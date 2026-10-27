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Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
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In der Deutschland DFB-Pokal spielt Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hamburger SV und Eintracht Frankfurt beginnt am 27.10.2026, 18:00.

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Anstoßzeit Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
Volksparkstadion

Wer zeigt / überträgt Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt ist live bei WOW und RTL zu verfolgen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt: Spielvorschau

Im Volksparkstadion in Hamburg treffen der Hamburger SV und Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal aufeinander. Für beide Klubs ist es ein Pflichtspiel mit besonderem Charakter – Pokalabende in Hamburg haben ihren eigenen Reiz.

Der HSV geht mit Rückenwind in diese Partie. Trainer Merlin Polzin hat seine Mannschaft in dieser Saison stabilisiert und konnte zuletzt drei Siege aus fünf Pflichtspielen verbuchen. Das jüngste Bundesliga-Ergebnis war jedoch eine 0:1-Niederlage gegen Paderborn, die den Schwung etwas gedämpft hat.

Eintracht Frankfurt reist nach einer durchwachsenen Phase an. Trainer Adolf Hütter sucht nach Konstanz in seinen Reihen. Zuletzt verlor die SGE mit 0:1 gegen Borussia Dortmund, nachdem Maximilian Beier in der 80. Minute den Siegtreffer erzielte.

Hütter hat in dieser Woche öffentlich Klartext geredet. Der Österreicher kritisierte die Einstellung einzelner Spieler und forderte mehr Einsatz im Training wie im Spiel – ein deutliches Signal vor dem Pokalauftritt.

Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison erstmals seit sechs Jahren nicht im Europapokal vertreten. Der DFB-Pokal gewinnt damit für die Hessen zusätzlich an Gewicht als Möglichkeit, in einen Wettbewerb mit internationaler Reichweite zurückzukehren.

Wo das Duell zwischen HSV und Frankfurt live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Polzin

Form

HSV

HSV - Form

KÖL
S2-1
FCK
S2-0
TSG
S2-3
VFB
S1-0
SCP
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SGE

SGE - Form

SCF
U2-2
EBS
S4-0
RBL
N6-0
KÖL
S1-0
BVB
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Der Hamburger SV kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Paderborn in der Bundesliga. Zuvor gelang dem HSV ein 1:0-Auswärtssieg gegen den VfB Stuttgart sowie ein 2:3-Erfolg bei Hoffenheim. Über fünf Spiele erzielte Hamburg zehn Treffer und kassierte neun Gegentore.

Eintracht Frankfurt weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt unterlag die SGE mit 0:1 bei Borussia Dortmund. Davor gewann Frankfurt 1:0 gegen den 1. FC Köln, kassierte aber zuvor ein 0:6 gegen RB Leipzig. In diesen fünf Partien erzielte Frankfurt acht Tore und ließ zehn zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hamburger SVUnentschiedenEintracht Frankfurt
1
2
2
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
2
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der Bundesliga statt – der Hamburger SV gewann damals auswärts bei Eintracht Frankfurt mit 2:1. Das Duell davor, im Dezember 2025 ebenfalls in der Bundesliga, endete 1:1. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, kommt Frankfurt auf zwei Siege, Hamburg auf einen, bei einem Unentschieden.

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

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