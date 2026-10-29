Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Women's Champions League
team-logoHB Köge
Köge Stadion
team-logoFC Barcelona
Ansehen auf Disney+
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt HB Köge vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

HB Köge - FC Barcelona
HB Köge
FC Barcelona
Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt HB Köge gegen FC Barcelona. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen HB Köge und FC Barcelona beginnt am 29.10.2026, 21:00.

DeutschlandDisney+

Anstoßzeit HB Köge gegen FC Barcelona

crest
Women's Champions League - Spielwoche 3
Köge Stadion

Wer zeigt / überträgt HB Köge vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen HB Köge und FC Barcelona wird live auf Disney+ übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Disney+

Disney+

Hier ansehen

HB Köge vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im Köge Stadion empfängt HB Köge den amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona in der UEFA Women's Champions League. Für die Däninnen ist es eine der größten Prüfungen der Gruppenphase – ein Duell zwischen einem Außenseiter und dem derzeit besten Frauenfußballklub Europas.

HB Köge hat sich in der laufenden Saison als ernstzunehmende Kraft in der dänischen Liga etabliert, kommt jedoch mit gemischten Ergebnissen in die Partie. Der jüngste Liga-Sieg gegen Kolding IF zeigte Charakter, während zwei Unentschieden zuvor auf eine gewisse Anfälligkeit hindeuten.

FC Barcelona reist als Tabellenführer der Women's Champions League an und hat zuletzt eindrucksvoll bewiesen, warum der Klub auf internationalem Parkett gefürchtet wird. Ein 6:0 gegen Roma in der Königsklasse und ein 7:0 gegen Real Madrid Femenino in der Liga F unterstreichen die schiere Dominanz des Klubs in dieser Saison.

Trainer Pere Romeu führt eine Mannschaft, die trotz einer Niederlage gegen Real Sociedad in der Liga geschlossen und hungrig wirkt. Barcelona hat in dieser Spielzeit bereits bewiesen, dass einzelne Rückschläge die Gesamtstärke des Kaders nicht erschüttern.

Für HB Köge wird es darum gehen, die eigene Defensive zu stabilisieren und auf Konterchancen zu lauern. Barcelona hingegen dürfte auf einen weiteren souveränen Auftritt setzen, um die Tabellenführung zu festigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


HB Köge vs. FC Barcelona: Aufstellungen

HB Köge vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

Form

KÖG

KÖG - Form

KOL
S4-1
SER
S5-1
FCN
U2-2
BIF
U1-1
KOL
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BAR

BAR - Form

LOG
S0-2
ROM
S0-6
RMA
S7-0
RSD
N2-1
GDF
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
19/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

HB Köge kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Der jüngste Erfolg gelang mit 2:3 bei Kolding IF, während ein 5:1-Sieg gegen Servette in der Women's Champions League die Stärke auf europäischem Niveau unterstrich. In den fünf Spielen erzielte der Klub zwölf Treffer und kassierte acht – eine Bilanz, die sowohl Offensivstärke als auch defensive Anfälligkeit zeigt.

FC Barcelona präsentiert sich in beeindruckender Verfassung und kommt ebenfalls mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen. Der 6:0-Erfolg gegen Roma in der Champions League und das 7:0 gegen Real Madrid Femenino in der Liga F belegen die Torjägerqualitäten des Kaders. Einzig die 1:2-Niederlage gegen Real Sociedad trübt das Bild – insgesamt erzielte Barcelona in diesem Zeitraum 18 Tore bei lediglich drei Gegentreffern.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HB KögeUnentschiedenFC Barcelona
0
0
2
Women's Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
HB Köge badge
HB Köge
KÖG
0
END
Women's Champions League
HB Köge badge
HB Köge
KÖG
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
0Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Die Bilanz der bisherigen Duelle spricht klar für Barcelona. Im bislang letzten Aufeinandertreffen im Dezember 2021 gewann der katalanische Klub als Heimmannschaft mit 5:0. Davor hatte Barcelona bereits im Oktober 2021 auswärts beim 0:2-Sieg die Oberhand behalten. Aus beiden bekannten Duellen in der Women's Champions League gingen die Spanierinnen als Sieger hervor – mit einem Torverhältnis von 7:0.

HB Köge vs. FC Barcelona: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
S
U
S
2
Arsenal LondonArsenal LondonARS
321062+47
S
U
S
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
S
U
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
2200112+96
S
S
5
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
312074+35
U
S
U
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
S
U
7
InterInterINT
311127-54
N
U
S
8
HB KögeHB KögeKÖG
210152+33
S
N
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
S
N
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
U
U
U
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
N
N
S
12
ServetteServetteSER
3102614-83
S
N
N
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
U
U
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
U
N
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
U
N
16
RomaRomaROM
301208-81
N
N
U
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
N
N
U
18
BK HäckenBK HäckenBKH
200204-40
N
N
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen