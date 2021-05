Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM?

Drei Tage nach dem Pokalsieg tritt der BVB in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 an. Doch wer zeigt das Spiel?

Nur drei Tage nach dem rauschenden Pokalsieg muss Borussia Dortmund wieder im Alltag der Bundesliga ran. Das Spiel in Mainz findet am Sonntag um 18.00 Uhr statt.

Der erste große Titel nach vier Jahren ist eingefahren, nun geht es für den BVB in den verbleibenden beiden Spielen in der Bundesliga noch darum, die Champions-League-Qualifikation perfekt zu machen. Nach einer Siegesserie zuletzt hat Dortmund sein Schicksal wieder in der eigenen Hand, zwei Siege zum Saisonabschluss würden mindestens zu Platz vier reichen.

In Mainz wartet auf das Team von Trainer Edin Terzic aber eine unangenehme Aufgabe. Die Rheinländer sind in Topform und haben den Klassenerhalt nach einem Erfolgslauf zuletzt dicht vor Augen. Werden die Mainzer zum Stolperstein für die Champions-League-Hoffnungen des BVB?

Der BVB gastiert in Mainz: Goal verrät Euch, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB Bundesliga | 33. Spieltag ORT Opel-Arena | Mainz ANSTOSS Sonntag | 18.00 Uhr (im LIVE-TICKER )

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Normalerweise werden die Partien des vorletzten Spieltages alle parallel ausgetragen, um einer Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen. Doch eine Austragung des Spiels am Samstagnachmittag hätte für die Dortmunder bedeutet, dass sie nicht einmal 48 Stunden Regenrationszeit nach dem Pokalfinale bekommen hätten. Somit wurde das Spiel in Mainz - ebenso wie die Partie von Finalgegner RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg - auf Sonntag verlegt.

Doch was bedeutet die Verschiebung für die TV-Übertragung? Wir verraten Euch, wer das Dortmunder Spiel in Mainz zeigt.

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund)? So wird die Bundesliga übertragen

Normalerweise liegen die Übertragungsrechte an den Livespielen der Bundesliga bei Sky und DAZN . Mit der Parallel-Austragung aller Partien ist DAZN aber aus den Übertragungen an den letzten beiden Spieltagen raus, alle Spiele werden live und exklusiv bei Sky gezeigt.

Daran ändert auch die Verlegung der beiden Spiele mit Dortmunder und Leipziger Beteiligung auf den Sonntag nichts. Auch diese Partien können nur auf Sky empfangen werden.

DER POTT 🏆 GEHT IN DEN POTT! pic.twitter.com/DAiHQBKAQd — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 13, 2021

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung im TV bei Sky

Da wir nun geklärt haben, wer das Spiel zeigt, stellen sich nur noch die Fragen, wie und wann Sky das Spiel überträgt.

Sky beginnt die Übertragung eine halbe Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 . Nach einer umfangreichen Vorberichterstattung wird das Spiel dann von Kai Dittmann kommentiert.

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Das kostet Sky

Wenn Ihr die letzten beiden Bundesliga-Spieltage sehen wollt, kommt Ihr an Sky nicht vorbei. Die höchste deutsche Spielklasse im Fußball bekommt Ihr in der Paketstruktur des Pay-TV-Senders für 25 Euro monatlich . Damit habt Ihr Zugriff auf alle in dieser Saison verbleibenden Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Aber Achtung, nur, damit Ihr es schon einmal gehört habt: die Relegationsspiele Ende Mai zeigt Sky nicht!

Wenn Ihr noch fünf Euro mehr übrig habt, dann könnt Ihr Euch für 30 Euro monatlich das Kombi-Paket aus Bundesliga und Sport sichern. Damit habt Ihr dann Zugriff auf das gesamte Sportangebot von Sky. Dazu gehören die Formel 1, Tennis, Golf, Handball und noch mehr.

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich ist das Spiel auch im Internet zu sehen. Dabei könnt Ihr wählen, ob Ihr Sky Go oder Sky Ticket nutzen wollt - je nachdem, ob Ihr bereits Sky-Kunde seid oder nicht.

🔜 Nächstes Ziel: Sieg in Mainz

🛫 Nach Frankfurt mit @eurowings

⚽️ Später: Training/Regeneration pic.twitter.com/Pb4hMc9qK6 — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 14, 2021

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wenn Ihr bereits einen Sky-Vertrag habt, dann ist Sky Go die richtige Wahl für Euch, falls Ihr das Spiel nicht über Euren Receiver sehen könnt. Sky Go ist fester Bestandteil eines jeden Vertrags und erlaubt es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen.

Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein Smartphone, Tablet oder ein Computer. Auf dem Gerät Eurer Wahl installiert Ihr dann die entsprechende App , loggt Euch mit Euren Zugangsdaten ein und schon kann es losgehen.

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Eine andere Möglichkeit, das Spiel live über das Internet zu sehen, ist Sky Ticket. Der Streamingdienst richtet sich an alle, die keinen Sky-Vertrag haben - und an diejenigen, die für die letzten Wochen der Saison schlicht kein Interesse daran haben, ein Abonnement abzuschließen.

Genau für Euch könnte Sky Ticket das Richtige sein, um die verbleibenden Bundesligaspiele live zu sehen. Denn das Angebot bietet Euch volle Flexibilität, Ihr entscheidet selbst, wie lange Ihr Euch binden wollt und was Ihr sehen wollt.

Um die Bundesligaspiele im Einzelspiel sehen zu können, benötigt Ihr ein sogenanntes Supersport-Ticket . Dieses verschafft Euch Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky zu bieten hat. Insgesamt gibt es drei verschiedene Supersport-Tickets, die sich nach Laufzeit und Kosten unterscheiden.

Ticket Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro (automatische Verlängerung) Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Jahresbetrag sofort fällig)

Empfangbar ist Sky Ticket nahezu auf allen internetfähigen Geräten. Als App für den Smart-TV holt Ihr Euch das Programm ganz bequem auf den Fernseher, ähnlich funktioniert es auch über TV-Stick und Spielekonsole. Für unterwegs ist Sky Ticket auch als App für Computer, Smartphone oder Tablet verfügbar.

Alle Infos zu Sky Ticket

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Höhepunkte bei DAZN

Die Höhepunkte der Partie zwischen Mainz und Dortmund gibt es 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Der Streamingdienst ist auch die Anlaufstelle für die Relegationsspiele Ende des Monats und für vielen weiteren Live-Sport.

Das Beste daran: der erste Monat nach Registrierung ist gratis, Ihr könnt das gesamte Sportangebot von DAZN also einen Monat lang völlig kostenlos sehen. Wenn Ihr Euch heute registriert, könnt Ihr die finalen Spiele zahlreicher europäischer Ligen live sehen, außerdem seht Ihr auch die entscheidende Phase etwa der Handball Champions League. Auch Darts, Tennis, Rugby und vieles mehr sind bei DAZN zu finden.

Ihr seid auf den Geschmack gekommen? Dann geht es hier zum Gratismonat .

Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. BVB? Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert über die Geschehnisse in Mainz seid Ihr im LIVE-TICKER von Goal. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Zum LIVE-TICKER