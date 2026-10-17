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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf - Saarbrücken
Fortuna Düsseldorf
Saarbrücken
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Fortuna Düsseldorf gegen Saarbrücken. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Saarbrücken beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Saarbrücken

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs Saarbrücken heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

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Fortuna Düsseldorf vs. Saarbrücken: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Düsseldorf den 1. FC Saarbrücken. Beide Klubs stecken im Mittelfeld der Tabelle fest – ein Sieg wäre für jede Seite ein wichtiges Signal.

Fortuna Düsseldorf kommt mit Alexander Ende in die Partie und hat zuletzt Formstärke gezeigt. Der Absteiger gewann jüngst 1:2 bei Preußen Münster und bewies damit, dass er auswärts Punkte holen kann – nun soll das auch zu Hause gelingen.

Der 1. FC Saarbrücken reist dagegen mit zuletzt gemischten Ergebnissen an. Trainer Argirios Giannikis sah sein Team zuletzt beim 2:4 gegen MSV Duisburg unter Druck geraten – nach dem torlosen Remis gegen Fortuna Köln davor ist die Form der Gäste schwer einzuschätzen.

Düsseldorf hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass es Ergebnisse erzielen kann. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die Stabilität gefunden hat.

Saarbrücken belegt aktuell den fünften Tabellenplatz und braucht Punkte, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Ein Auswärtssieg in Düsseldorf würde den Rückstand auf die Spitze verkürzen.

Alle Infos dazu, wo das Spiel live zu sehen ist, gibt es nachfolgend.


Fortuna Düsseldorf vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf vs Saarbrücken Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Ende

Form

F95

F95 - Form

DUI
S2-1
SSV
S1-2
ALA
N1-0
VEL
U2-2
PRM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAB

SAB - Form

FCI
N0-1
PRM
U3-3
SHG
S2-1
FOK
U0-0
DUI
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fortuna Düsseldorf kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:2-Auswärtssieg bei Preußen Münster, davor gab es ein 2:2 gegen SC Verl. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte drei Gegentore.

Der 1. FC Saarbrücken weist zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den zurückliegenden fünf Partien auf. Zuletzt unterlag der Klub mit 2:4 gegen MSV Duisburg – zuvor hatte es ein 0:0 gegen Fortuna Köln und ein 2:1 gegen Sonnenhof Großaspach gegeben. In fünf Spielen traf Saarbrücken fünfmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fortuna DüsseldorfUnentschiedenSaarbrücken
0
0
1
Deutschland DFB-Pokal
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
END
0Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Das bislang einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs in den vorliegenden Daten fand im März 2020 im DFB-Pokal statt: Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf trennten sich damals 1:1. Weitere Begegnungen sind im vorliegenden Datensatz nicht verzeichnet.

Fortuna Düsseldorf vs. Saarbrücken: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
94231010014
S
U
N
S
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
94141614+213
N
S
S
N
S
10
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
93331618-212
N
U
N
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
12
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
93241316-311
N
N
S
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
93241215-311
S
S
N
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
93241215-311
S
N
N
N
S
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
16
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
92342019+19
U
S
U
N
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
9234916-79
U
N
N
U
U
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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