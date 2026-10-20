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Wer zeigt / überträgt Fenerbahçe vs. Sl. Prag heute live im TV und Livestream?

Fenerbahçe - Sl. Prag
Fenerbahçe
Sl. Prag
Champions League

In der Champions League spielt Fenerbahçe gegen Sl. Prag. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Fenerbahçe und Sl. Prag beginnt am 20.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Fenerbahçe gegen Sl. Prag

crest
Champions League - Spielwoche 3
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Wer zeigt / überträgt Fenerbahçe vs Sl. Prag heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Fenerbahçe vs. Sl. Prag: Spielvorschau

Fenerbahçe empfängt Slavia Prag im Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi in Istanbul zum Champions-League-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um eine bessere Tabellenposition in der Königsklasse.

Fenerbahçe steht unter dem Eindruck einer deutlichen 6:0-Niederlage gegen Aston Villa im letzten Champions-League-Auftritt. In der Süper Lig zeigte Ismail Kartals Mannschaft zuletzt jedoch starke Reaktionen: Ein 3:0-Erfolg gegen Alanyaspor bestätigte, dass die Qualität im Kader vorhanden ist.

Slavia Prag reist nach Istanbul mit gemischten Gefühlen an. Jindrich Trpisovskys Mannschaft verlor das Champions-League-Auswärtsspiel bei Sabah FK mit 0:2 und kassierte damit die zweite Niederlage in der Gruppenphase. In der tschechischen Liga hielt Slavia Prag zuletzt ein torloses Unentschieden gegen FC Hradec Králové.

Das Duell trägt historischen Charakter: Beide Klubs sind sich bereits in europäischen Wettbewerben begegnet, wobei die jüngsten Aufeinandertreffen knappe Ergebnisse produzierten. Wer die Oberhand behält, könnte einen entscheidenden Schritt in der Tabelle machen.

Alle Informationen zum Live-Stream, zur TV-Übertragung und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.


Fenerbahçe vs. Sl. Prag: Aufstellungen

Fenerbahçe vs Sl. Prag Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
page.match.formation.title
Sl. Prag crest
Sl. Prag
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciK. AkturkogluK. AkturkogluN'Golo KantéN'Golo KantéM. GuendouziM. GuendouziR. LukakuR. LukakuJ. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaE. AyaosiE. AyaosiM. SuleimanM. SuleimanS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Sl. Prag crest
Sl. Prag
SLP
4-2-3-1
Fenerbahçe

Startelf

Sl. Prag

Trainer

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

Form

FB

FB - Form

EYU
S8-0
TUT
S0-2
RIZ
S0-3
AVL
N6-0
ALS
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
SLP

SLP - Form

SLV
S1-5
VPL
S2-1
ZLI
S0-1
SAB
N2-0
HRA
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Fenerbahçe kommt auf drei Siege, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Sieg gegen Alanyaspor in der Süper Lig. Zuvor folgte die schwere 0:6-Niederlage gegen Aston Villa in der Champions League. Insgesamt erzielte Fenerbahçe in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte acht.

Slavia Prag verzeichnet aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete torlos gegen FC Hradec Králové. Davor verlor Slavia Prag mit 0:2 bei Sabah FK in der Champions League. In der tschechischen Liga blieb Slavia Prag zuletzt ungeschlagen, mit Siegen gegen FC Zlín und Viktoria Pilsen sowie einem deutlichen 5:1-Pokalsieg gegen FK Varnsdorf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FenerbahçeUnentschiedenSl. Prag
1
0
2
Europa League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
1
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
END
Conference League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
END
Conference League
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
3
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 28. November 2024 in der Europa League statt, als Slavia Prag zu Hause mit 1:2 gegen Fenerbahçe verlor. Aus den vorliegenden drei Duellen gewann Fenerbahçe zweimal, Slavia Prag einmal – darunter ein 3:2-Heimsieg in der Conference League im Februar 2022.

Fenerbahçe vs. Sl. Prag: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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