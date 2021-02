Wer zeigt / überträgt Hertha BSC - FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga am Freitag

Hertha BSC empfängt den FC Bayern München - die Bundesliga bietet ein Duell der Gegensätze. Goal erklärt, wie das Spiel gezeigt / übertragen wird.

Der 20. Spieltag steht an diesem Wochenende an, los geht es am Freitag mit der Begegnung Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Anpfiff im Olympiastadion in Berlin ist um 20 Uhr.

Die Rollen sind vor dem Aufeinandertreffen klar verteilt: Der FC Bayern hat die letzten vier Spiele gewonnen und thront jetzt mit sieben Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Der Favorit setzte sich bereits im Hinspiel mit 4:3 durch.

Bei der Hertha sieht es allerdings alles andere als rosig aus: Der Big City Club steht aktuell auf Rang 15 und hat genauso viele Punkte wie Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz . Dabei sollte es für den Big City Club eigentlich nach Europa - mittlerweile wurde aber sogar der Trainer ausgetauscht.

Baut der FC Bayern seine Serie und die Tabellenführung aus oder schafft es die Hertha mit einem Überraschungserfolg aus dem Loch? Goal erklärt in diesem Artikel ausführlich, wie die Bundesliga gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern München? So läuft die Bundesliga am Freitag ab

Begegnung Hertha BSC vs. FC Bayern München Datum Freitag | 05.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 20. Spieltag | 3. Spieltag der Rückrunde Anstoß 20 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin Geschätzter Marktwert Hertha BSC: 252 Millionen Euro | FC Bayern München: 893 Millionen Euro

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC - FC Bayern München LIVE im TV? Die Übertragung der Bundesliga

Für viele Fans ist es mittlerweile Tradition : Nach dem letzten Arbeitstag der Woche steht eine Sache auf dem Programm - die Bundesliga ! Nahezu jeden Freitagabend bietet das deutsche Oberhaus eine Begegnung, die es in sich hat.

Umso schöner ist es natürlich, wenn auch noch der Lieblingsverein zu diesem Zeitpunkt spielt. Allerdings müssen sich viele Anhänger:innen stets die Frage stellen: Wird das Spiel der Bundesliga im TV übertragen?

Hertha BSC vs. FC Bayern: Keine Bundesliga im TV - Alternative verfügbar!

Auf diese Frage gibt es gleich zwei Antworten, eine schlechte und eine gute . Wir fangen natürlich mit der schlechten Nachricht an und müssen Euch mitteilen, dass das Spiel nicht im Fernsehen zu sehen ist. Kein Sender im Pay-TV oder Free-TV hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert.

Das ist natürlich für viele Fans eine Hiobsbotschaft, allerdings solltet ihr nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir schulden Euch schließlich noch eine positive Antwort auf die Frage, und die hat es in sich!

ℹ Wegen FIFA Klub-WM: Das #Bundesliga -Spiel zwischen Hertha BSC und dem #FCBayern am Freitagabend (5. Februar) beginnt bereits um 20 Uhr und damit eine halbe Stunde früher als ursprünglich vorgesehen.



🔗 https://t.co/AEAXiDGeku — FC Bayern München (@FCBayern) February 3, 2021

FC Bayern München in Berlin: DAZN überträgt am Freitag die Bundesliga

Der Streamingdienst DAZN überträgt nämlich das Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München LIVE und exklusiv! DAZN ist zwar kein Fernsehsender, allerdings dürfte es trotzdem die meisten Fans freuen , dass der Streaminganbieter das Spiel überträgt.

Viele Sportfans in Deutschland sind schon bestens vertraut mit dem Angebot aus Ismaning bei München, da die Plattform weit mehr als nur Fußball überträgt. Und auch alle Fans, die noch kein DAZN-Abonnement haben, dürfen sich freuen: Wir erklären in diesem Artikel, wie die Begegnung kostenlos zu sehen ist!

Hertha BSC vs. FC Bayern München: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Anpfiff der Begegnung: 20 Uhr

20 Uhr Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Plattform: DAZN

DAZN Moderation : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Expertise : Sandro Wagner (Ex-Bayern- und Hertha-Stürmer)

: Sandro Wagner (Ex-Bayern- und Hertha-Stürmer) Kommentar : Marco Hagemann

Bundesliga auf dem Fernseher? Hertha - FCB ist kein Problem für einen Smart-TV!

Dass DAZN die Bundesliga am Freitag überträgt, bietet größtenteils Vorteile, allerdings wollen viele Fans das Spiel verständlicherweise auf dem Fernseher verfolgen - aber das ist doch bestimmt nicht mit DAZN möglich, da das kein gewöhnlicher Fernsehsender ist, oder?

Falsch gedacht! Wenn im Haushalt ein Smart-TV, also ein moderner Fernseher mit Internet-Anschluss steht, ist es kein Problem, Hertha - Bayern auf dem TV-Gerät zu verfolgen! Kostenlose DAZN-App herunterladen , anmelden und schon kann der Fußballabend beginnen!

Hertha BSC empfängt den FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

DAZN überträgt am Freitag die Bundesliga - so viel hätten wir also schon einmal geklärt. Allerdings solltet Ihr den Artikel aufmerksam weiterlesen, wir schulden Euch noch ein paar Antworten und Informationen !

Bundesliga LIVE und kostenlos sehen: Der Probemonat von DAZN macht's möglich!

Fangen wir mit dem wichtigsten Detail an: Wie bereits erwähnt besteht eine kostenlose Möglichkeit, Hertha - Bayern zu verfolgen . Möglich wird das durch den DAZN Probemonat, den man ganz einfach abschließen kann.

Der Probemonat ist nicht nur kostenlos , sondern auch unverbindlich . Ihr könnt also 30 Tage lang LIVE-Spitzensport aus allen Ecken der Welt verfolgen. Falls Ihr ihm Anschluss euer Abonnement nicht weiterführen wollt, könnt Ihr ganz einfach kündigen und habt nichts bezahlt.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM: So teuer ist DAZN nach dem Probemonat

Sollte Euch DAZN so überzeugen, dass Ihr den Streamingdienst auch nach dem Probemonat abonnieren wollt, müsst Ihr Euch zwischen zwei Kostenoptionen entscheiden - doch keine Sorge: Beide sind weitaus günstiger als die der Konkurrenz, besonders wenn man in Betracht zieht, wie viele Events DAZN überträgt.

Wichtig: Die beiden Preisvarianten unterscheiden sich nur im Preis und in der Laufzeit ! Das, was man zu sehen bekommt, bleibt gleich. Ihr könnt also mit beiden Möglichkeiten oder dem Probemonat das Spiel des FC Bayerns bei Hertha BSC verfolgen.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat | Monatliche Abbuchung | Monatliche Kündigung möglich

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr (knapp 10 Euro pro Monat) | Jährliche Abbuchung | Jährliche Kündigung möglich

NBA, Super Bowl, Champions League, Darts: So viel Sport zeigt nur DAZN!

Natürlich will man nicht wildfremden Menschen und Angeboten im Internet Geld bezahlen - da sollte jeder auf seine Sicherheit bedacht sein. Dass Ihr bei DAZN aber vollends auf eure Kosten kommt, sollte euch spätestens die nächste Aufzählung zeigen. Soviel LIVE-Sport (über 8.000 Events pro Jahr) zeigt keiner!

Fußball ein Bundesligaspiel pro Spieltag, zusätzlich die Highlights aller Spiele Bundesliga + 2. Bundesliga Champions League / Europa League Ligue 1 / Serie A / LaLiga / Eredivisie / Liga NOS / MLS / Copa Libertadores...

American Football unter anderem Super Bowl (mit Auswahl: deutscher oder original Kommentar)

Basketball

Handball

Motorsport

Reitsport

Leichtathletik

Darts

Wintersport

Kampfsport Boxen MMA WWE

Eurosport / Eurosport 2

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern München LIVE am Freitag? Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Hertha BSC LIVE am Freitag? Die Übertragungen der Bundesliga