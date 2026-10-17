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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Hoffenheim II vs. SC Verl heute live im TV und Livestream?

Hoffenheim II - SC Verl
Hoffenheim II
SC Verl
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Hoffenheim II gegen SC Verl. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hoffenheim II und SC Verl beginnt am 18.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen SC Verl

Wer zeigt / überträgt Hoffenheim II vs SC Verl heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hoffenheim II und SC Verl wird live bei MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie in voller Länge.

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Hoffenheim II vs. SC Verl: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hoffenheim II den SC Verl – ein Duell zweier Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle, die beide Punkte gut gebrauchen können.

Bei Hoffenheim II lief es zuletzt nicht rund. Trainer Stefan Kleineheismann musste zwei Niederlagen in Folge hinnehmen: erst ein 2:3 bei MSV Duisburg, dann ein 2:3 gegen VfB Stuttgart II. Die Gäste aus Verl hingegen kommen mit einer anderen Ausgangslage.

SC Verl hat in den vergangenen Wochen Stabilität bewiesen. Orest Shalas Mannschaft blieb in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen und holte dabei zweimal Unentschieden gegen starke Gegner.

Für Hoffenheim II ist es wichtig, die eigene Heimbilanz zu verbessern und das Abrutschen in der Tabelle zu stoppen. Ein Sieg gegen Verl wäre ein klares Signal.

SC Verl reist mit Selbstvertrauen an – und mit dem Wissen, dass man in dieser Saison auswärts punkten kann. Das jüngste 2:2 bei Fortuna Düsseldorf unterstreicht diese Qualität.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Hoffenheim II vs. SC Verl: Aufstellungen

Hoffenheim II vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Kleineheismann

Form

TSG

TSG - Form

FOK
U2-2
FCI
S1-2
SVM
S1-0
DUI
N3-2
VFB
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VEL

VEL - Form

SVM
S2-1
SHG
U1-1
WUK
S2-1
F95
U2-2
SSV
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Hoffenheim II kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen VfB Stuttgart II, davor gab es ebenfalls ein 2:3 bei MSV Duisburg. Zu den positiven Ergebnissen zählen ein 1:0 gegen Meppen und ein 1:2-Auswärtssieg bei Ingolstadt. Insgesamt erzielte Hoffenheim II in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zehn.

SC Verl präsentiert sich in deutlich stabilerer Form: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 gegen Jahn Regensburg, zuvor gab es ein 2:2 bei Fortuna Düsseldorf. Verl traf in diesem Zeitraum achtmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hoffenheim IIUnentschiedenSC Verl
0
0
2
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
3
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
END
Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
2
SC Verl badge
SC Verl
VEL
4
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

In der jüngeren Vergangenheit haben sich beide Teams zweimal gegenübergestanden, und die Duelle fielen torreich aus. SC Verl gewann das bislang letzte Aufeinandertreffen im Februar 2026 zuhause mit 3:1 gegen Hoffenheim II. Beim Treffen im September 2025 setzte sich SC Verl auswärts bei Hoffenheim II mit 4:2 durch. In beiden dokumentierten Duellen behielt Verl die Oberhand.

Hoffenheim II vs. SC Verl: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
105321813+518
N
S
U
U
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
6
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
8
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
9
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
10
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
14
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
102442019+110
U
U
S
U
N
18
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
19
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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