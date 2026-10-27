Das Spiel zwischen Hamburger SV und Eintracht Frankfurt beginnt am 27.10.2026, 18:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt ist live bei WOW und RTL zu verfolgen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

Im Volksparkstadion in Hamburg treffen der Hamburger SV und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal aufeinander. Für beide Klubs ist es ein Pflichtspiel mit besonderem Charakter – Pokalabende in Hamburg haben ihren eigenen Reiz.

Der HSV geht mit Rückenwind in diese Partie. Trainer Merlin Polzin hat seine Mannschaft in dieser Saison stabilisiert und konnte zuletzt drei Siege aus fünf Pflichtspielen verbuchen. Das jüngste Bundesliga-Ergebnis war jedoch eine 0:1-Niederlage gegen Paderborn, die den Schwung etwas gedämpft hat.

Eintracht Frankfurt reist nach einer durchwachsenen Phase an. Trainer Adolf Hütter sucht nach Konstanz in seinen Reihen. Zuletzt verlor die SGE mit 0:1 gegen Borussia Dortmund, nachdem Maximilian Beier in der 80. Minute den Siegtreffer erzielte.

Hütter hat in dieser Woche öffentlich Klartext geredet. Der Österreicher kritisierte die Einstellung einzelner Spieler und forderte mehr Einsatz im Training wie im Spiel – ein deutliches Signal vor dem Pokalauftritt.

Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison erstmals seit sechs Jahren nicht im Europapokal vertreten. Der DFB-Pokal gewinnt damit für die Hessen zusätzlich an Gewicht als Möglichkeit, in einen Wettbewerb mit internationaler Reichweite zurückzukehren.

Wo das Duell zwischen HSV und Frankfurt live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Form

Der Hamburger SV kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Paderborn in der Bundesliga. Zuvor gelang dem HSV ein 1:0-Auswärtssieg gegen den VfB Stuttgart sowie ein 2:3-Erfolg bei Hoffenheim. Über fünf Spiele erzielte Hamburg zehn Treffer und kassierte neun Gegentore.

Eintracht Frankfurt weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt unterlag die SGE mit 0:1 bei Borussia Dortmund. Davor gewann Frankfurt 1:0 gegen den 1. FC Köln, kassierte aber zuvor ein 0:6 gegen RB Leipzig. In diesen fünf Partien erzielte Frankfurt acht Tore und ließ zehn zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der Bundesliga statt – der Hamburger SV gewann damals auswärts bei Eintracht Frankfurt mit 2:1. Das Duell davor, im Dezember 2025 ebenfalls in der Bundesliga, endete 1:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, kommt Frankfurt auf zwei Siege, Hamburg auf einen, bei einem Unentschieden.

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.