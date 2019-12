Wer zeigt / überträgt Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir Istanbul heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Europa League

In der Europa League trifft Gladbach (Borussia Mönchengladbach) zum Abschluss auf Basaksehir. Goal zeigt, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM läuft.

In der steht Borussia Mönchengladbach vor dem letzten Spieltag auf Platz eins der Gruppe J. Nun kommt es zum entscheidenden Duell gegen Basaksehir Istanbul. Die Partie findet am Donnerstagabend statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

Das Team aus der liegt aktuell auf Platz drei der Gruppe, jedoch nur einen Punkt hinter den Fohlen. Mit einem Sieg wären die Istanbuler sicher eine Runde weiter.

hingegen reicht ein Unentschieden für das Weiterkommen, mit einem Sieg wäre man sogar sicher als Gruppenerster in der K.-o.-Phase.

Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. : Wer kommt weiter? Wir erklären Euch in diesem Artikel, wer das Europa-League-Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir Istanbul: Das Duell in der Europa League im Überblick

Duell Borussia Mönchengladbach vs. Basaksehir Istanbul Datum Donnerstag, 12. Dezember 2019 || 21 Uhr Ort BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Zuschauer 46.279 Plätze

Wer zeigt / überträgt Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir Istanbul heute im LIVE-STREAM?

DAZN ist in diesem Jahr der Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um die Übertragung der Europa League geht Bei DAZN werden die Partien sowohl live im Einzelspiel als auch in der beliebten Konferenz, der GoalZone, übertragen.

Neben DAZN überträgt RTLnitro 15 ausgewählte Duelle der Europa League co-exklusiv live im Free-TV .

DAZN zeigt / überträgt Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir heute im LIVE-STREAM

Bei DAZN seht Ihr Gladbach vs. Basaksehir in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Infos zur Einzelspiel -Übertragung der Europa League:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Vorberichte: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Tobias Wahnschaffe

Tobias Wahnschaffe Kommentator: Ulli Hebel

Ulli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Der direkte Link zum Spiel: www.dazn.com

Habt Ihr Lust, Gladbach gegen Basaksehir heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage Nutzung. Wer sich also jetz einen kostenlosen Probemonat bei DAZN sichert, erlebt die Entscheidung in der Europa League gratis.

Bei DAZN warten absolute Top-Ligen und Top-Wettbewerbe auf Euch! Champions League und Europa League, die EM-Qualifikation sowie zahlreiche Länderspiele, die Bundesliga und Serie A, LaLiga und Ligue 1. All das und noch viele weitere Sportligen wie die NFL, NBA und NHL bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN.

Wer zeigt / überträgt Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir Istanbul heute live im TV?

Das Duell der Gladbacher in der Europa League gegen Basaksehir Istanbul wird live im Free-TV übertragen. Bei RTL können Fußballfans den Kracher der Gruppe J am Donnerstag sehen. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit:

DAZN zeigt / überträgt Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

DAZN kann via Smart-TV, Konsole oder Fire-TV-Stick auch problemlos auf dem TV-Gerät geschaut werden. Dafür muss lediglich die DAZN-App heruntergeladen werden, anschließend müsst Ihr euch mit den Zugangsdaten einloggen und es kann losgehen!

Bock auf Gladbach gegen Basaksehir im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

DAZN ist für Neu-Kunden im ersten Monat kostenlos, wer anschließend vom Streamingdienst überzeugt ist, kann sich für 11,99 Euro ein Monatsabo sichern. Wer gleich für ein ganzes Jahr buchen will, zahlt einmalig 119,99 Euro.

Wer zeigt / überträgt Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir Istanbul heute live? Die Übertragung der Europa League in der Übersicht

GLADBACH vs. BASAKSEHIR im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV RTL ... LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Gladbach (Borussia Mönchengladbach) vs. Basaksehir Istanbul: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.