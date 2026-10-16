Das Spiel zwischen Fortuna Köln und VfB Stuttgart II beginnt am 16.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Fortuna Köln gegen VfB Stuttgart II

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Das Spiel zwischen Fortuna Köln und VfB Stuttgart II wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

Fortuna Köln vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Köln den VfB Stuttgart II. Beide Mannschaften stecken im unteren Tabellendrittel und brauchen Punkte, um die Situation nicht weiter zu verschärfen.

Fortuna Köln unter Trainer Matthias Mink steht unter Druck. Die jüngste 0:2-Niederlage bei RW Essen hat gezeigt, dass die Mannschaft noch Probleme hat, Stabilität über 90 Minuten zu halten.

VfB Stuttgart II kommt mit Rückenwind nach Köln. Trainer Nico Willig konnte zuletzt einen 3:2-Sieg gegen Hoffenheim II verbuchen – ein Ergebnis, das der Mannschaft Auftrieb gegeben haben dürfte.

Für Köln geht es darum, den Abstand zur Abstiegszone nicht weiter wachsen zu lassen. Ein Heimsieg wäre in dieser Phase der Saison enorm wichtig.

Stuttgart II hat gezeigt, dass die Mannschaft Tore erzielen kann. Das 3:3 gegen Jahn Regensburg und der Sieg gegen Hoffenheim II belegen, dass offensiv Qualität vorhanden ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Fortuna Köln vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Form

Fortuna Köln kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage bei RW Essen, davor gab es ein torloses 0:0 gegen Saarbrücken. Zuvor gelang ein 1:3-Auswärtssieg gegen TSV Havelse. In fünf Spielen erzielte Köln fünf Tore und kassierte sieben.

VfB Stuttgart II weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Erfolg war ein 3:2-Sieg gegen Hoffenheim II, davor gab es ein 1:1 gegen Meppen. Das 3:3 gegen Jahn Regensburg zeigte sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit der Mannschaft. Stuttgart II traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2016 in der 3. Liga statt: Fortuna Köln verlor zu Hause mit 1:3 gegen VfB Stuttgart II. Blickt man auf die vier vorliegenden Direktbegegnungen zurück, hat Stuttgart II die Oberhand – mit drei Siegen und keiner Niederlage in dieser Serie.

Fortuna Köln vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

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