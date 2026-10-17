Das Spiel zwischen Hannover 96 und St. Pauli beginnt am 17.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit Hannover 96 gegen St. Pauli

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 17. Okt. 2026 - 14:30 Heinz von Heiden-Arena

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs St. Pauli heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und St. Pauli ist live bei WOW zu sehen. Zusätzlich überträgt NITRO die Partie. Die verfügbaren Optionen sind unten aufgeführt.

Hannover 96 vs. St. Pauli: Spielvorschau

In der Heinz von Heiden-Arena in Hannover empfängt Hannover 96 den FC St. Pauli zum Zweitliga-Duell. Sandro Wagner und Marcel Rapp treffen als Trainer aufeinander – zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, aber demselben Ziel.

Hannover steht in der Tabelle unter Druck. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen braucht die Mannschaft von Sandro Wagner dringend Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen.

St. Pauli reist mit Rückenwind nach Niedersachsen. Der jüngste Sieg gegen Karlsruher SC hat der Mannschaft von Marcel Rapp Stabilität gegeben – und in der Tabelle ist der Hamburger Klub deutlich besser positioniert als der Gastgeber.

Für Hannover ist es ein Heimspiel, das Pflichtcharakter hat. Eine weitere Niederlage würde die Lage in der unteren Tabellenhälfte weiter verschärfen.

St. Pauli dagegen kann mit Selbstvertrauen auflaufen. Die Gäste haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie auswärts Punkte holen können – und werden das auch in Hannover anstreben.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Hannover 96 vs. St. Pauli: Aufstellungen

Form

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:3-Heimniederlage gegen Magdeburg – ein Rückschlag, der die Formkurve nach unten zieht. Zuvor hatte Hannover mit einem 2:1-Erfolg gegen Bochum gepunktet. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte acht.

St. Pauli präsentiert sich stabiler. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg gegen Karlsruher SC in der Liga. Davor gab es ein 1:1 gegen Energie Cottbus sowie ein 1:0 gegen VfL Wolfsburg. In diesem Zeitraum traf St. Pauli siebenmal und ließ fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Oktober 2024 in einem Freundschaftsspiel statt – Hannover 96 gewann dabei mit 3:2 gegen St. Pauli. In der 2. Bundesliga siegte St. Pauli zuletzt im April 2024 auswärts mit 2:1 in Hannover. Aus den fünf jüngsten Duellen insgesamt gewann St. Pauli dreimal, Hannover einmal, und einmal trennten sich beide Teams torlos.

Hannover 96 vs. St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.