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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Hoffenheim II vs. Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Hoffenheim II - Viktoria Köln
Hoffenheim II
Viktoria Köln
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Hoffenheim II gegen Viktoria Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hoffenheim II und Viktoria Köln beginnt am 31.10.2026, 14:00.

DeutschlandMagentaSport

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen Viktoria Köln

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim II vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Dort könnt ihr die Partie als TV-Übertragung oder Live-Stream verfolgen.

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Hoffenheim II vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hoffenheim II den Tabellenzweiten Viktoria Köln. Die Partie verspricht ein interessantes Duell zwischen einem Aufstiegskandidaten und einem Gastgeber, der zuletzt unter Druck geraten ist.

Viktoria Köln reist mit breiter Brust an. Marian Wilhelms Mannschaft hat in den vergangenen Wochen ihre Qualität unter Beweis gestellt – darunter ein deutlicher 5:2-Sieg bei Alemannia Aachen sowie ein 1:1 gegen Spitzenreiter MSV Duisburg. Zuletzt setzte sich Köln mit 3:1 gegen SC Verl durch.

Hoffenheim II dagegen steckt in einer schwierigen Phase. Stefan Kleineheismanns Team verlor drei der letzten fünf Ligapartien, darunter zuletzt ein 4:1 gegen Waldhof Mannheim. Einzig der 2:1-Heimsieg gegen SC Verl war ein Lichtblick in dieser Periode.

Die Tabellensituation macht die Partie für beide Seiten bedeutsam. Köln will seinen Platz im Aufstiegsrennen festigen, Hoffenheim II braucht Punkte, um nicht weiter in Richtung Tabellenmittelfeld abzurutschen.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Hoffenheim II vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Hoffenheim II vs Viktoria Köln Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Kleineheismann

Form

TSG

TSG - Form

SVM
S1-0
DUI
N3-2
VFB
N3-2
VEL
S2-1
WMA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCK

FCK - Form

KÖL
U2-2
ALA
S2-5
SHG
U2-2
DUI
U1-1
VEL
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Hoffenheim II kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 4:1-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Zuvor gelang ein 2:1-Sieg gegen SC Verl. In diesen fünf Partien erzielte Hoffenheim II acht Tore und kassierte elf.

Viktoria Köln weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:1 gegen SC Verl, davor gab es ein 1:1 gegen MSV Duisburg. Köln traf in diesem Zeitraum neunmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hoffenheim IIUnentschiedenViktoria Köln
0
0
2
Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
3
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
END
2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt: Viktoria Köln gewann damals als Gast mit 3:1 bei Hoffenheim II. Das einzige weitere Duell im Datensatz stammt aus dem September 2025, als Viktoria Köln Hoffenheim II mit 2:1 zu Hause besiegte. Aus den vorliegenden zwei direkten Duellen gewann Viktoria Köln beide Partien.

Hoffenheim II vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
N
S
N
N
S
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
S
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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