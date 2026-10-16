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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Holstein Kiel - Hertha BSC
Holstein Kiel
Hertha BSC
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Holstein Kiel gegen Hertha BSC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Hertha BSC beginnt am 16.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Hertha BSC

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Hertha BSC wird live auf WOW übertragen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

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Holstein Kiel vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt der Tabellenschlusslicht Holstein Kiel den Spitzenreiter Hertha BSC zum Zweitliga-Duell. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich derzeit in völlig unterschiedlichen Verfassungen befinden.

Holstein Kiel steckt tief im Abstiegskampf. Tim Walters Mannschaft hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur einen Sieg geholt und zuletzt gegen Braunschweig mit 0:1 verloren – ein Ergebnis, das den Druck auf die Kieler weiter erhöht.

Auf der anderen Seite reist Hertha BSC als Tabellenführer an. Stefan Leitls Team hat sich in dieser Saison als konstanteste Kraft der zweiten Liga etabliert und zuletzt Greuther Fürth mit 2:1 bezwungen.

Für die Gastgeber geht es um mehr als drei Punkte. Eine weitere Niederlage würde Kiel noch tiefer in die Gefahrenzone treiben, während Hertha mit einem Sieg die Tabellenführung weiter ausbauen könnte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Holstein Kiel vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Holstein Kiel vs Hertha BSC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Walter

Form

HSK

HSK - Form

FCN
U2-2
HDH
N1-0
OSN
U1-1
VFF
S3-1
EBS
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BSC

BSC - Form

FCM
S2-1
OSN
S1-3
DOD
S1-2
FCA
U2-2
GFT
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage gegen Braunschweig (0:1) setzte den Negativtrend in der Liga fort, nachdem Kiel zuvor gegen Osnabrück nicht über ein 1:1 hinausgekommen war. Lediglich ein Testspielsieg gegen Viborg (3:1) sorgte für etwas Aufwind. In den fünf Partien erzielte Kiel insgesamt sieben Tore und kassierte vier.

Hertha BSC präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Aus den jüngsten fünf Spielen holte die Mannschaft vier Siege und ein Remis – wobei das 2:2 gegen Augsburg ein Freundschaftsspiel war. In der Liga gewann Hertha zuletzt gegen Greuther Fürth (2:1) und davor auswärts gegen Dynamo Dresden (2:1) sowie gegen Osnabrück (3:1). Insgesamt erzielte Hertha in diesem Zeitraum zwölf Tore und ließ nur sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Holstein KielUnentschiedenHertha BSC
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
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Hertha BSC
BSC
0
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Holstein Kiel
HSK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Holstein Kiel
HSK
0
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Hertha BSC
BSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Hertha BSC
BSC
2
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Holstein Kiel
HSK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Holstein Kiel
HSK
2
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
3
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Im jüngsten Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga setzte sich Hertha BSC im April 2026 mit 1:0 durch – damals spielten die Berliner zu Hause. Auch das Duell im November 2025 in Kiel endete 0:1 für Hertha. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, haben die Berliner klar die Oberhand: Hertha gewann dreimal, Kiel einmal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Holstein Kiel vs. Hertha BSC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
7700198+1121
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
75202010+1017
U
S
S
U
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
72231516-18
N
U
S
U
N
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
7043711-44
N
U
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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