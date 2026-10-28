Das Spiel zwischen Hannover 96 und Kaiserslautern beginnt am 28.10.2026, 20:45.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Hannover 96 gegen Kaiserslautern

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 28. Okt. 2026 - 15:45 Heinz von Heiden-Arena

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs Kaiserslautern heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Kaiserslautern ist heute Abend live bei WOW zu sehen. Alle verfügbaren Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

Hannover 96 vs. Kaiserslautern: Spielvorschau

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt Hannover 96 den 1. FC Kaiserslautern in der Heinz von Heiden-Arena. Für die Niedersachsen kommt die Partie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Hannover steckt tief in der Krise. Nach der 0:2-Niederlage im Derby gegen Eintracht Braunschweig ist die Mannschaft auf Platz 16 der 2. Bundesliga abgerutscht. Trainer Sandro Wagner steht intern unter Druck, und auch Sportgeschäftsführer Jonas Boldt soll beim Klub zunehmend an Rückhalt verlieren.

Wagner übernahm das Amt erst vor wenigen Wochen, nachdem Boldt den vorherigen Coach Christian Titz nach einem schwachen Saisonstart entlassen hatte. Seitdem blieb die erhoffte Trendwende aus – drei Niederlagen aus vier Ligaspielen unter Wagner sprechen eine deutliche Sprache.

Kaiserslautern reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Die Roten Teufel gewannen zuletzt am Samstag auswärts beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 und befinden sich in der Liga auf Rang vier. Trainer Torsten Lieberknecht hat eine Mannschaft geformt, die auch in schwierigen Auswärtsspielen Punkte und Ergebnisse holt.

Für Hannover geht es heute um mehr als nur den Einzug in die nächste Pokalrunde. Ein Ausscheiden würde den Druck auf Führung und Trainerteam weiter erhöhen. Alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Hannover 96 vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

Form

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt verlor die Mannschaft das Derby gegen Eintracht Braunschweig mit 0:2. Zuvor gab es ein 1:1 gegen St. Pauli sowie eine deutliche 0:3-Niederlage in Magdeburg. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 2:1 gegen VfL Bochum. Insgesamt erzielte Hannover in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte sieben.

Kaiserslautern präsentiert sich in starker Form: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Samstag. Zuvor bezwang der FCK VfL Bochum mit 2:0 und gewann gegen Braunschweig mit 1:0. Das torlose Remis gegen FC Heidenheim sowie die 0:3-Niederlage gegen Magdeburg sind die einzigen Wermutstropfen in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 18. Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt – Kaiserslautern gewann zu Hause mit 3:1 gegen Hannover. Aus den fünf jüngsten Aufeinandertreffen kommt Kaiserslautern auf zwei Siege, Hannover auf zwei Siege, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Die Torbilanz aus diesen fünf Spielen lautet 8:6 zugunsten von Hannover.

Hannover 96 vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

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