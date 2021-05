Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga trifft Hertha BSC auf den SC Freiburg - und Ihr könnt im TV oder LIVE-STREAM dabei sein. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Spiel zwei nach der 23-tägigen Quarantäne für Hertha BSC. Am Donnerstag ist der SC Freiburg im Berliner Olympiastadion zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Das Aufeinandertreffen ist das Duell zwischen dem Tabellensiebzehnten aus Berlin und dem Team von Trainer Christian Streich, das auf Platz 9 rangiert.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, wenn Ihr Hertha gegen Freiburg live im TV oder LIVE-STREAM sehen wollt. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells. Weiter unten findet Ihr zudem auch die ewige Bilanz der beiden Kontrahenten in direkten Duellen.

Hertha BSC vs. SC Freiburg live im TV und LIVE-STREAM: Das Duell im Überblick

Duell Hertha BSC vs. SC Freiburg Datum Donnerstag, 6. Mai 2020 | Anpfiff: 18.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin TV DAZN 1 LIVE-STREAM DAZN

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg live im TV? Es gibt mehrere Optionen

Nur DAZN ist für die LIVE-Übertragung des Bundesligaduells zwischen Hertha und Freiburg zuständig. Doch DAZN ist eigentlich ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Bundesliga-Spiel auf dem Fernseher zu schauen.

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg im TV auf dem linearen Kanal DAZN 1

Mittlerweile ist der Streamingdienst auch via Kabel empfangbar. DAZN stellt mit DAZN 1 und DAZN 2 zwei lineare Kanäle bereit, auf denen Sport live im TV angeschaut werden kann.

Das Spiel Hertha BSC vs. SC Freiburg läuft am Donnerstag ab 18.10 Uhr auf dem Kanal DAZN 1.

Um die DAZN-Kanäle empfangen zu können, müsst Ihr Kunde für Kabelfernsehen bei Vodafone sein. Die DAZN Fernsehsender sind als Zusatz zu einem Vodafone-Vertrag abzuschließen. In dieser Kombination kostet DAZN bei Vodafone im Jahresabo 9,99 Euro monatlich. Der erste Monat ist kostenlos.

Mehr Informationen dazu findet Ihr bei DAZN selbst.

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg heute im STREAM auf dem Smart-TV

Außerdem gibt es noch eine weitere Alternative. DAZN bringt Euch das Duell zwischen der Alten Dame und den Breisgauern im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Das ist deshalb möglich, weil die kostenlose App auf nahezu allen modernen Fernsehern mit Internetzugang verfügbar ist. Schaut doch mal im App-Store Eures TV-Geräts vorbei.

Habt Ihr Interesse, das Duell zwischen Berlin und Freiburg im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV zu genießen? Dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Lehnt Euch entspannt zurück und genießt das Bundesliga-Spiel mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Zeigt / überträgt Sky Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live im TV?

Das ist nicht der Fall. Schließlich haben sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Bundesliga untereinander aufgeteilt. Dieses Spiel ist dabei in kompletter Länge nur auf DAZN zu sehen. Sky zeigt das Duell aus dem Berliner Olympiastadion nicht live im TV - auch bei Sky Go oder Sky Ticket wird das Spiel nicht übertragen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg im LIVE-STREAM? DAZN ist die Anlaufstelle Nummer eins

Die Bundesliga am Donnerstag um 18.30 Uhr? Gehört in die Hände von DAZN. Der Streamingdienst überträgt seit diesem Sommer die Bundesliga live und in voller Länge. Mehr als 40 Spiele umfasst das Übertragungspaket, das sich DAZN gesichert hat. Hier erfahrt Ihr, welche Bundesliga-Duelle konkret bei DAZN laufen:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

andere ausgewählte Spiele, die von diesen Terminen abweichen können.

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg heute exklusiv im LIVE-STREAM

Die Bundesliga ruft, DAZN ist am Start! Der Streamingdienst zeigt dementsprechend das Kräftemessen zwischen Hertha BSC und SC Freiburg am Donnerstag um 18.30 Uhr in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des Sonntagsspiels im deutschen Fußball-Oberhaus.

DAZN geht bereits um 18.15 Uhr auf Sendung. In einem 15-minütigen Vorbericht versorgt Euch der Streamingdienst mit allen Informationen rund um die Partie, sodass Ihr bestens vorbereitet ab 18.30 Uhr Fußball im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Schaut mal rein!

Für Hertha vs. Freiburg schickt DAZN folgendes Team ins Rennen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Kommentator: Uli Hebel

DAZN zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann könnt Ihr das Bundesliga-Spiel völlig kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben. Wie geht das denn? Wir verraten es Euch: Sichert Euch einfach und schnell einen Gratismonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt inklusive Bundesliga vier Wochen lang kostenlos.

Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich definitiv - gerade in diesem Mai. Schließlich seht Ihr bei DAZN nicht nur die Bundesliga im LIVE-STREAM, sondern viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge: Die Champions League und Europa League. Die Serie A und LaLiga. Die Ligue 1 und den FA Cup. Bei DAZN bekommt Ihr Spitzenfußball pur. Doch damit nicht genug: Der Streamingdienst überzeugt mit mehr als 8.000 Livesport-Events pro Jahr. Da ist für jeden etwas dabei - von Tennis über Motorsport bis hin zu Darts und zahlreichen weiteren Sportarten.

Lust auf DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes herunter. Hier entlang:

Noch Fragen? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln zu DAZN vorbei. Hier entlang:

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Schaut also später nochmal vorbei.

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie wird es wie gewohnt es mehrere Wege geben, die Highlights zu sehen. Aber kaum einer ist wohl so schnell wie der Streamingdienst DAZN. Dort werden alle Höhepunkte der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie gezeigt.

Wer es also nicht geschafft hat, das Duell Hertha vs. Freiburg live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Der erste Monat ist wie oben bereits erwähnt bei DAZN kostenlos, der Probemonat macht's möglich. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hertha BSC vs. SC Freiburg live: Die Bilanz

HERTHA BSC (bislang wettbewerbsübergreifend 44 Duelle) SC FREIBURG 15 Siege 12 17 Unentschieden 17 12 Niederlagen 15 55 Tore 51

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Die Bundesliga heute live im Ticker verfolgen

Für alle diejenigen, die das Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und Freiburg live verfolgen wollen, aber - aus welchem Grund auch immer - nicht live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen können, hat Goal die Lösung für Euch: Der LIVE-TICKER zum Duell zwischen Berlin und Freiburg.

Hier erfahrt Ihr ab rund 20 Minuten vor dem Anpfiff alles Relevante, was Ihr im Vorfeld der Partie wissen müsst. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr hier keine wichtige Szene, kein Tor, keine Vorlage, keinen Wechsel und keine Karte oder Platzverweis. Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf unserer Seite ist für Euch natürlich völlig kostenlos.