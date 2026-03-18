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Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV?

In der Champions League trifft der FC Liverpool heute im Achtelfinale auf Galatasaray Istanbul. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch, den 18. Dezember, kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Duell zwischen dem FC Liverpool und Galatasaray. Das Rückspiel beginnt um 21 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier live sehen!

DAZN zeigt die Partie zwischen Liverpool und Galatasaray heute exklusiv im TV und Livestream. Kommentiert wird das Spiel dort am Abend von Robby Hunke. Darüber hinaus zeigt der Pay-TV-Sender das Champions-League-Rückspiel in der Konferenz im TV auf DAZN 2 sowie im Livestream.

Die Livestream-Übertragung von DAZN findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.

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Anstoßzeit FC Liverpool gegen Galatasaray

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Champions League - Endrunde
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FC Liverpool vs. Galatasaray: Aufstellungen

Liverpool vs Galatasaray Voraussichtliche Aufstellungen

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestGAL
1
A. Becker
5
Ibrahima Konaté
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
30
J. Frimpong
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
11
M. Salah
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike
1
U. Cakir
93
S. Boey
42
Abdülkerim Bardakci
4
I. Jakobs
90
W. Singo
8
Gabriel Sara
77
N. Lang
34
L. Torreira
99
M. Lemina
53
B. Yilmaz
45
V. Osimhen

4-2-3-1

GALAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Buruk

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Liverpool

Den Liverpoolern steht heute im Rückspiel eine schwere Aufgabe bevor, wenn sie sich noch ein Ticket für das Viertelfinale der Champions League sichern wollen. Das Hinspiel in der vergangenen Woche verloren Florian Wirtz und Co. im Rams Park in Istanbul gegen Galatasaray mit 0:1. Der FC Liverpool tat sich im Duell mit Galatasaray schwer und benötigt eine Leistungssteigerung für ein mögliches Weiterkommen.

Zuletzt trafen die Liverpooler in der Premier League am letzten Samstag auf Tottenham. Viel Zeit zur Regeneration hatte das Team von Arne Slot vor dem heutigen Rückspiel somit nicht. 

Slot & Wirtz LiverpoolGetty Images

News über Galatasaray

Galatasaray war ebenfalls am vergangenen Samstag in der Liga im Einsatz. Die heutigen Gäste meisterten die Generalprobe vor dem heutigen Spiel souverän und gewann die Partie gegen Basaksehir mit 3:0.

Dank des frühen Treffers von Lemina im Hinspiel gegen Liverpool reicht Galatasaray heute bereits ein Unentschieden für den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Form

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

GAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

LIV

Letzte 5 Spiele

GAL

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

5

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FC Liverpool vs. Galatasaray: Die Tabellen

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