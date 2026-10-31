Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Würzburger Kickers beginnt am 31.10.2026, 16:30.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen Würzburger Kickers

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Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Den Livestream gibt es direkt beim Anbieter.

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Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Köln die Würzburger Kickers – ein Duell zweier Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden und dringend Punkte benötigen.

Bei Fortuna Köln läuft die Saison bisher enttäuschend. Trainer Matthias Mink steht unter Druck: Sein Team hat vier der letzten fünf Ligaspiele verloren und befindet sich am Tabellenende der 3. Liga.

Auch die Würzburger Kickers reisen nicht in Bestform an. Trotz eines 2:0-Siegs gegen Waldhof Mannheim kassierte das Team von Trainer Michael Schiele zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage bei Meppen.

Für beide Klubs geht es um mehr als drei Punkte. Eine weitere Niederlage würde den Druck im Abstiegskampf weiter erhöhen – ein Sieg könnte hingegen neue Energie geben.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Form

Fortuna Köln kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor der Klub gegen Preußen Münster mit 0:1, davor setzte es ein 0:1 gegen VfB Stuttgart II und ein 0:2 gegen RW Essen. Einzig das torlose Remis gegen Saarbrücken und der 3:1-Auswärtssieg bei TSV Havelse verhindern eine noch negativere Bilanz. In fünf Spielen erzielte Fortuna Köln lediglich vier Tore und kassierte vier.

Die Würzburger Kickers weisen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim und dem 2:2 gegen TSV Havelse folgte jedoch eine deutliche 0:4-Niederlage bei Meppen. Zuvor gab es Niederlagen gegen Hansa Rostock (0:2) und SC Verl (1:2). Insgesamt erzielte Würzburg sieben Treffer und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das letzte direkte Duell zwischen beiden Klubs in der 3. Liga fand im April 2019 statt – die Würzburger Kickers gewann daheim mit 2:0 gegen Fortuna Köln. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, überwiegen die Siege der Kickers: Würzburg gewann drei der fünf Spiele, Köln setzte sich einmal durch, einmal trennten sich beide Teams torlos.

Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen