Das Spiel zwischen Hoffenheim II und Viktoria Köln beginnt am 31.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen Viktoria Köln

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Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Dort könnt ihr die Partie als TV-Übertragung oder Live-Stream verfolgen.

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Hoffenheim II vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hoffenheim II den Tabellenzweiten Viktoria Köln. Die Partie verspricht ein interessantes Duell zwischen einem Aufstiegskandidaten und einem Gastgeber, der zuletzt unter Druck geraten ist.

Viktoria Köln reist mit breiter Brust an. Marian Wilhelms Mannschaft hat in den vergangenen Wochen ihre Qualität unter Beweis gestellt – darunter ein deutlicher 5:2-Sieg bei Alemannia Aachen sowie ein 1:1 gegen Spitzenreiter MSV Duisburg. Zuletzt setzte sich Köln mit 3:1 gegen SC Verl durch.

Hoffenheim II dagegen steckt in einer schwierigen Phase. Stefan Kleineheismanns Team verlor drei der letzten fünf Ligapartien, darunter zuletzt ein 4:1 gegen Waldhof Mannheim. Einzig der 2:1-Heimsieg gegen SC Verl war ein Lichtblick in dieser Periode.

Die Tabellensituation macht die Partie für beide Seiten bedeutsam. Köln will seinen Platz im Aufstiegsrennen festigen, Hoffenheim II braucht Punkte, um nicht weiter in Richtung Tabellenmittelfeld abzurutschen.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Hoffenheim II vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Form

Hoffenheim II kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 4:1-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Zuvor gelang ein 2:1-Sieg gegen SC Verl. In diesen fünf Partien erzielte Hoffenheim II acht Tore und kassierte elf.

Viktoria Köln weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:1 gegen SC Verl, davor gab es ein 1:1 gegen MSV Duisburg. Köln traf in diesem Zeitraum neunmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt: Viktoria Köln gewann damals als Gast mit 3:1 bei Hoffenheim II. Das einzige weitere Duell im Datensatz stammt aus dem September 2025, als Viktoria Köln Hoffenheim II mit 2:1 zu Hause besiegte. Aus den vorliegenden zwei direkten Duellen gewann Viktoria Köln beide Partien.

Hoffenheim II vs. Viktoria Köln: Die Tabellen