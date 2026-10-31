Das Spiel zwischen Gladbach und Paderborn beginnt am 31.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Gladbach gegen Paderborn

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Gladbach vs. Paderborn: Spielvorschau

Im Borussia-Park in Mönchengladbach empfängt Borussia Mönchengladbach den SC Paderborn 07 in der Bundesliga. Für die Fohlen geht es darum, nach einem historisch schlechten Saisonstart endlich Boden gutzumachen.

Gladbach steht am Tabellenende – ein Abstiegskampf, der die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin unter enormen Druck setzt. Der jüngste 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart war ein wichtiges Lebenszeichen, doch die Fohlen wissen, dass Konstanz jetzt gefragt ist.

Im Mittelpunkt des Gladbacher Spiels steht der 17-jährige Wael Mohya. Der Offensivspieler ist in dieser schwierigen Saison der konstanteste Lichtblick der Borussia – mit Toren, Vorlagen und einer Reife, die weit über sein Alter hinausgeht.

Paderborn reist als Tabellen-13. an und befindet sich in stabilerem Fahrwasser. Trainer Ralf Kettemann hat seine Mannschaft gut eingestellt, zuletzt gab es jedoch ein 0:1 im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart.

Für Paderborn ist dieser Auswärtsauftritt eine Chance, Punkte in der unteren Tabellenhälfte zu sammeln – gegen eine Gladbacher Mannschaft, die zwar aufhorchen lässt, aber noch längst nicht stabil ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Gladbach vs. Paderborn: Aufstellungen

Form

Gladbach kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt bezwangen die Fohlen den Karlsruher SC im DFB-Pokal mit 2:0, zuvor gelang in der Bundesliga ein 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Dem gegenüber stehen eine 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim und ein 2:1 gegen den 1. FC Köln.

Paderborn weist ebenfalls eine gemischte Bilanz auf: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart, davor gelang ein 1:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor trennten sich die Ostwestfalen 2:2 von Werder Bremen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 20. Juni 2020 in der Bundesliga statt – Gladbach gewann auswärts in Paderborn mit 3:1. Blickt man auf die letzten fünf dokumentierten Duelle, hat Gladbach klar die Nase vorn: Die Fohlen gewannen viermal, Paderborn einmal. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 16 Tore.

Gladbach vs. Paderborn: Die Tabellen