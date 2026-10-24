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Süper Lig
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Wer zeigt / überträgt Gaziantep FK vs. Erzurumspor FK heute live im TV und Livestream?

In der Süper Lig spielt Gaziantep FK gegen Erzurumspor FK. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Gaziantep FK und Erzurumspor FK beginnt am 15:00.

DeutschlandDigiturk

Anstoßzeit Gaziantep FK gegen Erzurumspor FK

crest
Süper Lig - Spielwoche 9
Gaziantep Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Gaziantep FK vs Erzurumspor FK heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Gaziantep FK und Erzurumspor FK ist live bei Digiturk zu sehen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Hier ansehen

Gaziantep FK vs. Erzurumspor FK: Spielvorschau

Im Gaziantep Stadyumu empfängt Gaziantep FK den Aufsteiger Erzurumspor FK im Rahmen der Süper Lig. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf des türkischen Oberhauses.

Gaziantep steht unter Trainer Orhan Ak unter erheblichem Druck. Drei Niederlagen in den letzten vier Ligaspielen haben die Lage des Heimteams merklich angespannt, und die Mannschaft braucht dringend einen Sieg, um nicht weiter in Richtung der Abstiegszone zu rutschen.

Erzurumspor FK reist hingegen mit etwas mehr Rückenwind nach Gaziantep. Trainer Serkan Özbalta hat sein Team zuletzt gut eingestellt, und die jüngsten Ergebnisse lassen auf eine stabile Formkurve schließen.

Das Duell zwischen einem Heimteam in der Krise und einem Auswärtsteam mit Aufwärtstendenz verspricht eine offene Partie. Beide Vereine sind in der Tabelle eng beieinander, was diesem Aufeinandertreffen zusätzliches Gewicht verleiht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.


Gaziantep FK vs. Erzurumspor FK: Aufstellungen

Gaziantep FK vs Erzurumspor FK Aufstellungen

4-1-4-1
Gaziantep FK crest
Gaziantep FK
GAZ
page.match.formation.title
Erzurumspor FK crest
Erzurumspor FK
ERZ
5-3-2
team-logoK. Tobiaszteam-logoK. CalhanogluM. AbenaM. AbenaA. SyllaA. Syllateam-logoLuis PérezD. CamaraD. Camarateam-logoK. KozlowskiJ. BacunaJ. Bacunateam-logoD. Sorescuteam-logoA. MaximT. StewartT. Stewartteam-logoE. Taskiranteam-logoM. Yumluteam-logoA. GerxhaliuN. MujakicN. Mujakicteam-logoO. Ovacikliteam-logoG. Giorbelidzeteam-logoM. RodriguezE. OwusuE. OwusuB. BaiyeB. Baiyeteam-logoM. Cardosoteam-logoE. Tozlu
Erzurumspor FK crest
Erzurumspor FK
ERZ
4-1-4-1
Gaziantep FK

Startelf

Erzurumspor FK

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Ak
  • Serkan Özbalta

Form

GAZ

GAZ - Form

GÖZ
S2-4
FB
U0-0
KOB
N2-0
COB
N0-3
IBS
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ERZ

ERZ - Form

KSP
S1-0
BJK
N3-0
SAM
S1-0
ALS
U0-0
EYU
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Gaziantep FK kommt mit einer schwachen Serie ins Spiel: Aus den letzten fünf Ligapartien holte das Team nur einen Sieg, bei einem Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag man Istanbul Başakşehir mit 1:2, zuvor gab es ein 0:3 gegen Çorum FK. Der einzige Lichtblick war ein 4:2-Auswärtssieg bei Göztepe, der jedoch schon einige Wochen zurückliegt.

Erzurumspor FK präsentiert sich in besserer Verfassung und kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen nach Gaziantep. Der jüngste Erfolg war ein 2:0 gegen Eyüpspor, davor besiegte man Samsunspor mit 1:0. Einzig die 0:3-Niederlage gegen Beşiktaş trübte die Bilanz der Gäste in diesem Zeitraum.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Gaziantep FKUnentschiedenErzurumspor FK
0
2
3
Süper Lig
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
2
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
3
END
Süper Lig
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
1
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
1
END
Türkei 1. Lig
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
0
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
0
END
Türkei 1. Lig
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
2
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
1
END
Türkei 1. Lig
Gaziantep FK badge
Gaziantep FK
GAZ
2
Erzurumspor FK badge
Erzurumspor FK
ERZ
2
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2021 in der Süper Lig statt, als Erzurumspor FK im Gaziantep Stadyumu mit 3:2 gewann. Blickt man auf alle fünf verfügbaren Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild mit je einem Sieg, einem Unentschieden und weiteren knappen Ergebnissen auf beiden Seiten.

Gaziantep FK vs. Erzurumspor FK: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
2
Amed SportifAmed SportifAMS
8521189+917
S
U
S
S
U
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
4
TrabzonsporTrabzonsporTRS
8512185+1316
S
S
S
N
S
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
9441139+416
S
S
N
U
S
6
BeşiktaşBeşiktaşBJK
85031610+615
N
S
N
S
S
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
8
Corum FKCorum FKCOB
84131813+513
S
S
N
S
S
9
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
S
U
S
N
N
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
8323511-611
S
U
S
N
S
12
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
N
N
U
S
N
13
GöztepeGöztepeGÖZ
82331716+19
S
S
U
U
N
14
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
8224812-48
N
N
N
U
S
15
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
8224716-98
N
U
N
N
N
16
KonyasporKonyasporKSP
812549-55
N
U
U
S
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
8116719-124
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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