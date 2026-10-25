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Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs. Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Hamburger SV - Union Berlin
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In der Bundesliga spielt Hamburger SV gegen Union Berlin. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hamburger SV und Union Berlin beginnt am 25.10.2026, 17:00.

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Anstoßzeit Hamburger SV gegen Union Berlin

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Bundesliga - Spielwoche 8

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs Union Berlin heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN und MagentaSport übertragen. Beide Dienste bieten einen Live-Stream an.

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Hamburger SV vs. Union Berlin: Spielvorschau

Hamburger SV empfängt Union Berlin in der Frauen-Bundesliga. Für den HSV ist es ein Spiel, das angesichts der jüngsten Ergebnisse unter Druck steht – Punkte werden dringend gebraucht.

Der HSV hat zuletzt zweimal in Folge in der Liga verloren. Die 1:3-Niederlage gegen 1. FC Köln war der jüngste Rückschlag, und die Mannschaft kämpft darum, Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten.

Union Berlin reist mit deutlich besserem Rückenwind an. Die Berlinerinnen haben ihre letzten drei Pflichtspiele gewonnen, darunter ein überzeugender 4:0-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften nur wenige Plätze, doch Union Berlin hat klar die bessere Ausgangslage. Für den HSV geht es darum, einen weiteren Absturz zu verhindern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Hamburger SV vs. Union Berlin: Aufstellungen

Form

HSV

HSV - Form

SVW
N1-0
FCN
S5-1
SVM
S1-2
WOB
N2-1
FCK
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
UNB

UNB - Form

FCK
N3-0
RBL
S3-2
MAG
S0-5
STU
S0-4
FCN
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Der Hamburger SV kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es ein 1:3 gegen 1. FC Köln in der Bundesliga, zuvor eine 1:2-Heimniederlage gegen VfL Wolfsburg. Positiv zu vermerken ist der 5:1-Kantersieg gegen Nürnberg sowie ein Erfolg im DFB-Pokal. Insgesamt hat der HSV in diesem Zeitraum zehn Gegentore kassiert – eine Schwäche, die Union Berlin ausnutzen könnte.

Union Berlin präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Berlinerinnen gewannen zuletzt 2:1 gegen Nürnberg und davor auswärts 4:0 bei VfB Stuttgart. Lediglich das Ligaspiel gegen 1. FC Köln ging mit 0:3 verloren. Union Berlin hat in den letzten fünf Spielen zwölf Tore erzielt und dabei eine beeindruckende Angriffsleistung gezeigt.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hamburger SVUnentschiedenUnion Berlin
0
1
1
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Union Berlin badge
Union Berlin
UNB
1
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
UNB
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Mannschaften endete am 1. Mai 2026 mit einem 1:0-Sieg für Union Berlin – damals spielte der HSV als Gastgeber. Das Aufeinandertreffen davor, im November 2025 in Berlin, endete 1:1. Aus den zwei vorliegenden Duellen hat Union Berlin einmal gewonnen, einmal trennten sich die Teams unentschieden – der HSV wartet noch auf einen Erfolg in dieser Begegnungsserie.

Hamburger SV vs. Union Berlin: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8800297+2224
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
8701268+1821
S
S
S
N
S
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
8521157+817
S
U
N
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
74121310+313
U
S
S
N
S
5
1. FC Köln1. FC KölnFCK
84041312+112
N
S
N
N
S
6
Werder BremenWerder BremenSVW
6312108+210
N
U
S
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
83141414010
N
S
S
N
S
8
FreiburgFreiburgFRE
7313810-210
N
S
N
S
N
9
Union BerlinUnion BerlinUNB
73041012-29
S
S
S
N
N
10
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
8224820-128
N
N
N
U
N
11
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
6204811-36
S
S
N
N
N
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
71241011-15
N
N
S
N
U
13
NürnbergNürnbergFCN
70251023-132
N
N
N
N
U
14
Mainz 05Mainz 05M05
7007324-210
N
N
N
N
N
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