Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden beginnt am 25.10.2026, 13:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9 25. Okt. 2026 - 08:30 Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden ist live bei WOW zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie in voller Länge im Livestream verfolgen.

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt der Tabellensechzehnte Holstein Kiel den Elften der 2. Bundesliga, Dynamo Dresden. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Holstein Kiel hat sich unter Trainer Tim Walter bislang schwer getan. Mit nur vier Punkten aus sieben Spielen steht die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz und braucht dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Dynamo Dresden reist als Tabellenelfter nach Kiel und hat damit etwas mehr Luft. Trainer Thomas Stamm konnte zuletzt wichtige Punkte sammeln, doch die Lage im Tabellenkeller bleibt für die SGD angespannt.

Die jüngsten Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Dresden gewann zuletzt gegen Magdeburg mit 2:0 und zeigte dabei eine stabile Leistung. Kiel hingegen kommt aus einem torlosen Remis gegen Hertha BSC und sucht weiter nach Konstanz.

Dieses Duell zweier Teams aus dem unteren Tabellendrittel hat damit eine klare Bedeutung. Wer hier verliert, gerät unter erheblichen Druck. Alle Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Form

Holstein Kiel kommt mit einer durchwachsenen Serie in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg, zwei Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Kieler torlos von Hertha BSC, zuvor verlor das Team gegen Eintracht Braunschweig mit 0:1. In der Liga erzielte Holstein in diesen fünf Partien insgesamt sechs Tore und kassierte sieben.

Dynamo Dresden präsentiert sich in besserer Verfassung. Die SGD gewann zwei der letzten fünf Pflichtspiele, spielte zweimal Unentschieden und verlor einmal. Der jüngste Erfolg war besonders deutlich: Dresden besiegte Magdeburg mit 2:0. Davor trennte sich die Mannschaft von Osnabrück 1:1. In den fünf Partien erzielte Dresden sieben Treffer und ließ sechs zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt – Dresden gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Kiel. Zuvor hatte Holstein im Dezember 2025 das Heimspiel ebenfalls mit 2:1 für sich entschieden. Aus den letzten fünf Duellen zwischen beiden Klubs hat Kiel drei Siege geholt, Dresden einen – ein Spiel endete unentschieden.

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

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