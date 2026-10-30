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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. Meppen heute live im TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf - Meppen
Fortuna Düsseldorf
Meppen
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Fortuna Düsseldorf gegen Meppen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Meppen beginnt am 30.10.2026, 19:00.

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Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Meppen

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs Meppen heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Der Dienst bietet das Spiel sowohl im TV-Kanal als auch als Livestream an.

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Fortuna Düsseldorf vs. Meppen: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Fortuna Düsseldorf den SV Meppen. Beide Mannschaften befinden sich im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg Boden gutmachen.

Für Düsseldorf-Trainer Jens Langeneke ist die Partie eine Chance, nach zuletzt gemischten Ergebnissen wieder Stabilität zu zeigen. Die Fortuna konnte zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster überzeugen, kassierte aber auch eine 1:3-Niederlage gegen Saarbrücken.

Meppen reist mit Rückenwind an. Lucas Beniermanns Mannschaft hat in den vergangenen Wochen starke Ergebnisse geliefert – darunter ein 2:0-Auswärtssieg bei Hansa Rostock und zuletzt ein deutliches 4:0 gegen die Würzburger Kickers.

Die Tabellensituation verleiht dem Duell zusätzliche Brisanz. Düsseldorf und Meppen trennen nur wenige Punkte, sodass der Ausgang direkte Auswirkungen auf die Platzierungen beider Klubs haben kann.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Fortuna Düsseldorf vs. Meppen: Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf vs Meppen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Langeneke

Form

F95

F95 - Form

ALA
N1-0
VEL
U2-2
PRM
S1-2
SAB
N1-3
HRO
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SVM

SVM - Form

TSG
N1-0
VFB
U1-1
HRO
S0-2
HAV
U1-1
WUK
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennten sich die Düsseldorfer 1:1 von Hansa Rostock, nachdem zuvor eine 1:3-Niederlage gegen Saarbrücken zu Buche stand. Ein 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster und ein 2:2 gegen SC Verl runden die jüngste Form ab. Insgesamt erzielte die Fortuna in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sieben Gegentore.

Meppen präsentiert sich in starker Verfassung mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers. Zuvor gab es ein 1:1 bei TSV Havelse sowie ein 2:0 bei Hansa Rostock. Lediglich eine Niederlage gegen Hoffenheim II trübt die Bilanz der vergangenen fünf Begegnungen.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Duellen zwischen Fortuna Düsseldorf und Meppen liegen aktuell keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Fortuna Düsseldorf vs. Meppen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
N
S
N
N
S
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
10
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
11
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
12
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
114341214-215
U
N
S
U
N
13
MeppenMeppenSVM
114251617-114
S
U
S
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
S
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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