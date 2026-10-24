Das Spiel zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf beginnt am 24.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf

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Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf. Die Norddeutschen sind Gastgeber in einem Duell, das beiden Mannschaften wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld bringen kann.

Für Hansa Rostock war der Spieltag zuletzt kein einfacher. André Breitenreiters Mannschaft kassierte in den jüngsten beiden Partien Niederlagen – gegen Meppen und zuletzt gegen Alemannia Aachen – und braucht nun dringend eine Reaktion vor eigenem Publikum.

Fortuna Düsseldorf reist dagegen mit etwas mehr Schwung an. Trainer Jens Langeneke konnte zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster drei Punkte einfahren, auch wenn die Gäste zuletzt gegen Saarbrücken eine Niederlage hinnehmen mussten.

Die Tabellensituation verleiht der Partie zusätzliches Gewicht. Rostock belegt den sechsten Platz, Düsseldorf steht auf Rang zehn – für beide Klubs ist ein Sieg ein wichtiges Signal in der Drittliga-Saison.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Form

Hansa Rostock kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einem 2:0 gegen Alemannia Aachen – eine Niederlage aus Rostocks Sicht. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 2:0-Sieg gegen Würzburger Kickers und einem 3:2 gegen VfB Stuttgart II überzeugt, kassierte aber dazwischen ein 0:2 gegen Meppen. In fünf Spielen erzielte Rostock acht Tore und ließ sieben zu.

Fortuna Düsseldorf weist zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt unterlag die Mannschaft mit 1:3 gegen Saarbrücken, davor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster. Beim 2:2 gegen SC Verl teilte Düsseldorf die Punkte. Insgesamt traf die Mannschaft siebenmal und kassierte acht Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Februar 2024 in der 2. Bundesliga statt: Fortuna Düsseldorf gewann damals zu Hause mit 2:0 gegen Hansa Rostock. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hat Düsseldorf vier Siege geholt, Rostock keinen – ein Unentschieden wurde nicht verzeichnet. In diesen fünf Begegnungen erzielte Düsseldorf 13 Tore, Rostock fünf.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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