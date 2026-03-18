Am heutigen Mittwoch, den 18. Dezember, kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Duell zwischen dem FC Liverpool und Galatasaray. Das Rückspiel beginnt um 21 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

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Wer zeigt / überträgt Galatasaray bei FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV?

DAZN zeigt die Partie zwischen Liverpool und Galatasaray heute exklusiv im TV und Livestream. Kommentiert wird das Spiel dort am Abend von Robby Hunke. Darüber hinaus zeigt der Pay-TV-Sender das Champions-League-Rückspiel in der Konferenz im TV auf DAZN 2 sowie im Livestream.

Die Livestream-Übertragung von DAZN findet Ihr auf der DAZN-Website und in der DAZN-App.

Anstoßzeit FC Liverpool gegen Galatasaray

FC Liverpool vs. Galatasaray: Aufstellungen

News über Liverpool

Den Liverpoolern steht heute im Rückspiel eine schwere Aufgabe bevor, wenn sie sich noch ein Ticket für das Viertelfinale der Champions League sichern wollen. Das Hinspiel in der vergangenen Woche verloren Florian Wirtz und Co. im Rams Park in Istanbul gegen Galatasaray mit 0:1. Der FC Liverpool tat sich im Duell mit Galatasaray schwer und benötigt eine Leistungssteigerung für ein mögliches Weiterkommen.

Zuletzt trafen die Liverpooler in der Premier League am letzten Samstag auf Tottenham. Viel Zeit zur Regeneration hatte das Team von Arne Slot vor dem heutigen Rückspiel somit nicht.

Getty Images

News über Galatasaray

Galatasaray war ebenfalls am vergangenen Samstag in der Liga im Einsatz. Die heutigen Gäste meisterten die Generalprobe vor dem heutigen Spiel souverän und gewann die Partie gegen Basaksehir mit 3:0.

Dank des frühen Treffers von Lemina im Hinspiel gegen Liverpool reicht Galatasaray heute bereits ein Unentschieden für den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Liverpool vs. Galatasaray: Die Tabellen

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