Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung des Freitagsspiels der Bundesliga

Im Freitagsspiel der Bundesliga trifft Gladbach an diesem Spieltag auf RB Leipzig. Wir erklären, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt.

Den 3. Spieltag der Bundesliga eröffnen am Freitagabend Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Das Duell findet im Borussia-Park statt. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Gelingt Gladbach der erste Heimsieg der Saison? Die Borussia aus Mönchengladbach hat bisher vier Punkte aus den ersten beiden Partien gesammelt. Während am zweiten Spieltag der erste Sieg gegen Mainz 05 (3:1) gelang, kamen die Fohlen zum Auftakt gegen Schalke 04 nicht über ein torloses Remis hinaus.

Kann auch das dritte Spiel in Folge gewinnen? Anders als die Gladbacher war RB Leipzig in dieser Saison gleich doppelt erfolgreich. Die Sachsen gewannen das Auftaktspiel bei Union Berlin mit 4:0. Am zweiten Spieltag feierte RB dann einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt.

Borussia M'Gladbach vs. RB Leipzig - wer gewinnt das Freitagsspiel der ? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Gladbach vs. RB Leipzig: Das Freitagsspiel der Bundesliga im Detail

Duell vs. RB Leipzig Datum Freitag, 30. August 2019 || 20.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 54.022 Plätze

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Es ist seit diesem Sommer offiziell: DAZN überträgt die Bundesliga live! Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an insgesamt 45 Spielen des deutschen Fußball-Oberhauses gesichert. Konkret überträgt DAZN während dieser Bundesliga-Saison alle Freitagsspiele sowie die Partien am Sonntagmittag um 13.30 Uhr und die Montagsspiele.

Für Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig heißt das: Freitag ist DAZN-Tag! In diesem Abschnitt erhaltet Ihr alle Informationen zur Bundesliga-Übertragung bei DAZN und dazu, wie Ihr das Freitagsspiel kostenlos sehen könnt.

Während DAZN für die Übertragung am Freitag zuständig ist, haben alle anderen Sender Sendepause. Der Streamingdienst ist Eure erste sowie einzige Anlaufstelle für den Bundesliga-Freitag. Weder Sky noch andere TV-Kanäle zeigen Gladbach vs. RB Leipzig live. Auch über Sky Go oder Sky Ticket ist das Freitagsspiel der Bundesliga nicht verfügbar.

Schaltet stattdessen den LIVE-STREAM bei DAZN zu Borussia M'Gladbach vs. RB Leipzig ein!

DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM

Um 20 Uhr beginnt DAZN mit der Übertragung live aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Rollt ab 20.30 Uhr zwischen Gladbach und RB Leipzig der Ball, verpasst Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN keine Sekunde des packenden Aufeinandertreffens. Nur DAZN überträgt Borussia M'Gladbach vs. RB Leipzig in voller Länge im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Ihr seid noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Kein Problem. Aber dann wird's langsam Zeit! Meldet Euch jetzt bei DAZN an und sichert Euch einen kostenlosen Probemonat. Mit dem Gratismonat seht Ihr Borussia M'Gladbach vs. RB Leipzig live und kostenlos bei DAZN. Der Gratismonat berechtigt Euch 30 Tage lang zur kostenlosen Nutzung der DAZN-Programmvielfalt und der zahlreichen LIVE-STREAMS.

Bei DAZN bekommt Ihr allerdings nicht nur die Bundesliga live sowie die Highlights aller BL-Spiele 40 Minuten nach Abpfiff. Ihr seht zudem alle europäischen Top-Ligen und Top-Wettbewerbe live bei DAZN - Champions League, Europa League, zahlreiche Länderspiele, die Serie A, LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr. Wollt Ihr Spitzenfußball sehen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig.

Weiter hat DAZN für jeden etwas im Programm. Der Streamingdienst überträgt zahlreichen Live-Sport aus den USA - die MLS, aber auch die NFL, NBA und NHL. Hinzu kommen viele Box-, Darts-, Tennis- und Motorsport-Events.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, habt Ihr die Wahl zwischen zwei Bezahlmodellen:

Das Monatsabo Die DAZN-Jahreskarte Kosten monatlich 11,99 Euro einmalig 119,99 Euro Laufzeit vier Wochen zwölf Monate Besonderheit jederzeit monatlich kündbar Ersparnis von 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig live im TV?

Der Streamingdienst ist Eure einzige Anlaufstelle am Freitagabend - sowohl in puncto LIVE-STREAM als auch im TV. Allerdings gibt es eine kleinere, aber nicht schlimme Einschränkung.

DAZN zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

DAZN ist ein reiner Streaminganbieter und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend zeigt DAZN Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch mit dem Streamingdienst braucht Ihr dennoch nicht darauf verzichten, das Duell am Freitagabend auf Eurem Fernseher zu genießen.

DAZN bringt Euch Gladbach vs. RB Leipzig auf Euren Smart-TV. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen Smart-TV-Geräten verfügbar. Schaut dafür doch einfach mal im App-Store Eures TV-Geräts vorbei. Die DAZN-App gefunden? Dann installiert die Anwendung, meldet Euch beim Streamingdienst an und startet den LIVE-STREAM zu Gladbach vs. Leipzig bei DAZN.

Hier findet Ihr die kostenlose DAZN-App für die verschiedenen Geräte Euer Wahl:

Sky, ARD, ZDF und Co. - wer zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig live im TV?

Die Antwort geht recht schnell: Niemand.

Einzig DAZN besitzt die Übertragungsrechte am Freitagsspiel der Bundesliga zwischen Gladbach und RB Leipzig. Alle anderen Sender dürfen das Duell dagegen nicht übertragen.

Somit läuft Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig weder bei Sky noch in der ARD oder im ZDF. Keiner der bekannten deutschen Sportsender zeigt das Freitagsspiel der Bundesliga live im TV.

Sky ist am 3. Spieltag der Bundesliga dann erst wieder ab Samstag im Einsatz. Ab 15.30 Uhr laufen alle Spiele am Samstagnachmittag und auch das Top-Spiel um 18.30 Uhr live bei Sky im TV. Auch die Übertragung des Bundesliga-Sonntags übernimmt der Bezahlsender aus Unterföhring.

Wer zeigt / überträgt Gladbach vs. RB Leipzig? Die Übertragung des Freitagsspiels der Bundesliga im Überblick