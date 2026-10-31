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Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Paderborn heute live im TV und Livestream?

Gladbach - Paderborn
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In der Bundesliga spielt Gladbach gegen Paderborn. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Gladbach und Paderborn beginnt am 31.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Gladbach gegen Paderborn

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Bundesliga - Spielwoche 8
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Gladbach vs. Paderborn: Spielvorschau

Im Borussia-Park in Mönchengladbach empfängt Borussia Mönchengladbach den SC Paderborn 07 in der Bundesliga. Für die Fohlen geht es darum, nach einem historisch schlechten Saisonstart endlich Boden gutzumachen.

Gladbach steht am Tabellenende – ein Abstiegskampf, der die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin unter enormen Druck setzt. Der jüngste 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart war ein wichtiges Lebenszeichen, doch die Fohlen wissen, dass Konstanz jetzt gefragt ist.

Im Mittelpunkt des Gladbacher Spiels steht der 17-jährige Wael Mohya. Der Offensivspieler ist in dieser schwierigen Saison der konstanteste Lichtblick der Borussia – mit Toren, Vorlagen und einer Reife, die weit über sein Alter hinausgeht.

Paderborn reist als Tabellen-13. an und befindet sich in stabilerem Fahrwasser. Trainer Ralf Kettemann hat seine Mannschaft gut eingestellt, zuletzt gab es jedoch ein 0:1 im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart.

Für Paderborn ist dieser Auswärtsauftritt eine Chance, Punkte in der unteren Tabellenhälfte zu sammeln – gegen eine Gladbacher Mannschaft, die zwar aufhorchen lässt, aber noch längst nicht stabil ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Gladbach vs. Paderborn: Aufstellungen

Gladbach vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Gladbach crest
Gladbach
BMG
Aufstellung
Paderborn crest
Paderborn
SCP
3-5-2
M. NicolasM. NicolasK. ItakuraK. ItakuraF. ChiarodiaF. ChiarodiaD. HashiokaD. HashiokaR. HackR. HackW. MohyaW. MohyaP. SanderP. SanderL. UllrichL. UllrichZ. UnoZ. UnoJ. ScallyJ. ScallyS. MachinoS. MachinoN. NollN. NollJ. ter HorstJ. ter HorstT. SchellerT. SchellerFelix GötzeFelix Götzeteam-logoG. VidovicS. CastanedaS. CastanedaR. ObermairR. ObermairL. UlrichL. UlrichL. CurdaL. CurdaS. TiggesS. TiggesS. MarinoS. Marino
Paderborn crest
Paderborn
SCP
3-4-2-1
Gladbach

Startelf

Paderborn

Trainer

  • A. Blessin
  • R. Kettemann

Form

BMG

BMG - Form

FCP
U1-1
KÖL
N2-1
TSG
N1-2
VFB
S2-3
KSC
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SCP

SCP - Form

DCU
S0-1
VFB
N0-2
SVW
U2-2
HSV
S1-0
VFB
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Gladbach kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt bezwangen die Fohlen den Karlsruher SC im DFB-Pokal mit 2:0, zuvor gelang in der Bundesliga ein 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Dem gegenüber stehen eine 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim und ein 2:1 gegen den 1. FC Köln.

Paderborn weist ebenfalls eine gemischte Bilanz auf: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, davor gelang ein 1:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor trennten sich die Ostwestfalen 2:2 von Werder Bremen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GladbachUnentschiedenPaderborn
4
0
1
Klub Freundschaftsspiele
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
2
END
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
END
10Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. Juni 2020 in der Bundesliga statt – Gladbach gewann auswärts in Paderborn mit 3:1. Blickt man auf die letzten fünf dokumentierten Duelle, hat Gladbach klar die Nase vorn: Die Fohlen gewannen viermal, Paderborn einmal. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 16 Tore.

Gladbach vs. Paderborn: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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