Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHertha BSC
Olympiastadion
team-logoArminia Bielefeld
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Hertha BSC - Arminia Bielefeld
Hertha BSC
Arminia Bielefeld
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld beginnt am 24.10.2026, 13:00.

DeutschlandWOW

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld wird live auf WOW übertragen. Die Partie kann dort bequem per Livestream verfolgt werden.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Spielvorschau

Im Olympiastadion in Berlin empfängt Hertha BSC Arminia Bielefeld zum Duell in der 2. Bundesliga. Der Tabellenführer trifft auf einen Aufsteiger aus dem Mittelfeld der Tabelle, der zuletzt Aufwärtstendenzen gezeigt hat.

Hertha BSC hat sich in dieser Saison als konstanteste Kraft der zweiten Liga etabliert. Unter Trainer Stefan Leitl läuft die Berliner Maschinerie rund – mit zuletzt starken Ergebnissen in der Liga und einem klaren Anspruch auf den direkten Aufstieg.

Arminia Bielefeld reist unter Trainer Oliver Kirch an und hat zuletzt Schwung aufgenommen. Ein 2:1-Sieg gegen Osnabrück am vergangenen Wochenende brachte wichtige Punkte und neues Selbstvertrauen für die Ostwestfalen.

Die Vorzeichen für die Gastgeber sind dennoch klar: Hertha hat in dieser Saison Heimstärke bewiesen und wird den eigenen Fans einen weiteren Sieg präsentieren wollen. Bielefeld muss auswärts gegen einen Gegner bestehen, der in dieser Spielzeit kaum zu bezwingen war.

Das direkte Duell beider Klubs hat in jüngerer Vergangenheit für Überraschungen gesorgt. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Hertha BSC vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Leitl

Form

BSC

BSC - Form

OSN
S1-3
DOD
S1-2
FCA
U2-2
GFT
S2-1
HSK
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ABI

ABI - Form

FCP
U2-2
SVD
N2-1
HDH
U2-2
BOC
S0-1
OSN
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hertha BSC kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Berliner von Holstein Kiel mit 0:0, davor gewannen sie gegen Greuther Fürth mit 2:1. Zuvor gab es Siege gegen Dynamo Dresden (2:1 auswärts) und Osnabrück (3:1). In diesem Zeitraum erzielte Hertha insgesamt acht Tore und kassierte vier.

Arminia Bielefeld weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der letzte Ligaauftritt brachte einen 2:1-Erfolg gegen Osnabrück, davor gab es ein 1:0 gegen VfL Bochum. Ein 2:2 gegen FC Heidenheim und eine 2:1-Niederlage gegen Darmstadt trüben die Bilanz. Bielefeld traf in diesem Zeitraum neunmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hertha BSCUnentschiedenArminia Bielefeld
1
3
1
Deutschland 2 Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
6
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
END
Bundesliga
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
1
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
2
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
0
END
Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
Arminia Bielefeld badge
Arminia Bielefeld
ABI
0
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga fand im Mai 2026 statt: Arminia Bielefeld gewann damals zu Hause gegen Hertha BSC mit 6:1. Das Hinspiel der laufenden Saison im Dezember 2025 endete 1:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild mit einem Sieg für Hertha, einem Sieg für Bielefeld und drei Unentschieden.

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
84131411+313
N
S
U
S
N
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
83231313011
S
S
U
N
U
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
82241014-48
S
N
N
N
U
14
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
16
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
17
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen