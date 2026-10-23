Das Spiel zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld beginnt am 24.10.2026, 13:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9 24. Okt. 2026 - 07:00 Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld wird live auf WOW übertragen. Die Partie kann dort bequem per Livestream verfolgt werden.

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Spielvorschau

Im Olympiastadion in Berlin empfängt Hertha BSC Arminia Bielefeld zum Duell in der 2. Bundesliga. Der Tabellenführer trifft auf einen Aufsteiger aus dem Mittelfeld der Tabelle, der zuletzt Aufwärtstendenzen gezeigt hat.

Hertha BSC hat sich in dieser Saison als konstanteste Kraft der zweiten Liga etabliert. Unter Trainer Stefan Leitl läuft die Berliner Maschinerie rund – mit zuletzt starken Ergebnissen in der Liga und einem klaren Anspruch auf den direkten Aufstieg.

Arminia Bielefeld reist unter Trainer Oliver Kirch an und hat zuletzt Schwung aufgenommen. Ein 2:1-Sieg gegen Osnabrück am vergangenen Wochenende brachte wichtige Punkte und neues Selbstvertrauen für die Ostwestfalen.

Die Vorzeichen für die Gastgeber sind dennoch klar: Hertha hat in dieser Saison Heimstärke bewiesen und wird den eigenen Fans einen weiteren Sieg präsentieren wollen. Bielefeld muss auswärts gegen einen Gegner bestehen, der in dieser Spielzeit kaum zu bezwingen war.

Das direkte Duell beider Klubs hat in jüngerer Vergangenheit für Überraschungen gesorgt. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Form

Hertha BSC kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Berliner von Holstein Kiel mit 0:0, davor gewannen sie gegen Greuther Fürth mit 2:1. Zuvor gab es Siege gegen Dynamo Dresden (2:1 auswärts) und Osnabrück (3:1). In diesem Zeitraum erzielte Hertha insgesamt acht Tore und kassierte vier.

Arminia Bielefeld weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der letzte Ligaauftritt brachte einen 2:1-Erfolg gegen Osnabrück, davor gab es ein 1:0 gegen VfL Bochum. Ein 2:2 gegen FC Heidenheim und eine 2:1-Niederlage gegen Darmstadt trüben die Bilanz. Bielefeld traf in diesem Zeitraum neunmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga fand im Mai 2026 statt: Arminia Bielefeld gewann damals zu Hause gegen Hertha BSC mit 6:1. Das Hinspiel der laufenden Saison im Dezember 2025 endete 1:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild mit einem Sieg für Hertha, einem Sieg für Bielefeld und drei Unentschieden.

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

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