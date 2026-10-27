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Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Gladbach - Karlsruher SC
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In der Deutschland DFB-Pokal spielt Gladbach gegen Karlsruher SC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Gladbach und Karlsruher SC beginnt am 27.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit Gladbach gegen Karlsruher SC

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
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Wer zeigt / überträgt Gladbach vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Duell zwischen Gladbach und dem Karlsruher SC ist live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie bequem per Livestream verfolgt werden.

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Gladbach vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

Im Borussia-Park in Mönchengladbach empfängt Borussia Mönchengladbach den Karlsruher SC im DFB-Pokal. Für beide Klubs ist der Pokalwettbewerb eine Chance, abseits des Ligaalltags für ein positives Erlebnis zu sorgen.

Gladbach steht unter Alexander Blessin und hat zuletzt in der Bundesliga aufgehorcht. Der 2:3-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag war ein wichtiges Signal – auch wenn die Fohlen in der Liga noch nicht dort stehen, wo sie hinwollen.

Für den Karlsruher SC hingegen läuft die Saison in der 2. Bundesliga bislang enttäuschend. Der KSC verlor zuletzt gegen Magdeburg mit 1:6 und steckt tief im unteren Tabellendrittel fest. Trainer Maximilian Senft braucht dringend positive Ergebnisse.

Der Pokal bietet dem KSC die Möglichkeit, Selbstvertrauen zu tanken – doch die Aufgabe im Borussia-Park ist anspruchsvoll. Gladbach genießt Heimrecht und dürfte als Favorit in diese Partie gehen.

Das letzte Pokalduell beider Teams liegt noch nicht lange zurück: Im Oktober 2025 setzte sich Gladbach mit 3:1 durch. Die Vorzeichen für eine Neuauflage dieser Dominanz sind intakt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Gladbach vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Gladbach vs Karlsruher SC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Blessin

Form

BMG

BMG - Form

SIE
S0-3
FCP
U1-1
KÖL
N2-1
TSG
N1-2
VFB
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
KSC

KSC - Form

COT
N0-3
FCN
N0-1
FCP
N2-0
SVD
S4-0
FCM
N6-1
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Gladbach kommt mit gemischten Eindrücken in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 2:3-Erfolg gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim sowie ein 2:1 gegen den 1. FC Köln.

Der Karlsruher SC präsentiert sich in schlechter Verfassung. Aus den letzten fünf Pflichtspielen steht lediglich ein Sieg zu Buche, bei drei Niederlagen und einem Unentschieden. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Magdeburg. Der einzige Lichtblick war ein 4:0-Auswärtserfolg gegen Darmstadt. In diesen fünf Partien erzielte Karlsruhe sieben Tore und kassierte zwölf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GladbachUnentschiedenKarlsruher SC
3
1
1
Deutschland DFB-Pokal
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
END
Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
4
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
3
Gladbach badge
Gladbach
BMG
0
END
8Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen im DFB-Pokal fand am 28. Oktober 2025 statt: Gladbach gewann zu Hause mit 3:1 gegen den Karlsruher SC. Blickt man auf die letzten fünf Duelle insgesamt, hat Gladbach die Nase vorn – mit drei Siegen gegenüber einem KSC-Sieg und einem Unentschieden.

Gladbach vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

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