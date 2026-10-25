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Süper Lig
team-logoGöztepe
Gursel Aksel Stadium
team-logoCorum FK
Ansehen auf Digiturk
GOAL-e
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Wer zeigt / überträgt Göztepe vs. Corum FK heute live im TV und Livestream?

In der Süper Lig spielt Göztepe gegen Corum FK. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Göztepe und Corum FK beginnt am 25.10.2026, 17:00.

DeutschlandDigiturk

Anstoßzeit Göztepe gegen Corum FK

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Süper Lig - Spielwoche 9
Gursel Aksel Stadium

Wer zeigt / überträgt Göztepe vs Corum FK heute live im TV und Livestream?

Digiturk

Digiturk

Hier ansehen

Göztepe vs. Corum FK: Spielvorschau


Göztepe vs. Corum FK: Aufstellungen

Göztepe vs Corum FK Aufstellungen

3-4-1-2
Göztepe crest
Göztepe
GÖZ
page.match.formation.title
Corum FK crest
Corum FK
COB
3-4-3
team-logoArda ÖzcimenN. Sonko SundbergN. Sonko Sundbergteam-logoM. Bokele Mpututeam-logoT. Altikardesteam-logoR. Norbertoteam-logoN. Miroshiteam-logoA. Antunesteam-logoA. Kurtulanteam-logoR. Akonnorteam-logoJuanteam-logoAndreteam-logoM. FelipeA. PenetraA. PenetraCaglar SöyüncüCaglar Söyüncüteam-logoH. Smolcicteam-logoGökhan Sazdagiteam-logoM. Diomandeteam-logoBerat ÖzdemirY. RamadaniY. RamadaniCengiz ÜnderCengiz ÜnderA. KyziridisA. Kyziridisteam-logoJ. Ramirez
Corum FK crest
Corum FK
COB
3-4-1-2
Göztepe

Startelf

Corum FK

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Stoilov
  • B. Yilmaz

Form

GÖZ

GÖZ - Form

GAZ
N2-4
ALS
U2-2
RIZ
U2-2
EYU
S0-4
KOB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COB

COB - Form

EYU
S3-0
SAM
S1-5
ALS
N1-2
GAZ
S0-3
RIZ
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GöztepeUnentschiedenCorum FK
0
1
1
Türkei 1. Lig
Corum FK badge
Corum FK
COB
1
Göztepe badge
Göztepe
GÖZ
1
END
Türkei 1. Lig
Göztepe badge
Göztepe
GÖZ
1
Corum FK badge
Corum FK
COB
2
END
2Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Göztepe vs. Corum FK: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Amed SportifAmed SportifAMS
96212010+1020
S
S
U
S
S
2
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
4
TrabzonsporTrabzonsporTRS
8512185+1316
S
S
S
N
S
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
9441139+416
S
S
N
U
S
6
BeşiktaşBeşiktaşBJK
85031610+615
N
S
N
S
S
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
8
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
9423812-414
S
S
U
S
N
9
Corum FKCorum FKCOB
94141814+413
N
S
S
N
S
10
GöztepeGöztepeGÖZ
93331816+212
S
S
S
U
U
11
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
12
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
S
U
S
N
N
13
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
N
N
U
S
N
14
KonyasporKonyasporKSP
922569-38
S
N
U
U
S
15
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
9225915-68
N
N
N
N
U
16
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
9225718-118
N
N
U
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
9117821-134
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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