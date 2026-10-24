Das Spiel zwischen Hartberg und Wolfsberger AC beginnt am 24.10.2026, 17:00.

Anstoßzeit Hartberg gegen Wolfsberger AC

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 10 24. Okt. 2026 - 11:00 Profertil Arena Hartberg

Wer zeigt / überträgt Hartberg vs Wolfsberger AC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hartberg und dem Wolfsberger AC wird live im TV übertragen. Die verfügbaren Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Hartberg vs. Wolfsberger AC: Spielvorschau

In der Österreichischen Fußball-Bundesliga empfängt Hartberg den Wolfsberger AC in der Profertil Arena Hartberg. Beide Mannschaften befinden sich in sehr unterschiedlichen Phasen der Saison, was diesem Duell eine besondere Brisanz verleiht.

Hartberg präsentiert sich in dieser Spielzeit als stabile Kraft im oberen Tabellendrittel. Trainer Markus Schopp hat seine Mannschaft gut eingestellt, und die Ergebnisse der vergangenen Wochen belegen, dass der Klub zu den besseren Teams der Liga zählt.

Ganz anders die Lage beim Wolfsberger AC. Thomas Silberberger übernimmt eine Mannschaft, die sich tief im Abstiegskampf befindet und dringend Punkte benötigt. Die jüngsten Ergebnisse haben den Druck auf das Team aus Wolfsberg erheblich erhöht.

Für Hartberg ist ein Heimsieg ein weiterer Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel. Für den WAC geht es um weit mehr: Punkte sind keine Option, sondern eine Notwendigkeit.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Hartberg vs. Wolfsberger AC: Aufstellungen

Form

Hartberg kommt mit einer gemischten, aber durchaus respektablen Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage stehen zu Buche. Zuletzt unterlag das Team von Markus Schopp Rapid Wien mit 1:3, davor gelang ein 4:3-Erfolg gegen Austria Lustenau. Insgesamt erzielte Hartberg in diesen fünf Partien 15 Tore, kassierte jedoch auch neun Gegentreffer, was auf eine offensiv starke, aber defensiv anfällige Mannschaft hindeutet.

Der Wolfsberger AC hingegen befindet sich in einem deutlichen Formtief. Aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Sieg, und der stammt aus einem Freundschaftsspiel gegen Voitsberg. In der Bundesliga verlor der WAC zuletzt gegen WSG Tirol mit 0:2 und zuvor gegen Altach mit 0:3. Insgesamt kassierte Wolfsberg in den fünf jüngsten Partien neun Gegentreffer und erzielte selbst nur drei Treffer.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs endete im November 2025 mit einem 2:1-Auswärtssieg von Hartberg in Wolfsberg. Davor trennten sich beide Teams im September 2025 in Hartberg mit einem 2:2-Unentschieden. Aus den drei vorliegenden Duellen hat Hartberg einmal gewonnen, einmal remisiert und einmal verloren, wobei der WAC seinen Sieg im Pokal einfuhr. Die jüngste Bilanz spricht leicht für Hartberg.

Hartberg vs. Wolfsberger AC: Die Tabellen

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