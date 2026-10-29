Das Spiel zwischen HB Köge und FC Barcelona beginnt am 29.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit HB Köge gegen FC Barcelona

Women's Champions League - Spielwoche 3 29. Okt. 2026 - 16:00 Köge Stadion

Wer zeigt / überträgt HB Köge vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen HB Köge und FC Barcelona wird live auf Disney+ übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

HB Köge vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im Köge Stadion empfängt HB Köge den amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona in der UEFA Women's Champions League. Für die Däninnen ist es eine der größten Prüfungen der Gruppenphase – ein Duell zwischen einem Außenseiter und dem derzeit besten Frauenfußballklub Europas.

HB Köge hat sich in der laufenden Saison als ernstzunehmende Kraft in der dänischen Liga etabliert, kommt jedoch mit gemischten Ergebnissen in die Partie. Der jüngste Liga-Sieg gegen Kolding IF zeigte Charakter, während zwei Unentschieden zuvor auf eine gewisse Anfälligkeit hindeuten.

FC Barcelona reist als Tabellenführer der Women's Champions League an und hat zuletzt eindrucksvoll bewiesen, warum der Klub auf internationalem Parkett gefürchtet wird. Ein 6:0 gegen Roma in der Königsklasse und ein 7:0 gegen Real Madrid Femenino in der Liga F unterstreichen die schiere Dominanz des Klubs in dieser Saison.

Trainer Pere Romeu führt eine Mannschaft, die trotz einer Niederlage gegen Real Sociedad in der Liga geschlossen und hungrig wirkt. Barcelona hat in dieser Spielzeit bereits bewiesen, dass einzelne Rückschläge die Gesamtstärke des Kaders nicht erschüttern.

Für HB Köge wird es darum gehen, die eigene Defensive zu stabilisieren und auf Konterchancen zu lauern. Barcelona hingegen dürfte auf einen weiteren souveränen Auftritt setzen, um die Tabellenführung zu festigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





HB Köge vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Form

HB Köge kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Der jüngste Erfolg gelang mit 2:3 bei Kolding IF, während ein 5:1-Sieg gegen Servette in der Women's Champions League die Stärke auf europäischem Niveau unterstrich. In den fünf Spielen erzielte der Klub zwölf Treffer und kassierte acht – eine Bilanz, die sowohl Offensivstärke als auch defensive Anfälligkeit zeigt.

FC Barcelona präsentiert sich in beeindruckender Verfassung und kommt ebenfalls mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen. Der 6:0-Erfolg gegen Roma in der Champions League und das 7:0 gegen Real Madrid Femenino in der Liga F belegen die Torjägerqualitäten des Kaders. Einzig die 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad trübt das Bild – insgesamt erzielte Barcelona in diesem Zeitraum 18 Tore bei lediglich drei Gegentreffern.

Bilanz direkte Duelle

Die Bilanz der bisherigen Duelle spricht klar für Barcelona. Im bislang letzten Aufeinandertreffen im Dezember 2021 gewann der katalanische Klub als Heimmannschaft mit 5:0. Davor hatte Barcelona bereits im Oktober 2021 auswärts beim 0:2-Sieg die Oberhand behalten. Aus beiden bekannten Duellen in der Women's Champions League gingen die Spanierinnen als Sieger hervor – mit einem Torverhältnis von 7:0.

HB Köge vs. FC Barcelona: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.