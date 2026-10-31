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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Fortuna Köln - Würzburger Kickers
Fortuna Köln
Würzburger Kickers
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Fortuna Köln gegen Würzburger Kickers. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und Würzburger Kickers beginnt am 31.10.2026, 16:30.

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Anstoßzeit Fortuna Köln gegen Würzburger Kickers

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Den Livestream gibt es direkt beim Anbieter.

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Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Köln die Würzburger Kickers – ein Duell zweier Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden und dringend Punkte benötigen.

Bei Fortuna Köln läuft die Saison bisher enttäuschend. Trainer Matthias Mink steht unter Druck: Sein Team hat vier der letzten fünf Ligaspiele verloren und befindet sich am Tabellenende der 3. Liga.

Auch die Würzburger Kickers reisen nicht in Bestform an. Trotz eines 2:0-Siegs gegen Waldhof Mannheim kassierte das Team von Trainer Michael Schiele zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage bei Meppen.

Für beide Klubs geht es um mehr als drei Punkte. Eine weitere Niederlage würde den Druck im Abstiegskampf weiter erhöhen – ein Sieg könnte hingegen neue Energie geben.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Fortuna Köln vs Würzburger Kickers Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Mink

Form

FOK

FOK - Form

HAV
S1-3
SAB
U0-0
ESN
N2-0
VFB
N0-1
PRM
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
WUK

WUK - Form

VEL
N2-1
HRO
N0-2
HAV
U2-2
WMA
S2-0
SVM
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Fortuna Köln kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen gab es nur einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor der Klub gegen Preußen Münster mit 0:1, davor setzte es ein 0:1 gegen VfB Stuttgart II und ein 0:2 gegen RW Essen. Einzig das torlose Remis gegen Saarbrücken und der 3:1-Auswärtssieg bei TSV Havelse verhindern eine noch negativere Bilanz. In fünf Spielen erzielte Fortuna Köln lediglich vier Tore und kassierte vier.

Die Würzburger Kickers weisen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim und dem 2:2 gegen TSV Havelse folgte jedoch eine deutliche 0:4-Niederlage bei Meppen. Zuvor gab es Niederlagen gegen Hansa Rostock (0:2) und SC Verl (1:2). Insgesamt erzielte Würzburg sieben Treffer und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna KölnUnentschiedenWürzburger Kickers
1
1
3
Deutschland 3 Liga
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Würzburger Kickers
WUK
2
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Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 3 Liga
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Fortuna Köln
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0
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Würzburger Kickers
WUK
0
END
Deutschland 3 Liga
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Würzburger Kickers
WUK
1
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Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 3 Liga
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Fortuna Köln
FOK
2
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Würzburger Kickers
WUK
1
END
Deutschland 3 Liga
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das letzte direkte Duell zwischen beiden Klubs in der 3. Liga fand im April 2019 statt – die Würzburger Kickers gewann daheim mit 2:0 gegen Fortuna Köln. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, überwiegen die Siege der Kickers: Würzburg gewann drei der fünf Spiele, Köln setzte sich einmal durch, einmal trennten sich beide Teams torlos.

Fortuna Köln vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
N
S
N
N
S
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
S
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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