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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf
Hansa Rostock
Fortuna Düsseldorf
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf beginnt am 24.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Sowohl TV-Kanal als auch Livestream stehen Abonnenten zur Verfügung.

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Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf. Die Norddeutschen sind Gastgeber in einem Duell, das beiden Mannschaften wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld bringen kann.

Für Hansa Rostock war der Spieltag zuletzt kein einfacher. André Breitenreiters Mannschaft kassierte in den jüngsten beiden Partien Niederlagen – gegen Meppen und zuletzt gegen Alemannia Aachen – und braucht nun dringend eine Reaktion vor eigenem Publikum.

Fortuna Düsseldorf reist dagegen mit etwas mehr Schwung an. Trainer Jens Langeneke konnte zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster drei Punkte einfahren, auch wenn die Gäste zuletzt gegen Saarbrücken eine Niederlage hinnehmen mussten.

Die Tabellensituation verleiht der Partie zusätzliches Gewicht. Rostock belegt den sechsten Platz, Düsseldorf steht auf Rang zehn – für beide Klubs ist ein Sieg ein wichtiges Signal in der Drittliga-Saison.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Hansa Rostock vs Fortuna Düsseldorf Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • André Breitenreiter

Form

HRO

HRO - Form

VFB
S3-2
ESN
U1-1
WUK
S0-2
SVM
N0-2
ALA
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
F95

F95 - Form

SSV
S1-2
ALA
N1-0
VEL
U2-2
PRM
S1-2
SAB
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hansa Rostock kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einem 2:0 gegen Alemannia Aachen – eine Niederlage aus Rostocks Sicht. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 2:0-Sieg gegen Würzburger Kickers und einem 3:2 gegen VfB Stuttgart II überzeugt, kassierte aber dazwischen ein 0:2 gegen Meppen. In fünf Spielen erzielte Rostock acht Tore und ließ sieben zu.

Fortuna Düsseldorf weist zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt unterlag die Mannschaft mit 1:3 gegen Saarbrücken, davor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster. Beim 2:2 gegen SC Verl teilte Düsseldorf die Punkte. Insgesamt traf die Mannschaft siebenmal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hansa RostockUnentschiedenFortuna Düsseldorf
0
0
5
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
2
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
5
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
3
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
END
4Erzielte Tore16
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2024 in der 2. Bundesliga statt: Fortuna Düsseldorf gewann damals zu Hause mit 2:0 gegen Hansa Rostock. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hat Düsseldorf vier Siege geholt, Rostock keinen – ein Unentschieden wurde nicht verzeichnet. In diesen fünf Begegnungen erzielte Düsseldorf 13 Tore, Rostock fünf.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
108112712+1525
U
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
106222714+1320
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
9
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
103341519-412
N
U
U
S
U
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
103251217-511
U
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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