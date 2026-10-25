Das Spiel zwischen Hoffenheim und Bayer Leverkusen beginnt am 25.10.2026, 15:30.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen

Bundesliga - Spielwoche 7 25. Okt. 2026 - 10:30 SNP Arena

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Duell zwischen Hoffenheim und Bayer Leverkusen wird exklusiv bei DAZN übertragen. Als Sonntagsspiel liegt die Übertragung vollständig beim Streamingdienst, der für alle Partien am Sonntag die Bundesliga-Rechte hält. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist erforderlich.

Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

In der SNP Arena in Sinsheim empfängt die TSG Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen zum Bundesliga-Duell. Für beide Mannschaften hat die Partie einen sehr unterschiedlichen Stellenwert – und das spiegelt sich auch in der aktuellen Verfassung beider Teams wider.

Hoffenheim steckt tief in der Krise. Trainer Christian Ilzer sucht mit seiner Mannschaft nach Konstanz, die bislang ausgeblieben ist. In der Bundesliga stehen zwei Siege vier Niederlagen gegenüber, und auch in der Europa League läuft es nicht rund.

Dabei hat Hoffenheim zuletzt durchaus aufgehorcht. In der Europa League gelang gegen Lyon ein 3:0-Heimsieg – ein Ergebnis, das Mut machen sollte, auch wenn es in der Liga noch nicht für Stabilität gesorgt hat.

Bayer Leverkusen reist dagegen in Bestform nach Sinsheim. Die Werkself von Trainer Carles Martinez hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen und präsentiert sich in nationalen wie europäischen Wettbewerben als geschlossene Einheit.

Patrik Schick hat zuletzt Geschichte geschrieben und traf in der Bundesliga sechs Mal in Folge – ein Klubrekord. Ibrahim Maza ist als Dreh- und Angelpunkt der Offensive kaum zu stoppen und hat in dieser Saison bereits sechs Torbeteiligungen gesammelt.

Hinter den Kulissen gibt es bei Leverkusen dennoch Unruhe: Stürmer Victor Boniface soll unzufrieden sein und einen Wechsel im Winter anstreben, nachdem er in dieser Saison kaum Einsatzminuten erhalten hat. Auf dem Platz dürfte davon jedoch wenig zu spüren sein.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

Hoffenheim kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Heimsieg gegen Lyon in der Europa League – ein positives Signal. Zuvor verlor die TSG jedoch 1:2 gegen Gladbach in der Bundesliga sowie 2:3 gegen Beşiktaş in der Europa League. Insgesamt erzielte Hoffenheim in diesem Zeitraum elf Tore und kassierte neun.

Bayer Leverkusen präsentiert sich in makelloser Verfassung und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Zuletzt bezwang die Werkself OFI Kreta mit 2:0 in der Europa League und davor SC Freiburg mit 2:1 in der Bundesliga. Auch der 4:0-Auswärtssieg bei Lech Posen unterstreicht die aktuelle Stärke. In diesen fünf Partien erzielte Leverkusen zwölf Tore und ließ lediglich vier zu.

Bilanz direkte Duelle

In den jüngsten fünf Bundesliga-Duellen zwischen beiden Klubs hielt sich die Bilanz lange ausgeglichen, doch zuletzt hat Bayer Leverkusen die Oberhand gewonnen. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 1:0-Heimsieg für Hoffenheim im Januar 2026. Davor setzte sich Leverkusen auswärts mit 1:2 durch sowie zuhause mit 3:1. Insgesamt gewann Hoffenheim in diesen fünf Begegnungen zweimal, Leverkusen dreimal – die Torbilanz fiel mit insgesamt elf erzielten Treffern vergleichsweise eng aus.

Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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