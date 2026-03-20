Wer zeigt/überträgt Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 20. März, kommt es am 27. Spieltag der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Das Derby wird um 18.30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover angepfiffen.

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RTL oder nur live bei Sky: Wird das Derby Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free TV gezeigt / übertragen?

Im TV könnt Ihr die Partie zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig heute live auf Sky erleben. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Kommentiert wird die Partie am Abend von Christian Straßburger. Alternativ seht Ihr das Derby in der Konferenz auf Sky Sport Top Event und auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Sky überträgt die Partie zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig zudem im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW oder in der SkyGo-App. Zudem seht Ihr die Übertragung von Sky im kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball.

Anstoßzeit Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig: Aufstellungen

Hannover 96 vs Eintracht Braunschweig Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Titz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer L. Kornetka

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hannover 96

Hannover 96 musste zuletzt im Aufstiegskampf etwas Federn lassen. Nach der 1:2-Pleite gegen Greuther Führt am 25. Spieltag konnte das Team von Christian Titz auch am vergangenen Wochenende keinen Sieg einfahren.

Gegen Spitzenreiter Schalke 04 zeigten die Hannoveraner dennoch starke Comeback-Qualitäten. Einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand konnte Hannover 96 in der Partie egalisieren. Das Duell endete letztlich 2:2. Mit 46 Zählern stehen die heutigen Hausherren damit derzeit auf dem fünften Tabellenrang.

News über Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig konnte am vergangenen Samstag, nach zuvor fünf Spielen ohne Sieg, wieder einen Dreier einfahren. Gegen Fortuna Düsseldorf gewannen die Braunschweiger beim Debüt von Lars Kornetka vor heimischem Publikum mit 1:0. 29 Zähler hat Eintracht Braunschweig aktuell auf dem Punktekonto. Als Tabellendreizehnter liegen die Braunschweiger damit drei Punkte vor der Abstiegszone.

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams im vergangenen Oktober war eine klare Angelegenheit. Hannover 96 gewann die Partie mit 3:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hannover 96 vs. Eintracht Braunschweig: Die Tabellen

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