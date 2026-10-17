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Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. St. Pauli heute live im TV und Livestream?

Hannover 96 - St. Pauli
Hannover 96
St. Pauli
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Hannover 96 gegen St. Pauli. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hannover 96 und St. Pauli beginnt am 17.10.2026, 20:30.

Anstoßzeit Hannover 96 gegen St. Pauli

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
Heinz von Heiden-Arena

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs St. Pauli heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hannover 96 und St. Pauli ist live bei WOW zu sehen. Zusätzlich überträgt NITRO die Partie. Die verfügbaren Optionen sind unten aufgeführt.

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Hannover 96 vs. St. Pauli: Spielvorschau

In der Heinz von Heiden-Arena in Hannover empfängt Hannover 96 den FC St. Pauli zum Zweitliga-Duell. Sandro Wagner und Marcel Rapp treffen als Trainer aufeinander – zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangssituationen, aber demselben Ziel.

Hannover steht in der Tabelle unter Druck. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen braucht die Mannschaft von Sandro Wagner dringend Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen.

St. Pauli reist mit Rückenwind nach Niedersachsen. Der jüngste Sieg gegen Karlsruher SC hat der Mannschaft von Marcel Rapp Stabilität gegeben – und in der Tabelle ist der Hamburger Klub deutlich besser positioniert als der Gastgeber.

Für Hannover ist es ein Heimspiel, das Pflichtcharakter hat. Eine weitere Niederlage würde die Lage in der unteren Tabellenhälfte weiter verschärfen.

St. Pauli dagegen kann mit Selbstvertrauen auflaufen. Die Gäste haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie auswärts Punkte holen können – und werden das auch in Hannover anstreben.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Hannover 96 vs. St. Pauli: Aufstellungen

Hannover 96 vs St. Pauli Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Wagner

Form

H96

H96 - Form

SVD
S0-1
KSC
U2-2
FCN
N2-1
BOC
S2-1
FCM
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCP

FCP - Form

ABI
U2-2
WOB
S1-0
COT
U1-1
BMG
U1-1
KSC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine 0:3-Heimniederlage gegen Magdeburg – ein Rückschlag, der die Formkurve nach unten zieht. Zuvor hatte Hannover mit einem 2:1-Erfolg gegen Bochum gepunktet. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte acht.

St. Pauli präsentiert sich stabiler. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg gegen Karlsruher SC in der Liga. Davor gab es ein 1:1 gegen Energie Cottbus sowie ein 1:0 gegen VfL Wolfsburg. In diesem Zeitraum traf St. Pauli siebenmal und ließ fünf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hannover 96UnentschiedenSt. Pauli
1
1
3
Klub Freundschaftsspiele
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
3
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
0
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
END
Klub Freundschaftsspiele
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Oktober 2024 in einem Freundschaftsspiel statt – Hannover 96 gewann dabei mit 3:2 gegen St. Pauli. In der 2. Bundesliga siegte St. Pauli zuletzt im April 2024 auswärts mit 2:1 in Hannover. Aus den fünf jüngsten Duellen insgesamt gewann St. Pauli dreimal, Hannover einmal, und einmal trennten sich beide Teams torlos.

Hannover 96 vs. St. Pauli: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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