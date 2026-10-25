Das Spiel zwischen Göztepe und Corum FK beginnt am 25.10.2026, 17:00.
Anstoßzeit Göztepe gegen Corum FK
Wer zeigt / überträgt Göztepe vs Corum FK heute live im TV und Livestream?
Göztepe vs. Corum FK: Spielvorschau
Göztepe vs. Corum FK: Aufstellungen
Göztepe vs Corum FK Aufstellungen
3-4-1-2page.match.formation.title
Göztepe
GÖZ
3-4-3
Corum FK
COB
Startelf
Ersatzspieler
Trainer
- S. Stoilov
- B. Yilmaz
Form
Bilanz direkte Duelle
Head to Head
2Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2
Göztepe vs. Corum FK: Die Tabellen
|#
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|9
|6
|2
|1
|20
|10
|+10
|20
S
S
U
S
S
|2
|8
|6
|1
|1
|17
|11
|+6
|19
S
S
N
S
S
|3
|8
|5
|1
|2
|22
|6
|+16
|16
S
S
S
U
N
|4
|8
|5
|1
|2
|18
|5
|+13
|16
S
S
S
N
S
|5
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|+4
|16
S
S
N
U
S
|6
|8
|5
|0
|3
|16
|10
|+6
|15
N
S
N
S
S
|7
|9
|5
|0
|4
|11
|9
|+2
|15
S
N
N
S
N
|8
|9
|4
|2
|3
|8
|12
|-4
|14
S
S
U
S
N
|9
|9
|4
|1
|4
|18
|14
|+4
|13
N
S
S
N
S
|10
|9
|3
|3
|3
|18
|16
|+2
|12
S
S
S
U
U
|11
|9
|3
|3
|3
|9
|11
|-2
|12
N
N
U
S
U
|12
|8
|3
|2
|3
|12
|12
|0
|11
S
U
S
N
N
|13
|8
|3
|1
|4
|8
|11
|-3
|10
N
N
U
S
N
|14
|9
|2
|2
|5
|6
|9
|-3
|8
S
N
U
U
S
|15
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|8
N
N
N
N
U
|16
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|8
N
N
U
N
N
|17
|9
|1
|1
|7
|8
|21
|-13
|4
N
N
N
N
N
|18
|9
|1
|0
|8
|2
|23
|-21
|3
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
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