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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs. VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Fortuna Köln - VfB Stuttgart II
Fortuna Köln
VfB Stuttgart II
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Fortuna Köln gegen VfB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und VfB Stuttgart II beginnt am 16.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen VfB Stuttgart II

Wer zeigt / überträgt Fortuna Köln vs VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Fortuna Köln und VfB Stuttgart II wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

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Fortuna Köln vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Köln den VfB Stuttgart II. Beide Mannschaften stecken im unteren Tabellendrittel und brauchen Punkte, um die Situation nicht weiter zu verschärfen.

Fortuna Köln unter Trainer Matthias Mink steht unter Druck. Die jüngste 0:2-Niederlage bei RW Essen hat gezeigt, dass die Mannschaft noch Probleme hat, Stabilität über 90 Minuten zu halten.

VfB Stuttgart II kommt mit Rückenwind nach Köln. Trainer Nico Willig konnte zuletzt einen 3:2-Sieg gegen Hoffenheim II verbuchen – ein Ergebnis, das der Mannschaft Auftrieb gegeben haben dürfte.

Für Köln geht es darum, den Abstand zur Abstiegszone nicht weiter wachsen zu lassen. Ein Heimsieg wäre in dieser Phase der Saison enorm wichtig.

Stuttgart II hat gezeigt, dass die Mannschaft Tore erzielen kann. Das 3:3 gegen Jahn Regensburg und der Sieg gegen Hoffenheim II belegen, dass offensiv Qualität vorhanden ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Fortuna Köln vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Fortuna Köln vs VfB Stuttgart II Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Mink

Form

FOK

FOK - Form

TSG
U2-2
SVW
N0-2
HAV
S1-3
SAB
U0-0
ESN
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VFB

VFB - Form

PRM
N1-2
HRO
N3-2
SSV
U3-3
SVM
U1-1
TSG
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Fortuna Köln kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage bei RW Essen, davor gab es ein torloses 0:0 gegen Saarbrücken. Zuvor gelang ein 1:3-Auswärtssieg gegen TSV Havelse. In fünf Spielen erzielte Köln fünf Tore und kassierte sieben.

VfB Stuttgart II weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Erfolg war ein 3:2-Sieg gegen Hoffenheim II, davor gab es ein 1:1 gegen Meppen. Das 3:3 gegen Jahn Regensburg zeigte sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit der Mannschaft. Stuttgart II traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna KölnUnentschiedenVfB Stuttgart II
0
0
4
Deutschland 3 Liga
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
3
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
3
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 3 Liga
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
3
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
END
2Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2016 in der 3. Liga statt: Fortuna Köln verlor zu Hause mit 1:3 gegen VfB Stuttgart II. Blickt man auf die vier vorliegenden Direktbegegnungen zurück, hat Stuttgart II die Oberhand – mit drei Siegen und keiner Niederlage in dieser Serie.

Fortuna Köln vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
94231010014
S
U
N
S
S
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
94141614+213
N
S
S
N
S
9
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
93331618-212
N
U
N
U
S
10
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241618-211
S
U
U
N
N
12
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
93241316-311
N
N
S
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
93241215-311
S
S
N
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
93241215-311
S
N
N
N
S
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
9243810-210
N
U
S
N
U
16
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
92342019+19
U
S
U
N
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
9234916-79
U
N
N
U
U
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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