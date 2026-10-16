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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Greuther Fürth - Braunschweig
Greuther Fürth
Braunschweig
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Greuther Fürth gegen Braunschweig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Braunschweig beginnt am 17.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Braunschweig

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs Braunschweig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Braunschweig ist live auf WOW zu sehen. Dort könnt ihr die Partie per Livestream verfolgen.

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Greuther Fürth vs. Braunschweig: Spielvorschau

Im Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth empfängt der SpVgg Greuther Fürth Eintracht Braunschweig zum Duell in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel – die Partie hat damit den Charakter eines direkten Abstiegskampfes.

Fürth steht unter Trainer Heiko Vogel unter Druck. Die Franken konnten zuletzt in der Liga nicht überzeugen und brauchen dringend Punkte, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu geraten.

Braunschweig reist als Gast an, der ebenfalls Stabilität vermissen lässt. Unter Lars Kornetka wartet das Team seit mehreren Pflichtspielen auf einen Sieg – die Lage im Tabellenkeller macht dieses Spiel für beide Seiten zur Pflichtaufgabe.

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete mit einem 1:0-Sieg für Braunschweig, was dem Gast zumindest etwas Selbstvertrauen für diese Partie geben dürfte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Greuther Fürth vs. Braunschweig: Aufstellungen

Greuther Fürth vs Braunschweig Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • H. Vogel

Form

GFT

GFT - Form

HDH
N0-1
BOC
U1-1
FCM
U1-1
VFB
N5-0
BSC
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
EBS

EBS - Form

OSN
N3-1
DOD
U2-2
FCK
N1-0
SGE
N4-0
HSK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Greuther Fürth kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der Klub Hertha BSC mit 1:2 in der 2. Bundesliga. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Magdeburg sowie ein 1:1 gegen Bochum. In den fünf Partien erzielte Fürth insgesamt drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Braunschweig weist aus den vergangenen fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Pflichtspielerfolg gelang mit 1:0 gegen Holstein Kiel in der 2. Bundesliga. Davor endete die Partie gegen Dynamo Dresden 2:2, während Braunschweig gegen Kaiserslautern mit 0:1 verlor. In diesen fünf Begegnungen erzielte Braunschweig fünf Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Greuther FürthUnentschiedenBraunschweig
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
3
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
3
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
3
Braunschweig badge
Braunschweig
EBS
3
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 24. Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt und endete 0:0. Das Hinspiel der vorangegangenen Saison, im August 2025 in Braunschweig ausgetragen, gewann Braunschweig mit 3:2. Aus den fünf jüngsten Begegnungen holte Braunschweig zwei Siege, Fürth gewann zweimal, und einmal trennten sich die Teams unentschieden.

Greuther Fürth vs. Braunschweig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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