Der FC Zürich will in die Conference League und muss in der Quali gegen Guimaraes ran. Wo läuft das Spiel im Livestream?

In der 3. Runde der Qualifikation zur Conference League stehen die Hinspiele an. Dabei bekommt es der FC Zürich am Donnerstag (8. August) mit Vitoria Guimaraes zu tun. Zürich vs. Guimaraes bei Zattoo im Livestream schauen Jetzt anmelden! Die Schweizer wollen sich eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Portugal kommende Woche verschaffen. Die Übertragung von Zürich gegen Guimaraes übernimmt in der Schweiz SRF Info. Diesen Sender könnt Ihr beispielsweise auch über Zattoo im Livestream empfangen und das Spiel dort live schauen. FC Zürich vs. Vitoria Guimaraes im LIVE STREAM und live im TV: Die Daten zum Spiel Nächstes Spiel Conference League Qualification ZUR GUI Spielvorschau Spiel FC Zürich vs. Vitoria Guimaraes Wettbewerb Conference League, Qualifikation (3. Runde) Datum Donnerstag, 8. August 2024 Uhrzeit 19 Uhr Übertragung in der Schweiz SRF Info / Zattoo Wer zeigt / überträgt FC Zürich vs. Vitoria Guimaraes im Livestream und live im TV? Sender Übertragung Zattoo Hier live schauen SRF Info Wo läuft FC Zürich vs. Vitoria Guimaraes im Livestream? Vor dem Spiel Für Zürich ist das Duell mit Guimaraes bereits das sechste Pflichtspiel der noch jungen Saison. In der Schweizer Super League hat der FCZ aus den ersten drei Partien sieben Punkte geholt und steht aktuell auf einem starken dritten Platz. Imago Images In der Conference-League-Quali musste Zürich indes schon eine Runde überstehen, setzte sich dabei souverän gegen den FC Shelbourne aus Irland durch (3:0, 0:0). Die portugiesische Liga ist derweil zwar noch nicht gestartet, auch Guimaraes musste aber bereits in der zweiten Qualifikationsrunde einsteigen und hat daher schon Pflichtspiele auf dem Buckel. Mit dem FC Floriana aus Malta hatten die Portugiesen dabei keine Probleme (1:0 und 4:0).