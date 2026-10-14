Das Spiel zwischen Fey. Rotterdam und Como beginnt am 14.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Fey. Rotterdam gegen Como

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 12:45 de Kuip

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Das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Como ist live auf DAZN zu sehen.

Fey. Rotterdam vs. Como: Spielvorschau

In der Champions League empfängt Feyenoord Rotterdam den italienischen Aufsteiger Como in der de Kuip. Für beide Mannschaften geht es in der Gruppenphase um wichtige Punkte auf europäischer Bühne.

Feyenoord steht in der Champions-League-Tabelle unter Druck. Nach einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen den FC Barcelona zum Auftakt haben Giovanni van Bronckhorsts Männer in der Königsklasse noch keinen Punkt geholt. Kapitän Luciano Valente betonte dennoch die Zuversicht im Kader: Die Mannschaft verlasse sich auf ihre eigene Stärke und gehe ohne zusätzlichen Druck in die Partie.

Domestisch präsentiert sich Feyenoord in starker Verfassung. Drei Eredivisie-Siege in Folge, darunter ein 7:0 gegen PEC Zwolle, unterstreichen die Qualität des Kaders im niederländischen Alltag.

Como reist als Überraschungsteam der Serie A an. Unter Trainer Cesc Fàbregas hat der Klub aus der Lombardei auch auf internationalem Parkett aufhorchen lassen – ein 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League zeigte das Potenzial der Mannschaft eindrucksvoll.

Fàbregas hat Como zu einer taktisch disziplinierten Einheit geformt. Valente sprach dem Gegner großen Respekt aus und hob die Organisation sowie die außergewöhnlichen Einzelspieler im Como-Kader hervor.

Nach einem torlosen Remis gegen Roma am vergangenen Wochenende in der Serie A reist Como mit gemischten Gefühlen an. Fàbregas zeigte sich zwar stolz über die taktische Leistung, bedauerte jedoch die fehlende Geduld seiner Mannschaft nach der Roten Karte des Gegners.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.





Fey. Rotterdam vs. Como: Aufstellungen

Form

Feyenoord kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung, ein 2:0 gegen AZ Alkmaar, reiht sich in eine beeindruckende Eredivisie-Serie ein, die auch ein 7:0 gegen PEC Zwolle und ein 5:0 gegen FC Utrecht umfasst. Lediglich das Champions-League-Spiel gegen Barcelona endete mit einer 1:5-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Feyenoord insgesamt 15 Tore und kassierte sechs.

Como weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig in der Champions League war das stärkste Ergebnis, zuletzt gab es jedoch ein 0:0 gegen Roma sowie eine 0:2-Niederlage gegen Frosinone in der Serie A. Insgesamt traf Como siebenmal und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Feyenoord und Como liegen keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Aktuelle Vergleichsdaten werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Fey. Rotterdam vs. Como: Die Tabellen

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