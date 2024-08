Der Grasshopper Club Zürich empfängt am Samstag in der Super League den FC Sion. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Schweizer Super League finden die Partien des fünften Spieltags statt. Dabei bekommt es der Grasshopper Club Zürich am Samstag (24. August) mit dem FC Sion zu tun. Der Anstoß der Begegnung erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem fungiert das Stadion Letzigrund als Kulisse des Spiels zwischen dem GCZ und den Sittenern. Der Grasshopper Club Zürich und der FC Sion halten bei einem Punkt und bei neun Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Grasshopper Club Zürich – FC Sion Wettbewerb Schweizer Super League, 5. Spieltag Datum Samstag, 24. August 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Stadion Letzigrund (Zürich)

Wer zeigt / überträgt Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion heute im LIVE STREAM und live im TV?

Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Grasshopper-News

Die Grasshoppers schrieben in der Super League 2024/25 bislang ausschließlich mit einem 2:2 gegen den FC Luzern im ersten Heimspiel an.

Unmittelbar zuvor und danach hatte das Team von Marco Schällibaum in Lugano (1:2) und gegen den FC Basel (0:3) verloren.

Im jüngsten Meisterschaftsspiel am 11. August war der GCZ in St. Gallen mit 0:1 unterlegen.

Es folgten ein 9:0 in Regensdorf im Pokal und am Dienstag ein 0:4 beim FC Bayern München in einem Testspiel.

Sion-News

Der FC Sion setzte sich vor einer Woche im Pokal beim 1.-Liga-Promotion-Klub Delemont im Elfmeterschießen durch. Zuvor hatte Dejan Djokic in der 54. Minute für den Ausgleich gesorgt.

Die Mannschaft von Didier Tholot war mit einem 2:1 bei den Young Boys Bern und einem 4:0 gegen Lausanne-Sport in die Super League zurückgekehrt.

Anschließend hatten die Sittener eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen den FC Luzern und am 10. August ein 2:0 gegen den FC Winterthur verzeichnet.

Grasshopper Club Zürich gegen FC Sion live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 89 Siege Grasshopper Club Zürich 36 Siege FC Sion 33 Unentschieden 20 Letztes Duell FC Sion vs. Grasshopper Club Zürich 4:0 (Testspiel, 22. März 2024)

Grasshopper Club Zürich vs. FC Sion live anschauen: Nützliche Links