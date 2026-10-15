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Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs. Beşiktaş heute live im TV und Livestream?

Hoffenheim - Beşiktaş
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Europa League

In der Europa League spielt Hoffenheim gegen Beşiktaş. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Beşiktaş beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Beşiktaş

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Europa League - Spielwoche 2
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Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Beşiktaş heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Beşiktaş ist in Deutschland live zu sehen. WOW und RTL+ übertragen die Partie aus der SNP Arena.

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Hoffenheim vs. Beşiktaş: Spielvorschau

In der UEFA Europa League empfängt die TSG Hoffenheim den türkischen Traditionsklub Beşiktaş in der SNP Arena in Sinsheim. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in der Ligaphase des Wettbewerbs.

Für Christian Ilzers Mannschaft kommt diese Partie zu einem schwierigen Zeitpunkt. Hoffenheim hat zuletzt vier der fünf Pflichtspiele verloren und kämpft sowohl in der Bundesliga als auch international um Stabilität und Konstanz.

Beşiktaş hingegen reist mit breiter Brust nach Deutschland. Unter Trainer Vincenzo Italiano hat der Istanbuler Klub zuletzt überzeugt – darunter ein beeindruckendes 4:1 gegen Olympique Marseille in der Europa League.

In der türkischen Süper Lig läuft es für Beşiktaş ebenfalls rund: Drei Siege aus den letzten vier Ligaspielen, unter anderem ein 1:2-Auswärtserfolg gegen Stadtrivale Fenerbahçe, unterstreichen die aktuelle Verfassung des Klubs.

Die Tabellensituation in der Europa League verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. Beşiktaş steht auf einem starken vierten Rang, während Hoffenheim mit Position 29 unter erheblichem Druck steht, Punkte einzufahren.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Hoffenheim vs. Beşiktaş: Aufstellungen

Hoffenheim vs Beşiktaş Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Ilzer

Form

TSG

TSG - Form

BVB
N2-3
VFB
S2-1
OFI
N2-0
SCP
N3-1
HSV
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BJK

BJK - Form

FB
S1-2
ERZ
S3-0
OM
S4-1
AMS
N3-2
KOB
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hoffenheim kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die TSG lediglich einen Sieg bei vier Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor verlor Hoffenheim 3:1 gegen Paderborn sowie 2:0 gegen OFI Kreta in der Europa League. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte zwölf.

Beşiktaş präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele. Zuletzt bezwang der Istanbuler Klub Kocaelispor mit 2:1 in der Süper Lig. Besonders hervorzuheben ist der 4:1-Erfolg gegen Marseille in der Europa League. Lediglich gegen Amed Sportif setzte es eine 2:3-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Beşiktaş zwölf Treffer und ließ nur sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Beşiktaş liegen keine historischen Daten vor. Die Partie in der SNP Arena ist damit für beide Klubs ein neues Kapitel in der Europa League.

Hoffenheim vs. Beşiktaş: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
S
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
S
3
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
110041+33
S
5
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
110030+33
S
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
S
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
8
OFI KretaOFI KretaOFI
110020+23
S
10
LyonLyonOL
110021+13
S
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
S
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
S
13
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
14
RB SalzburgRB SalzburgSAL
110010+13
S
15
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
17
RennesRennesREN
10100001
U
21
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
N
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
22
LilleströmLilleströmLIL
100112-10
N
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
25
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
100101-10
N
28
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
100113-20
N
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
N
29
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
34
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
100103-30
N
35
Lech PosenLech PosenLCH
100104-40
N
36
NijmegenNijmegenNEC
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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