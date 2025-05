In der 2. Bundesliga geht es heute zwischen dem FC Schalke und dem SC Paderborn rund. Wo Ihr einschalten könnt? GOAL hat die Antwort.

Freitagsspiel in der 2. Bundesliga: Der FC Schalke empfängt heute den SC Paderborn. Der Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen erfolgt gegen 18.30 Uhr.

Der SC Paderborn könnte mit einem Sieg noch einmal in das Aufstiegsrennen eingreifen. Schalke würde ein Remis reichen, sich endgültig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

GOAL verrät Euch alles zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 (S04) vs. SC Paderborn heute im Live Stream und live im Free TV?

Wenn Ihr die 2. Bundesliga live sehen möchtet, müsst Ihr bei Sky vorbeischauen - der Pay-TV-Sender hat nämlich alle Begegnungen im Programm. Die Wahl habt Ihr zwischen der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Magdeburg und Münster (Sky Sport Bundesliga 1) und dem Einzelspiel mit Oliver Seidler am Mikro (Sky Sport Bundesliga 2).

Ihr schaltet lieber im Stream ein? Dann könnt Ihr das Duell auch via SkyGo und WOW verfolgen.

2. Bundesliga: Anstoßzeit Schalke 04 gegen Paderborn

Ort und Zeit des Spiels.

2. Bundesliga, Schalke 04 vs. Paderborn: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

2. Bundesliga: News über Schalke 04

Nach ein paar erfolgreichen Wochen ließen die Knappen zuletzt häufiger Punkte liegen. Seit drei Partien wartet S04 auf einen Sieg.

Am vergangenen Spieltag unterlag der Ruhrpottklub mit 1:2 knapp dem 1. FC Kaiserslautern. Im Vorfeld zur Partie wurde bekanntgegeben, dass Trainer Kees van Wonderen ab Sommer nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird.

Auf dem Feld wird außerdem ebenfalls ein Akteur fehlen: Aymen Barkok wurde vom Verein suspendiert, nachdem er einen Fan über Social Media beschimpft hatte.

2. Bundesliga: News über Paderborn

Auch der SCP durchlebt eine kleine Talfahrt: Von den vergangenen fünf Partien mussten die Paderborner drei abgeben (1 Sieg, 1 Remis).

Dadurch verloren die Ostwestfalen den Relegationsplatz. Weil die Konkurrenz allerdings auch nur inkonstant punktete, ist Paderborn weiterhin nur einen Zähler entfernt.

Am vorletzten Spieltag wartet noch eine besonders wichtige Partie: Das direkte Duell mit dem 1. FC Magdeburg, der aktuell auf Rang drei sitzt.

Schalke 04 vs. SC Paderborn: Die Tabelle in der 2. Bundesliga

