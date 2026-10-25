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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Holstein Kiel - Dynamo Dresden
Holstein Kiel
Dynamo Dresden
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden beginnt am 25.10.2026, 13:30.

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Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie in voller Länge im Livestream verfolgen.

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Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt der Tabellensechzehnte Holstein Kiel den Elften der 2. Bundesliga, Dynamo Dresden. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Holstein Kiel hat sich unter Trainer Tim Walter bislang schwer getan. Mit nur vier Punkten aus sieben Spielen steht die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz und braucht dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Dynamo Dresden reist als Tabellenelfter nach Kiel und hat damit etwas mehr Luft. Trainer Thomas Stamm konnte zuletzt wichtige Punkte sammeln, doch die Lage im Tabellenkeller bleibt für die SGD angespannt.

Die jüngsten Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Dresden gewann zuletzt gegen Magdeburg mit 2:0 und zeigte dabei eine stabile Leistung. Kiel hingegen kommt aus einem torlosen Remis gegen Hertha BSC und sucht weiter nach Konstanz.

Dieses Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellendrittel hat damit eine klare Bedeutung. Wer hier verliert, gerät unter erheblichen Druck. Alle Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Holstein Kiel vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Walter

Form

HSK

HSK - Form

HDH
N1-0
OSN
U1-1
VFF
S3-1
EBS
N1-0
BSC
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
DOD

DOD - Form

BOC
N1-2
EBS
U2-2
BSC
N1-2
OSN
U1-1
FCM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Holstein Kiel kommt mit einer durchwachsenen Serie in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Kieler torlos von Hertha BSC, zuvor verlor das Team gegen Eintracht Braunschweig mit 0:1. In der Liga erzielte Holstein in diesen fünf Partien insgesamt sechs Tore und kassierte sieben.

Dynamo Dresden präsentiert sich in besserer Verfassung. Die SGD gewann zwei der letzten fünf Pflichtspiele, spielte zweimal Unentschieden und verlor einmal. Der jüngste Erfolg war besonders deutlich: Dresden besiegte Magdeburg mit 2:0. Davor trennte sich die Mannschaft von Osnabrück 1:1. In den fünf Partien erzielte Dresden sieben Treffer und ließ sechs zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Holstein KielUnentschiedenDynamo Dresden
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Holstein Kiel
HSK
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt – Dresden gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Kiel. Zuvor hatte Holstein im Dezember 2025 das Heimspiel ebenfalls mit 2:1 für sich entschieden. Aus den letzten fünf Duellen zwischen beiden Klubs hat Kiel drei Siege geholt, Dresden einen – ein Spiel endete unentschieden.

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
93241314-111
N
S
S
U
N
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
92431718-110
U
U
N
U
S
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
14
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
15
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
17
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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