Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Braunschweig beginnt am 17.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Braunschweig

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 17. Okt. 2026 - 07:00 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Braunschweig ist live auf WOW zu sehen. Dort könnt ihr die Partie per Livestream verfolgen.

Greuther Fürth vs. Braunschweig: Spielvorschau

Im Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth empfängt der SpVgg Greuther Fürth Eintracht Braunschweig zum Duell in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel – die Partie hat damit den Charakter eines direkten Abstiegskampfes.

Fürth steht unter Trainer Heiko Vogel unter Druck. Die Franken konnten zuletzt in der Liga nicht überzeugen und brauchen dringend Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu geraten.

Braunschweig reist als Gast an, der ebenfalls Stabilität vermissen lässt. Unter Lars Kornetka wartet das Team seit mehreren Pflichtspielen auf einen Sieg – die Lage im Tabellenkeller macht dieses Spiel für beide Seiten zur Pflichtaufgabe.

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete mit einem 1:0-Sieg für Braunschweig, was dem Gast zumindest etwas Selbstvertrauen für diese Partie geben dürfte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Greuther Fürth vs. Braunschweig: Aufstellungen

Form

Greuther Fürth kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der Klub Hertha BSC mit 1:2 in der 2. Bundesliga. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Magdeburg sowie ein 1:1 gegen Bochum. In den fünf Partien erzielte Fürth insgesamt drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Braunschweig weist aus den vergangenen fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Pflichtspielerfolg gelang mit 1:0 gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Davor endete die Partie gegen Dynamo Dresden 2:2, während Braunschweig gegen Kaiserslautern mit 0:1 verlor. In diesen fünf Begegnungen erzielte Braunschweig fünf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 24. Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete 0:0. Das Hinspiel der vorangegangenen Saison, im August 2025 in Braunschweig ausgetragen, gewann Braunschweig mit 3:2. Aus den fünf jüngsten Begegnungen holte Braunschweig zwei Siege, Fürth gewann zweimal, und einmal trennten sich die Teams unentschieden.

Greuther Fürth vs. Braunschweig: Die Tabellen

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