Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Meppen beginnt am 30.10.2026, 19:00.

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Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Meppen

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Fortuna Düsseldorf vs. Meppen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Düsseldorf den SV Meppen. Beide Mannschaften befinden sich im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg Boden gutmachen.

Für Düsseldorf-Trainer Jens Langeneke ist die Partie eine Chance, nach zuletzt gemischten Ergebnissen wieder Stabilität zu zeigen. Die Fortuna konnte zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster überzeugen, kassierte aber auch eine 1:3-Niederlage gegen Saarbrücken.

Meppen reist mit Rückenwind an. Lucas Beniermanns Mannschaft hat in den vergangenen Wochen starke Ergebnisse geliefert – darunter ein 2:0-Auswärtssieg bei Hansa Rostock und zuletzt ein deutliches 4:0 gegen die Würzburger Kickers.

Die Tabellensituation verleiht dem Duell zusätzliche Brisanz. Düsseldorf und Meppen trennen nur wenige Punkte, sodass der Ausgang direkte Auswirkungen auf die Platzierungen beider Klubs haben kann.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Fortuna Düsseldorf vs. Meppen: Aufstellungen

Form

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennten sich die Düsseldorfer 1:1 von Hansa Rostock, nachdem zuvor eine 1:3-Niederlage gegen Saarbrücken zu Buche stand. Ein 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster und ein 2:2 gegen SC Verl runden die jüngste Form ab. Insgesamt erzielte die Fortuna in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sieben Gegentore.

Meppen präsentiert sich in starker Verfassung mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers. Zuvor gab es ein 1:1 bei TSV Havelse sowie ein 2:0 bei Hansa Rostock. Lediglich eine Niederlage gegen Hoffenheim II trübt die Bilanz der vergangenen fünf Begegnungen.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Fortuna Düsseldorf und Meppen liegen aktuell keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Fortuna Düsseldorf vs. Meppen: Die Tabellen

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