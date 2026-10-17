Das Spiel zwischen Hoffenheim II und SC Verl beginnt am 18.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen SC Verl

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim II vs SC Verl heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hoffenheim II und SC Verl wird live bei MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie in voller Länge.

Hoffenheim II vs. SC Verl: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hoffenheim II den SC Verl – ein Duell zweier Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle, die beide Punkte gut gebrauchen können.

Bei Hoffenheim II lief es zuletzt nicht rund. Trainer Stefan Kleineheismann musste zwei Niederlagen in Folge hinnehmen: erst ein 2:3 bei MSV Duisburg, dann ein 2:3 gegen VfB Stuttgart II. Die Gäste aus Verl hingegen kommen mit einer anderen Ausgangslage.

SC Verl hat in den vergangenen Wochen Stabilität bewiesen. Orest Shalas Mannschaft blieb in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen und holte dabei zweimal Unentschieden gegen starke Gegner.

Für Hoffenheim II ist es wichtig, die eigene Heimbilanz zu verbessern und das Abrutschen in der Tabelle zu stoppen. Ein Sieg gegen Verl wäre ein klares Signal.

SC Verl reist mit Selbstvertrauen an – und mit dem Wissen, dass man in dieser Saison auswärts punkten kann. Das jüngste 2:2 bei Fortuna Düsseldorf unterstreicht diese Qualität.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Hoffenheim II vs. SC Verl: Aufstellungen

Form

Hoffenheim II kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen VfB Stuttgart II, davor gab es ebenfalls ein 2:3 bei MSV Duisburg. Zu den positiven Ergebnissen zählen ein 1:0 gegen Meppen und ein 1:2-Auswärtssieg bei Ingolstadt. Insgesamt erzielte Hoffenheim II in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zehn.

SC Verl präsentiert sich in deutlich stabilerer Form: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen Jahn Regensburg, zuvor gab es ein 2:2 bei Fortuna Düsseldorf. Verl traf in diesem Zeitraum achtmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

In der jüngeren Vergangenheit haben sich beide Teams zweimal gegenübergestanden, und die Duelle fielen torreich aus. SC Verl gewann das bislang letzte Aufeinandertreffen im Februar 2026 zuhause mit 3:1 gegen Hoffenheim II. Beim Treffen im September 2025 setzte sich SC Verl auswärts bei Hoffenheim II mit 4:2 durch. In beiden dokumentierten Duellen behielt Verl die Oberhand.

Hoffenheim II vs. SC Verl: Die Tabellen

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