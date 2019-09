Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg live im TV und LIVE-STREAM?

Fortuna Düsseldorf empfängt den VfL Wolfsburg: Hier erfahrt Ihr alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Freitagsspiels live im TV und LIVE-STREAM.

Fortuna Düsseldorf und der VfL Wolfsburg eröffnen am Freitagabend (13. September) den vierten Spieltag der Bundesliga. Das Duell steigt in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Länderspielpause? Vorbei. Endlich geht es wieder um Punkte in der . Kann die Fortuna im zweiten Anlauf die ersten Heimpunkte einfahren? Im ersten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen musste sich Düsseldorf mit 1:3 geschlagen geben. Zuvor gewann die Fortuna jedoch auswärts bei Werder Bremen mit 3:1, verlor am dritten Spieltag aber mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Der ist bis dato ungeschlagen. Die Wölfe starteten überzeugend und schwungvoll in die neue Bundesliga-Saison. Nach den beiden Auftaktsiegen gegen den 1. FC Köln und Hertha BSC reichte es im dritten Match aber lediglich zu einem Remis gegen Aufsteiger SC Paderborn.

Wer startet mit drei Punkten ins Wochenende? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr vs. VfL Wolfsburg am Bundesliga-Freitag live im TV und im LIVE-STREAM genießen könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg: Das Freitagsspiel der Bundesliga in der Übersicht

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM?

Der Bundesliga-Freitag? Gehört in die Hände von DAZN. Der Streamingdienst überträgt seit diesem Sommer die Bundesliga live und in voller Länge. Über 40 Spiele umfasst das Übertragungspaket, das sich DAZN gesichert hat. Hier erfahrt Ihr, welche Bundesliga-Duelle konkret bei DAZN laufen:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

alle Montagsspiele

DAZN zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg exklusiv im LIVE-STREAM

Die Bundesliga ruft, DAZN ist am Start! Die Eröffnung des Bundesliga-Spieltags am Freitag läuft seit dieser Saison nur noch bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt dementsprechend das Duell Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des Freitagsspiels im deutschen Fußball-Oberhaus.

DAZN geht bereits um 20.15 Uhr auf Sendung. In einem 15-minütigen Vorbericht versorgt Euch der Streamingdienst mit allen Informationen rund um die Partie, sodass Ihr bestens vorbereitet ab 20.30 Uhr Live-Fußball aus der Merkur Spiel-Arena genießen könnt. Außerdem stehen Euch auf der Plattform des Online-Dienstes zahlreiche Matchday-Features zur Verfügung. Schaut mal rein!

Für Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg schickt DAZN folgendes Team an den Rhein:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Kommentator: Jan Platte

DAZN zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann könnt Ihr Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg völlig kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben. Wie geht das denn? Wir verraten es Euch: Sichert Euch einfach und schnell einen Gratismonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt inklusive Bundesliga vier Wochen lang kostenlos.

Der Gratismonat bei DAZN? Lohnt sich definitiv - gerade im September. Schließlich seht Ihr bei DAZN nicht nur die Bundesliga im LIVE-STREAM, sondern viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge: Die Champions League und Europa League. Die Serie A und LaLiga. Die Ligue 1 und den FA Cup. Bei DAZN bekommt Ihr Spitzenfußball pur. Doch damit nicht genug: Der Streamingdienst überzeugt mit über 8.000 Livesport-Events pro Jahr. Da ist für jeden etwas dabei - von Tennis über Motorsport bis hin zu Darts und zahlreichen weiteren Sportarten.

Bock auf DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes herunter. Hier entlang:

Noch Fragen? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln zu DAZN vorbei. Hier entlang:

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg live im TV?

Nur DAZN ist am Freitag für die Übertragung der Bundesliga zuständig. Doch DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Die Spiele der Bundesliga sowie alle Livesport-Events laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM - so auch Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg. Gibt es dennoch eine Möglichkeit, den Bundesliga-Freitag auf dem Fernseher zu schauen?

DAZN zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Ja, die gibt es. DAZN bringt Euch Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Das ist deshalb möglich, weil die kostenlose App auf nahezu allen modernen Fernsehern mit Internetzugang verfügbar ist. Schaut doch mal im App-Store Eures TV-Geräts vorbei.

Habt Ihr Bock, Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV zu genießen? Dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt Sky Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg live im TV?

Das ist nicht der Fall. Schließlich haben sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Bundesliga untereinander aufgeteilt. Der Bundesliga-Freitag ist dabei zu DAZN gewandert. Sky zeigt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg nicht live im TV - auch bei Sky Go oder Sky Ticket wird das Freitagsspiel nicht übertragen.

Stattdessen seht Ihr die Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky. Dort könnt Ihr sowohl die Samstagsspiele um 15.30 in der Konferenz oder im Einzelspiel als auch das Topspiel und die Partien am Sonntag live und in voller Länge live im TV bei Sky und im LIVE-STREAM bei Sky Go und mit Sky Ticket sehen.

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick