 3:0-Heimsieg gegen Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Zuvor trennte sich Kiel torlos von Hertha BSC und verlor gegen Braunschweig mit 0:1. In diesen fünf Partien erzielte Holstein insgesamt acht Tore und kassierte fünf.

Hoffenheim präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die TSG drei Siege bei zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Hoffenheim in der Bundesliga mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen – ein starkes Ausrufezeichen. Zuvor folgte ein 3:0-Heimsieg in der Europa League gegen Lyon sowie ein 1:2-Auswärtserfolg bei Gladbach in der Liga. In diesen fünf Spielen traf Hoffenheim elf Mal und kassierte neun Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Holstein KielUnentschiedenHoffenheim
0
0
4
Klub Freundschaftsspiele
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
5Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Juli 2026 in einem Freundschaftsspiel statt – Hoffenheim gewann mit 3:1. In der Bundesliga setzte sich Hoffenheim zuletzt im Januar 2025 in Kiel mit 3:1 durch, nachdem die TSG bereits im August 2024 zu Hause mit 3:2 gewonnen hatte. Aus den letzten vier dokumentierten Duellen gewann Hoffenheim alle vier Begegnungen.

Holstein Kiel vs. Hoffenheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen