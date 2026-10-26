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Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Fenerbahçe heute live im TV und Livestream?

Galatasaray - Fenerbahçe
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In der Süper Lig spielt Galatasaray gegen Fenerbahçe. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe beginnt am 26.10.2026, 19:30.

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Anstoßzeit Galatasaray gegen Fenerbahçe

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Süper Lig - Spielwoche 9
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Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs Fenerbahçe heute live im TV und Livestream?

Das Süper-Lig-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe ist über Digiturk live zu sehen. TV-Kanal und Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Galatasaray vs. Fenerbahçe: Spielvorschau

Am Montag, den 26. Oktober 2026, empfängt Galatasaray den Stadtrivalen Fenerbahçe im RAMS Park zum Intercontinental Derby der Süper Lig. Es ist das Duell, das Istanbul zweimal pro Saison in Atem hält – und diesmal stehen beide Klubs in der Tabelle eng beieinander.

Galatasaray geht als Gastgeber in das Spiel und strebt unter Okan Buruk einen weiteren Titelgewinn in der Süper Lig an. Zuletzt zeigte die Mannschaft in der Champions League starke Leistungen: Ein 4:2-Sieg bei Lille ließ aufhorchen, auch wenn eine 1:4-Niederlage gegen den FC Barcelona zuvor Defensivschwächen offenbarte.

Fenerbahçe reist unter Trainer Ismail Kartal nach Seyrantepe und befindet sich ebenfalls in ordentlicher Verfassung. Ein 3:0-Auswärtssieg gegen Alanyaspor in der Liga zuletzt untermauert die Ambitionen der Gäste, die in dieser Saison den ersten Meistertitel seit 2013/14 anstreben.

Das Duell der beiden Istanbuler Giganten hat in dieser Saison besondere Brisanz: Galatasaray will eine Rekordserie von fünf aufeinanderfolgenden Meistertiteln einleiten, während Fenerbahçe seit Jahren auf die Ablösung an der Spitze wartet. Beide Klubs wissen, dass Derbys Saisonverläufe entscheiden können.

Der RAMS Park, der mit seiner Kapazität von über 53.000 Plätzen und einem Guinness-Weltrekord für den lautesten Stadionlärm aufwarten kann, bietet die passende Kulisse für dieses Kräftemessen. Die Atmosphäre dürfte wie immer elektrisierend sein.

Starke Namen werden auf dem Rasen stehen: Victor Osimhen und Barış Yılmaz auf Seiten von Galatasaray, Mason Greenwood und Rafael Leão bei Fenerbahçe sorgen dafür, dass auf beiden Seiten echte Qualität vorhanden ist.

Nachfolgend alle Informationen dazu, wo und wie das Derby live verfolgt werden kann.


Galatasaray vs. Fenerbahçe: Aufstellungen

Galatasaray vs Fenerbahçe Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Buruk

Form

GAL

GAL - Form

PEN
U3-3
KAS
S3-1
BAR
N1-4
GEN
S0-1
LIL
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
12/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FB

FB - Form

TUT
S0-2
RIZ
S0-3
AVL
N6-0
ALS
S3-0
SLP
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Galatasaray kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Derby. Der jüngste Auftritt war ein 4:2-Auswärtssieg bei Lille in der Champions League, zuvor gab es ein 1:4 gegen den FC Barcelona. In der Liga gewann Galatasaray zuletzt 1:0 bei Gençlerbirliği. Über fünf Spiele erzielte die Mannschaft zwölf Treffer und kassierte neun.

Fenerbahçe weist aus den vergangenen fünf Partien drei Siege, ein Remis und eine Niederlage auf. Zuletzt trennte man sich in der Champions League 2:2 von Slavia Prag, davor folgte ein klares 3:0 gegen Alanyaspor in der Süper Lig. Eine deutliche 0:6-Niederlage gegen Aston Villa in der Königsklasse trübte den Eindruck. Insgesamt erzielte Fenerbahçe in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte elf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

GalatasarayUnentschiedenFenerbahçe
2
2
1
Süper Lig
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
END
Super Cup
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
END
Süper Lig
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
END
Pokal
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
2
END
Süper Lig
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 26. April 2026 in der Süper Lig statt: Galatasaray gewann damals im RAMS Park mit 3:0. Zuvor sicherte sich Fenerbahçe im Januar 2026 den Turkish Super Cup mit einem 2:0-Erfolg gegen Galatasaray. Aus den letzten fünf direkten Duellen holte Galatasaray zwei Siege, Fenerbahçe einen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage für Galatasaray.

Galatasaray vs. Fenerbahçe: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Amed SportifAmed SportifAMS
96212010+1020
S
S
U
S
S
2
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
4
TrabzonsporTrabzonsporTRS
8512185+1316
S
S
S
N
S
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
9441139+416
S
S
N
U
S
6
BeşiktaşBeşiktaşBJK
85031610+615
N
S
N
S
S
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
8
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
9423812-414
S
S
U
S
N
9
Corum FKCorum FKCOB
94141815+313
N
S
S
N
S
10
GöztepeGöztepeGÖZ
93331916+312
S
S
S
U
U
11
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
12
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
S
U
S
N
N
13
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
N
N
U
S
N
14
KonyasporKonyasporKSP
922569-38
S
N
U
U
S
15
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
9225915-68
N
N
N
N
U
16
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
9225718-118
N
N
U
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
9117821-134
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
N
N
N
N
N
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Qualifikation für die Europa League
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