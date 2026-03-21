Am heutigen Samstag, den 21. März, kommt es im Rahmen der 2. Bundesliga am 27. Spieltag zum Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FC Kaiserslautern. Los geht es um 13 Uhr. Das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg dient zudem als Schauplatz der Begegnung.

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Wer zeigt / überträgt FCK (1. FC Kaiserslautern) bei 1. FC Nürnberg heute live im TV und Live Stream?

Ihr seht die Begegnung der 2. Bundesliga zwischen dem FC Nürnberg und FC Kaiserslautern heute live und exklusiv bei Sky.

Ab 12.30 Uhr starten die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga 4 HD. Oliver Seidler kommentiert die Partie für Euch.

Fans der Konferenz sehen das Spiel zudem in der Sky-Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Bundesliga 7 HD. Auch hier geht es um 12.30 Uhr mit der Übertragung los - Thomas Wagner moderiert.

Im Livestream stehen Euch die Optionen via Sky Go und WOW zur Verfügung.

Um die 2. Bundesliga bei Sky empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Kaiserslautern

1. FC Nürnberg vs Kaiserslautern: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Klose Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über 1. FC Nürnberg

Nach einem Zweikampf im Training blieb Offensivspieler Rabby Nzingoula mit großen Schmerzen liegen. Nach einer Behandlung nahm der 20-Jährige das Training zwar vorerst wieder auf, musste dann wenig später aber abbrechen. Nzingoula hatte in den vergangenen Wochen bereits immer wieder mit Schmerzen an der Kapsel geplagt. Ein Einsatz im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern steht auf der Kippe.

News über Kaiserslautern

Der Vertrag von Luca Sirch läuft beim 1. FC Kaiserslautern am Saisonende aus – und der Leistungsträger weckt bereits Begehrlichkeiten. Laut mehreren Medienberichten gibt es Interesse aus der Bundesliga, unter anderem soll Borussia Mönchengladbach den Defensivspieler auf dem Zettel haben.

Mergim Berisha stand derweil beim 3:0-Derbysieg gegen den Karlsruher SC erstmals in der Startelf der Lauterer. Der Winterneuzugang von der TSG Hoffenheim traf dabei zum zwischenzeitlichen 2:0.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Nürnberg vs Kaiserslautern: Die Tabellen

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