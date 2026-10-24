Das Spiel zwischen Gaziantep FK und Erzurumspor FK beginnt am 15:00.

Deutschland Digiturk

Anstoßzeit Gaziantep FK gegen Erzurumspor FK

Süper Lig - Spielwoche 9 24. Okt. 2026 - 09:00 Gaziantep Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Gaziantep FK vs Erzurumspor FK heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Gaziantep FK und Erzurumspor FK ist live bei Digiturk zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Gaziantep FK vs. Erzurumspor FK: Spielvorschau

Im Gaziantep Stadyumu empfängt Gaziantep FK den Aufsteiger Erzurumspor FK im Rahmen der Süper Lig. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf des türkischen Oberhauses.

Gaziantep steht unter Trainer Orhan Ak unter erheblichem Druck. Drei Niederlagen in den letzten vier Ligaspielen haben die Lage des Heimteams merklich angespannt, und die Mannschaft braucht dringend einen Sieg, um nicht weiter in Richtung der Abstiegszone zu rutschen.

Erzurumspor FK reist hingegen mit etwas mehr Rückenwind nach Gaziantep. Trainer Serkan Özbalta hat sein Team zuletzt gut eingestellt, und die jüngsten Ergebnisse lassen auf eine stabile Formkurve schließen.

Das Duell zwischen einem Heimteam in der Krise und einem Auswärtsteam mit Aufwärtstendenz verspricht eine offene Partie. Beide Vereine sind in der Tabelle eng beieinander, was diesem Aufeinandertreffen zusätzliches Gewicht verleiht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.





Gaziantep FK vs. Erzurumspor FK: Aufstellungen

Form

Gaziantep FK kommt mit einer schwachen Serie ins Spiel: Aus den letzten fünf Ligapartien holte das Team nur einen Sieg, bei einem Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag man Istanbul Başakşehir mit 1:2, zuvor gab es ein 0:3 gegen Çorum FK. Der einzige Lichtblick war ein 4:2-Auswärtssieg bei Göztepe, der jedoch schon einige Wochen zurückliegt.

Erzurumspor FK präsentiert sich in besserer Verfassung und kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen nach Gaziantep. Der jüngste Erfolg war ein 2:0 gegen Eyüpspor, davor besiegte man Samsunspor mit 1:0. Einzig die 0:3-Niederlage gegen Beşiktaş trübte die Bilanz der Gäste in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2021 in der Süper Lig statt, als Erzurumspor FK im Gaziantep Stadyumu mit 3:2 gewann. Blickt man auf alle fünf verfügbaren Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild mit je einem Sieg, einem Unentschieden und weiteren knappen Ergebnissen auf beiden Seiten.

Gaziantep FK vs. Erzurumspor FK: Die Tabellen

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