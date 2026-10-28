Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Hoffenheim beginnt am 28.10.2026, 20:45.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Hoffenheim

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 28. Okt. 2026 - 15:45 Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Holstein Kiel und Hoffenheim ist live bei WOW zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

Holstein Kiel vs. Hoffenheim: Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel die TSG Hoffenheim zum DFB-Pokal-Duell. Für beide Mannschaften geht es um den Einzug in die nächste Runde des Pokals.

Holstein Kiel steckt in der 2. Bundesliga tief im Abstiegskampf. Trainer Tim Walter wartet mit seiner Mannschaft weiter auf Konstanz – vier Punkte aus sieben Ligaspielen bedeuten den letzten Tabellenplatz. Im Pokal bietet sich die Chance, zumindest in einem Wettbewerb für positive Schlagzeilen zu sorgen.

Hoffenheim reist dagegen mit Rückenwind nach Kiel. In der Europa League gelang zuletzt ein beeindruckender 3:0-Heimsieg gegen Lyon, der die Kraichgauer unter Trainer Christian Ilzer wieder in die Spur gebracht hat. Auch in der Bundesliga konnte Hoffenheim zuletzt punkten.

Die Formkurve beider Teams könnte unterschiedlicher kaum sein. Während Hoffenheim drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen verbucht, sucht Kiel weiter nach Stabilität und Torgefahr.

Wer das Pokalduell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Holstein Kiel vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Form

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war dabei der stärkste: Ein 3:0-Heimsieg gegen Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Zuvor trennte sich Kiel torlos von Hertha BSC und verlor gegen Braunschweig mit 0:1. In diesen fünf Partien erzielte Holstein insgesamt acht Tore und kassierte fünf.

Hoffenheim präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die TSG drei Siege bei zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Hoffenheim in der Bundesliga mit 3:0 gegen Bayer Leverkusen – ein starkes Ausrufezeichen. Zuvor folgte ein 3:0-Heimsieg in der Europa League gegen Lyon sowie ein 1:2-Auswärtserfolg bei Gladbach in der Liga. In diesen fünf Spielen traf Hoffenheim elf Mal und kassierte neun Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Juli 2026 in einem Freundschaftsspiel statt – Hoffenheim gewann mit 3:1. In der Bundesliga setzte sich Hoffenheim zuletzt im Januar 2025 in Kiel mit 3:1 durch, nachdem die TSG bereits im August 2024 zu Hause mit 3:2 gewonnen hatte. Aus den letzten vier dokumentierten Duellen gewann Hoffenheim alle vier Begegnungen.

Holstein Kiel vs. Hoffenheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.