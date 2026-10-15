Das Spiel zwischen Hoffenheim und Beşiktaş beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Beşiktaş

Europa League - Spielwoche 2 15. Okt. 2026 - 15:00 SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Beşiktaş heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Beşiktaş ist in Deutschland live zu sehen. WOW und RTL+ übertragen die Partie aus der SNP Arena.

Hoffenheim vs. Beşiktaş: Spielvorschau

In der UEFA Europa League empfängt die TSG Hoffenheim den türkischen Traditionsklub Beşiktaş in der SNP Arena in Sinsheim. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in der Ligaphase des Wettbewerbs.

Für Christian Ilzers Mannschaft kommt diese Partie zu einem schwierigen Zeitpunkt. Hoffenheim hat zuletzt vier der fünf Pflichtspiele verloren und kämpft sowohl in der Bundesliga als auch international um Stabilität und Konstanz.

Beşiktaş hingegen reist mit breiter Brust nach Deutschland. Unter Trainer Vincenzo Italiano hat der Istanbuler Klub zuletzt überzeugt – darunter ein beeindruckendes 4:1 gegen Olympique Marseille in der Europa League.

In der türkischen Süper Lig läuft es für Beşiktaş ebenfalls rund: Drei Siege aus den letzten vier Ligaspielen, unter anderem ein 1:2-Auswärtserfolg gegen Stadtrivale Fenerbahçe, unterstreichen die aktuelle Verfassung des Klubs.

Die Tabellensituation in der Europa League verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. Beşiktaş steht auf einem starken vierten Rang, während Hoffenheim mit Position 29 unter erheblichem Druck steht, Punkte einzufahren.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Hoffenheim vs. Beşiktaş: Aufstellungen

Form

Hoffenheim kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die TSG lediglich einen Sieg bei vier Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor verlor Hoffenheim 3:1 gegen Paderborn sowie 2:0 gegen OFI Kreta in der Europa League. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte zwölf.

Beşiktaş präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele. Zuletzt bezwang der Istanbuler Klub Kocaelispor mit 2:1 in der Süper Lig. Besonders hervorzuheben ist der 4:1-Erfolg gegen Marseille in der Europa League. Lediglich gegen Amed Sportif setzte es eine 2:3-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Beşiktaş zwölf Treffer und ließ nur sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Beşiktaş liegen keine historischen Daten vor. Die Partie in der SNP Arena ist damit für beide Klubs ein neues Kapitel in der Europa League.

Hoffenheim vs. Beşiktaş: Die Tabellen

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