Das Spiel zwischen Hamburger SV und Union Berlin beginnt am 25.10.2026, 17:00.

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Anstoßzeit Hamburger SV gegen Union Berlin

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Hamburger SV vs. Union Berlin: Spielvorschau

Hamburger SV empfängt Union Berlin in der Frauen-Bundesliga. Für den HSV ist es ein Spiel, das angesichts der jüngsten Ergebnisse unter Druck steht – Punkte werden dringend gebraucht.

Der HSV hat zuletzt zweimal in Folge in der Liga verloren. Die 1:3-Niederlage gegen 1. FC Köln war der jüngste Rückschlag, und die Mannschaft kämpft darum, Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten.

Union Berlin reist mit deutlich besserem Rückenwind an. Die Berlinerinnen haben ihre letzten drei Pflichtspiele gewonnen, darunter ein überzeugender 4:0-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften nur wenige Plätze, doch Union Berlin hat klar die bessere Ausgangslage. Für den HSV geht es darum, einen weiteren Absturz zu verhindern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Hamburger SV vs. Union Berlin: Aufstellungen

Form

Der Hamburger SV kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es ein 1:3 gegen 1. FC Köln in der Bundesliga, zuvor eine 1:2-Heimniederlage gegen VfL Wolfsburg. Positiv zu vermerken ist der 5:1-Kantersieg gegen Nürnberg sowie ein Erfolg im DFB-Pokal. Insgesamt hat der HSV in diesem Zeitraum zehn Gegentore kassiert – eine Schwäche, die Union Berlin ausnutzen könnte.

Union Berlin präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Berlinerinnen gewannen zuletzt 2:1 gegen Nürnberg und davor auswärts 4:0 bei VfB Stuttgart. Lediglich das Ligaspiel gegen 1. FC Köln ging mit 0:3 verloren. Union Berlin hat in den letzten fünf Spielen zwölf Tore erzielt und dabei eine beeindruckende Angriffsleistung gezeigt.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Mannschaften endete am 1. Mai 2026 mit einem 1:0-Sieg für Union Berlin – damals spielte der HSV als Gastgeber. Das Aufeinandertreffen davor, im November 2025 in Berlin, endete 1:1. Aus den zwei vorliegenden Duellen hat Union Berlin einmal gewonnen, einmal trennten sich die Teams unentschieden – der HSV wartet noch auf einen Erfolg in dieser Begegnungsserie.

Hamburger SV vs. Union Berlin: Die Tabellen

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