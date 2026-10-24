Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Österreich 1. Bundesliga
team-logoHartberg
Profertil Arena Hartberg
team-logoWolfsberger AC
Ansehen auf Sky Sport Austria 1
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Hartberg vs. Wolfsberger AC heute live im TV und Livestream?

Hartberg - Wolfsberger AC
Hartberg
Wolfsberger AC
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt Hartberg gegen Wolfsberger AC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hartberg und Wolfsberger AC beginnt am 24.10.2026, 17:00.

DeutschlandSky Sport Austria 1
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Hartberg gegen Wolfsberger AC

crest
Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 10
Profertil Arena Hartberg

Wer zeigt / überträgt Hartberg vs Wolfsberger AC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hartberg und dem Wolfsberger AC wird live im TV übertragen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Sky Sport Austria 1

Sky Sport Austria 1

Hier ansehen

Hartberg vs. Wolfsberger AC: Spielvorschau

In der Österreichischen Fußball-Bundesliga empfängt Hartberg den Wolfsberger AC in der Profertil Arena Hartberg. Beide Mannschaften befinden sich in sehr unterschiedlichen Phasen der Saison, was diesem Duell eine besondere Brisanz verleiht.

Hartberg präsentiert sich in dieser Spielzeit als stabile Kraft im oberen Tabellendrittel. Trainer Markus Schopp hat seine Mannschaft gut eingestellt, und die Ergebnisse der vergangenen Wochen belegen, dass der Klub zu den besseren Teams der Liga zählt.

Ganz anders die Lage beim Wolfsberger AC. Thomas Silberberger übernimmt eine Mannschaft, die sich tief im Abstiegskampf befindet und dringend Punkte benötigt. Die jüngsten Ergebnisse haben den Druck auf das Team aus Wolfsberg erheblich erhöht.

Für Hartberg ist ein Heimsieg ein weiterer Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel. Für den WAC geht es um weit mehr: Punkte sind keine Option, sondern eine Notwendigkeit.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Hartberg vs. Wolfsberger AC: Aufstellungen

Hartberg vs Wolfsberger AC Aufstellungen

3-4-2-1
Hartberg crest
Hartberg
HAR
page.match.formation.title
Wolfsberger AC crest
Wolfsberger AC
WAC
5-3-2
Ármin PécsiÁrmin Pécsiteam-logoH. CoulibalyK. SchoppK. Schoppteam-logoP. Komposchteam-logoA. Gattermayerteam-logoN. FeldhoferY. DiarraY. DiarraJ. KarnerJ. Karnerteam-logoM. Dalpiazteam-logoB. Markusteam-logoM. Hoffmannteam-logoL. Gliklichteam-logoC. Diabateteam-logoR. Behounekteam-logoM. Sulznerteam-logoA. Schwarzteam-logoF. WohlmuthS. PiesingerS. PiesingerD. AvdijajD. Avdijajteam-logoD. Fitzteam-logoS. KaramokoG. VrioniG. Vrioni
Wolfsberger AC crest
Wolfsberger AC
WAC
3-4-2-1
Hartberg

Startelf

Wolfsberger AC

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Schopp
  • T. Silberberger

Form

HAR

HAR - Form

WSG
U2-2
LAS
U3-3
KAP
S5-0
LUS
S4-3
RAP
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
15/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WAC

WAC - Form

RAP
N0-3
RIE
N4-1
VOI
S2-1
ALT
N3-0
WSG
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hartberg kommt mit einer gemischten, aber durchaus respektablen Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche. Zuletzt unterlag das Team von Markus Schopp Rapid Wien mit 1:3, davor gelang ein 4:3-Erfolg gegen Austria Lustenau. Insgesamt erzielte Hartberg in diesen fünf Partien 15 Tore, kassierte jedoch auch neun Gegentreffer, was auf eine offensiv starke, aber defensiv anfällige Mannschaft hindeutet.

Der Wolfsberger AC hingegen befindet sich in einem deutlichen Formtief. Aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Sieg, und der stammt aus einem Freundschaftsspiel gegen Voitsberg. In der Bundesliga verlor der WAC zuletzt gegen WSG Tirol mit 0:2 und zuvor gegen Altach mit 0:3. Insgesamt kassierte Wolfsberg in den fünf jüngsten Partien neun Gegentreffer und erzielte selbst nur drei Treffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HartbergUnentschiedenWolfsberger AC
2
1
2
Österreich 1. Bundesliga
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
1
Hartberg badge
Hartberg
HAR
2
END
Österreich 1. Bundesliga
Hartberg badge
Hartberg
HAR
2
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
2
END
Pokal
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
1
Hartberg badge
Hartberg
HAR
0
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs endete im November 2025 mit einem 2:1-Auswärtssieg von Hartberg in Wolfsberg. Davor trennten sich beide Teams im September 2025 in Hartberg mit einem 2:2-Unentschieden. Aus den drei vorliegenden Duellen hat Hartberg einmal gewonnen, einmal remisiert und einmal verloren, wobei der WAC seinen Sieg im Pokal einfuhr. Die jüngste Bilanz spricht leicht für Hartberg.

Hartberg vs. Wolfsberger AC: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
10901298+2127
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
9630214+1721
S
U
S
U
S
3
LASKLASKLAS
9612239+1419
S
N
U
N
S
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
95221610+617
S
S
N
S
N
5
HartbergHartbergHAR
104241619-314
S
N
S
U
U
6
RiedRiedRIE
94231615+114
S
S
S
U
N
7
WSG TirolWSG TirolWSG
103341315-212
U
S
N
N
U
8
Grazer AKGrazer AKGAK
10244823-1510
U
N
U
U
S
9
AltachAltachALT
103071016-69
S
N
S
N
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
102261122-118
N
N
N
S
N
11
Austria WienAustria WienWIE
102171020-107
N
N
N
U
S
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
10127719-125
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen