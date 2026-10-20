Das Spiel zwischen Fenerbahçe und Sl. Prag beginnt am 20.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Fenerbahçe gegen Sl. Prag

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

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Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind unten aufgeführt.

Fenerbahçe vs. Sl. Prag: Spielvorschau

Fenerbahçe empfängt Slavia Prag im Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi in Istanbul zum Champions-League-Duell. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um eine bessere Tabellenposition in der Königsklasse.

Fenerbahçe steht unter dem Eindruck einer deutlichen 6:0-Niederlage gegen Aston Villa im letzten Champions-League-Auftritt. In der Süper Lig zeigte Ismail Kartals Mannschaft zuletzt jedoch starke Reaktionen: Ein 3:0-Erfolg gegen Alanyaspor bestätigte, dass die Qualität im Kader vorhanden ist.

Slavia Prag reist nach Istanbul mit gemischten Gefühlen an. Jindrich Trpisovskys Mannschaft verlor das Champions-League-Auswärtsspiel bei Sabah FK mit 0:2 und kassierte damit die zweite Niederlage in der Gruppenphase. In der tschechischen Liga hielt Slavia Prag zuletzt ein torloses Unentschieden gegen FC Hradec Králové.

Das Duell trägt historischen Charakter: Beide Klubs sind sich bereits in europäischen Wettbewerben begegnet, wobei die jüngsten Aufeinandertreffen knappe Ergebnisse produzierten. Wer die Oberhand behält, könnte einen entscheidenden Schritt in der Tabelle machen.

Alle Informationen zum Live-Stream, zur TV-Übertragung und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.





Fenerbahçe vs. Sl. Prag: Aufstellungen

Form

Fenerbahçe kommt auf drei Siege, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Sieg gegen Alanyaspor in der Süper Lig. Zuvor folgte die schwere 0:6-Niederlage gegen Aston Villa in der Champions League. Insgesamt erzielte Fenerbahçe in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte acht.

Slavia Prag verzeichnet aus den letzten fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete torlos gegen FC Hradec Králové. Davor verlor Slavia Prag mit 0:2 bei Sabah FK in der Champions League. In der tschechischen Liga blieb Slavia Prag zuletzt ungeschlagen, mit Siegen gegen FC Zlín und Viktoria Pilsen sowie einem deutlichen 5:1-Pokalsieg gegen FK Varnsdorf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 28. November 2024 in der Europa League statt, als Slavia Prag zu Hause mit 1:2 gegen Fenerbahçe verlor. Aus den vorliegenden drei Duellen gewann Fenerbahçe zweimal, Slavia Prag einmal – darunter ein 3:2-Heimsieg in der Conference League im Februar 2022.

Fenerbahçe vs. Sl. Prag: Die Tabellen

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