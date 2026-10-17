Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Saarbrücken beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Saarbrücken

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Fortuna Düsseldorf vs. Saarbrücken: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Düsseldorf den 1. FC Saarbrücken. Beide Klubs stecken im Mittelfeld der Tabelle fest – ein Sieg wäre für jede Seite ein wichtiges Signal.

Fortuna Düsseldorf kommt mit Alexander Ende in die Partie und hat zuletzt Formstärke gezeigt. Der Absteiger gewann jüngst 1:2 bei Preußen Münster und bewies damit, dass er auswärts Punkte holen kann – nun soll das auch zu Hause gelingen.

Der 1. FC Saarbrücken reist dagegen mit zuletzt gemischten Ergebnissen an. Trainer Argirios Giannikis sah sein Team zuletzt beim 2:4 gegen MSV Duisburg unter Druck geraten – nach dem torlosen Remis gegen Fortuna Köln davor ist die Form der Gäste schwer einzuschätzen.

Düsseldorf hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass es Ergebnisse erzielen kann. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die Stabilität gefunden hat.

Saarbrücken belegt aktuell den fünften Tabellenplatz und braucht Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Ein Auswärtssieg in Düsseldorf würde den Rückstand auf die Spitze verkürzen.

Alle Infos dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.





Fortuna Düsseldorf vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Form

Fortuna Düsseldorf kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:2-Auswärtssieg bei Preußen Münster, davor gab es ein 2:2 gegen SC Verl. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte drei Gegentore.

Der 1. FC Saarbrücken weist zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den zurückliegenden fünf Partien auf. Zuletzt unterlag der Klub mit 2:4 gegen MSV Duisburg – zuvor hatte es ein 0:0 gegen Fortuna Köln und ein 2:1 gegen Sonnenhof Großaspach gegeben. In fünf Spielen traf Saarbrücken fünfmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Deutschland DFB-Pokal Saarbrücken SAB 1 Fortuna Düsseldorf F95 1 END 0 Erzielte Tore 0 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs in den vorliegenden Daten fand im März 2020 im DFB-Pokal statt: Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf trennten sich damals 1:1. Weitere Begegnungen sind im vorliegenden Datensatz nicht verzeichnet.

Fortuna Düsseldorf vs. Saarbrücken: Die Tabellen

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