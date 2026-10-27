Das Spiel zwischen Gladbach und Karlsruher SC beginnt am 27.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit Gladbach gegen Karlsruher SC

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokal-Duell zwischen Gladbach und dem Karlsruher SC ist live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie bequem per Livestream verfolgt werden.

Gladbach vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

Im Borussia-Park in Mönchengladbach empfängt Borussia Mönchengladbach den Karlsruher SC im DFB-Pokal. Für beide Klubs ist der Pokalwettbewerb eine Chance, abseits des Ligaalltags für ein positives Erlebnis zu sorgen.

Gladbach steht unter Alexander Blessin und hat zuletzt in der Bundesliga aufgehorcht. Der 2:3-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag war ein wichtiges Signal – auch wenn die Fohlen in der Liga noch nicht dort stehen, wo sie hinwollen.

Für den Karlsruher SC hingegen läuft die Saison in der 2. Bundesliga bislang enttäuschend. Der KSC verlor zuletzt gegen Magdeburg mit 1:6 und steckt tief im unteren Tabellendrittel fest. Trainer Maximilian Senft braucht dringend positive Ergebnisse.

Der Pokal bietet dem KSC die Möglichkeit, Selbstvertrauen zu tanken – doch die Aufgabe im Borussia-Park ist anspruchsvoll. Gladbach genießt Heimrecht und dürfte als Favorit in diese Partie gehen.

Das letzte Pokalduell beider Teams liegt noch nicht lange zurück: Im Oktober 2025 setzte sich Gladbach mit 3:1 durch. Die Vorzeichen für eine Neuauflage dieser Dominanz sind intakt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Gladbach vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Form

Gladbach kommt mit gemischten Eindrücken in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 2:3-Erfolg gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Zuvor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim sowie ein 2:1 gegen den 1. FC Köln.

Der Karlsruher SC präsentiert sich in schlechter Verfassung. Aus den letzten fünf Pflichtspielen steht lediglich ein Sieg zu Buche, bei drei Niederlagen und einem Unentschieden. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Magdeburg. Der einzige Lichtblick war ein 4:0-Auswärtserfolg gegen Darmstadt. In diesen fünf Partien erzielte Karlsruhe sieben Tore und kassierte zwölf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen im DFB-Pokal fand am 28. Oktober 2025 statt: Gladbach gewann zu Hause mit 3:1 gegen den Karlsruher SC. Blickt man auf die letzten fünf Duelle insgesamt, hat Gladbach die Nase vorn – mit drei Siegen gegenüber einem KSC-Sieg und einem Unentschieden.

Gladbach vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

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