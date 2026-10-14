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Wer zeigt / überträgt Fey. Rotterdam vs. Como heute live im TV und Livestream?

Fey. Rotterdam - Como
Fey. Rotterdam
Como
Champions League

In der Champions League spielt Fey. Rotterdam gegen Como. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fey. Rotterdam und Como beginnt am 14.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Fey. Rotterdam gegen Como

crest
Champions League - Spielwoche 2
de Kuip

Wer zeigt / überträgt Fey. Rotterdam vs Como heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Como ist live auf DAZN zu sehen.

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Fey. Rotterdam vs. Como: Spielvorschau

In der Champions League empfängt Feyenoord Rotterdam den italienischen Aufsteiger Como in der de Kuip. Für beide Mannschaften geht es in der Gruppenphase um wichtige Punkte auf europäischer Bühne.

Feyenoord steht in der Champions-League-Tabelle unter Druck. Nach einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen den FC Barcelona zum Auftakt haben Giovanni van Bronckhorsts Männer in der Königsklasse noch keinen Punkt geholt. Kapitän Luciano Valente betonte dennoch die Zuversicht im Kader: Die Mannschaft verlasse sich auf ihre eigene Stärke und gehe ohne zusätzlichen Druck in die Partie.

Domestisch präsentiert sich Feyenoord in starker Verfassung. Drei Eredivisie-Siege in Folge, darunter ein 7:0 gegen PEC Zwolle, unterstreichen die Qualität des Kaders im niederländischen Alltag.

Como reist als Überraschungsteam der Serie A an. Unter Trainer Cesc Fàbregas hat der Klub aus der Lombardei auch auf internationalem Parkett aufhorchen lassen – ein 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League zeigte das Potenzial der Mannschaft eindrucksvoll.

Fàbregas hat Como zu einer taktisch disziplinierten Einheit geformt. Valente sprach dem Gegner großen Respekt aus und hob die Organisation sowie die außergewöhnlichen Einzelspieler im Como-Kader hervor.

Nach einem torlosen Remis gegen Roma am vergangenen Wochenende in der Serie A reist Como mit gemischten Gefühlen an. Fàbregas zeigte sich zwar stolz über die taktische Leistung, bedauerte jedoch die fehlende Geduld seiner Mannschaft nach der Roten Karte des Gegners.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.


Fey. Rotterdam vs. Como: Aufstellungen

Fey. Rotterdam vs Como Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
page.match.formation.title
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezJ. St. JusteJ. St. JusteMika MármolMika MármolG. ReadG. ReadG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteN. FerriN. FerriL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaJ. ButezJ. ButezJ. RamonJ. RamonÁlex ValleÁlex ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoM. BaturinaM. BaturinaA. DiaoA. DiaoN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Fey. Rotterdam

Startelf

Como

Trainer

  • G. van Bronckhorst
  • Cesc Fàbregas

Form

FEY

FEY - Form

NEC
S1-3
BAR
N5-1
ZWO
S0-7
UTR
S5-0
AZ
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
18/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COM

COM - Form

GEN
S1-4
RBL
S4-1
PAR
S2-1
FRC
N2-0
ROM
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Feyenoord kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung, ein 2:0 gegen AZ Alkmaar, reiht sich in eine beeindruckende Eredivisie-Serie ein, die auch ein 7:0 gegen PEC Zwolle und ein 5:0 gegen FC Utrecht umfasst. Lediglich das Champions-League-Spiel gegen Barcelona endete mit einer 1:5-Niederlage. In den fünf Spielen erzielte Feyenoord insgesamt 15 Tore und kassierte sechs.

Como weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig in der Champions League war das stärkste Ergebnis, zuletzt gab es jedoch ein 0:0 gegen Roma sowie eine 0:2-Niederlage gegen Frosinone in der Serie A. Insgesamt traf Como siebenmal und kassierte vier Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Feyenoord und Como liegen keine Daten aus den letzten fünf Begegnungen vor. Aktuelle Vergleichsdaten werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Fey. Rotterdam vs. Como: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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