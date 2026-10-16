Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Hertha BSC beginnt am 16.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Hertha BSC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 16. Okt. 2026 - 12:30 Holstein Stadion

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Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Hertha BSC wird live auf WOW übertragen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

Holstein Kiel vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt der Tabellenschlusslicht Holstein Kiel den Spitzenreiter Hertha BSC zum Zweitliga-Duell. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich derzeit in völlig unterschiedlichen Verfassungen befinden.

Holstein Kiel steckt tief im Abstiegskampf. Tim Walters Mannschaft hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt und zuletzt gegen Braunschweig mit 0:1 verloren – ein Ergebnis, das den Druck auf die Kieler weiter erhöht.

Auf der anderen Seite reist Hertha BSC als Tabellenführer an. Stefan Leitls Team hat sich in dieser Saison als konstanteste Kraft der zweiten Liga etabliert und zuletzt Greuther Fürth mit 2:1 bezwungen.

Für die Gastgeber geht es um mehr als drei Punkte. Eine weitere Niederlage würde Kiel noch tiefer in die Gefahrenzone treiben, während Hertha mit einem Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen könnte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Holstein Kiel vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Form

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage gegen Braunschweig (0:1) setzte den Negativtrend in der Liga fort, nachdem Kiel zuvor gegen Osnabrück nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Lediglich ein Testspielsieg gegen Viborg (3:1) sorgte für etwas Aufwind. In den fünf Partien erzielte Kiel insgesamt sieben Tore und kassierte vier.

Hertha BSC präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den jüngsten fünf Spielen holte die Mannschaft vier Siege und ein Remis – wobei das 2:2 gegen Augsburg ein Freundschaftsspiel war. In der Liga gewann Hertha zuletzt gegen Greuther Fürth (2:1) und davor auswärts gegen Dynamo Dresden (2:1) sowie gegen Osnabrück (3:1). Insgesamt erzielte Hertha in diesem Zeitraum zwölf Tore und ließ nur sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Im jüngsten Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga setzte sich Hertha BSC im April 2026 mit 1:0 durch – damals spielten die Berliner zu Hause. Auch das Duell im November 2025 in Kiel endete 0:1 für Hertha. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, haben die Berliner klar die Oberhand: Hertha gewann dreimal, Kiel einmal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Holstein Kiel vs. Hertha BSC: Die Tabellen

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