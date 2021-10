Am 3. Spieltag der Champions League spielt der VfL Wolfsburg beim FC Salzburg. Goal verrät, wo das Spiel am Mittwoch live übertragen / gezeigt wird.

Duell zweier noch ungeschlagener Teams in der Champions League! Bundesligist VfL Wolfsburg tritt am Mittwoch, 20. Oktober, am 3. Spieltag beim FC Salzburg - so heißt der Klub offiziell in der Königsklasse - an. Die Partie wird bereits um 18.45 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen.

Dass der VfL Wolfsburg nach zwei Spieltagen der Champions-League-Saison 2021/22 noch ungeschlagen ist, war so nicht zu erwarten. Gegen den französischen Meister OSC Lille und den spanischen Spitzenklub FC Sevilla spielten die Wölfe jeweils unentschieden. Damit ist der VfL im Kampf um das Erreichen des Achtelfinales noch voll im Rennen. Um am Ende der Gruppenphase auf einem der begehrten Plätze eins oder zwei in der Gruppe G zu landen, täte ein erster Dreier gut.

Noch besser war der Auftakt des FC Salzburg. Der österreichische Serienmeister hat nach einem Sieg gegen Lille und einem Unentschieden gegen Sevilla bereits vier Punkte ergattert. In der heimischen Bundesliga marschiert das Team des neuen deutschen Trainers Matthias Jaissle bereits nach zehn Spieltagen vorneweg. Ein Erfolgsgarant ist Stürmer Karim Adeyemi, der jüngst sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feierte.

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg? Alle Infos dazu liefert Euch Goal. Zudem zeigen wir Euch gut eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs.VfL Wolfsburg? Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Salzburg - VfL Wolfsburg Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag, Gruppe G Datum Mittwoch, 20. Oktober Anstoß 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Red Bull Arena, Salzburg

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg im TV? Die Übertragung der Champions League

Kein Free-TV, kein Pay-TV - bis zum Finale am 18. Mai in St. Petersburg werden alle Spiele der Champions League nur im LIVE-STREAM übertragen. Das heißt aber nicht, dass Ihr kein Spiel auf Eurem großen TV verfolgen könnt. Doch dazu später mehr.

In der vergangenen Saison wurden noch zahlreiche Spiele von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender ist bei der Neuvergabe der TV-Rechte aber leer ausgegangen. Als deren Sieger ging DAZN hervor. Der Streamingdienst sicherte sich die exklusiven Übertragungsrechte an 121 der insgesamt 137 Spiele. Die DAZN-Übertragungsrechte beinhalten an jedem Spieltag auch eine Konferenz.

Via Amazon Prime Video seht Ihr zudem jeden Champions-League-Dienstag eine Partie exklusiv - das macht am Saisonende 16 Spiele. Für den 3. Spieltag wählte der neue Champions-League-Anbieter sich das Spiel von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam aus.

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League im Internet

Da FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg an einem Mittwoch stattfindet, scheidet Amazon Prime Video schon einmal als übertragender Anbieter aus. Das österreichisch-deutsche Duell wird also von DAZN übertragen, da der Streamingdienst alle Mittwochsspiele der Champions League exklusiv anbieten kann.

Die Übertragung mit Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth beginnt um 18.30 Uhr, also 15 Minuten vor Spielbeginn.

Zeitgleich zum Spiel des VfL Wolfsburg in Salzburg wird am Mittwoch die Partie zwischen dem FC Barcelona und Dynamo Kiew angepfiffen. Diese beiden frühen Spiele gibt es bei DAZN in einer separaten Konferenz mit Moderator Jan Lüdeke zu sehen. So sieht die gesamte Mittwochskonferenz bei DAZN im Detail aus:

Ab 18.45 Uhr

Barcelona - Kiew (Kommentator: Uwe Morawe)

Salzburg - Wolfsburg (Komm.: Max Gross)

Ab 21 Uhr

Benfica - Bayern (Kommentator: Michael Born)

Man United - Atalanta (Komm.: Jan Platte)

Young Boys - Villarreal (Komm.: Holger Pfandt)

Lille - Sevilla (Komm.: Oliver Forster)

Chelsea - Malmö (Komm.: Nico Seepe)

Zenit - Juventus (Komm.: Freddy Harder)

Die LIVE-STREAMS von DAZN zum Spiel FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg und zur Konferenz sind auf auf dazn.com (PC und Laptop) sowie in der kostenlosen DAZN-App abrufbar. Die App ist mit allen Android- und Apple-Geräten kompatibel, ihr könnt den LIVE-STREAM bei einer stabilen Internetverbindung also auch von unterwegs auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet) abrufen.

Dank der neuesten Technik ist das auch mit der App auf einem internetfähigen Smart-TV möglich. Wer noch im Besitz eines älteren TV-Gerätes ist, muss einfach den Laptop per HDMI-Kabel mit dem Gerät verbinden, und schon ist Fußball der Spitzenklasse auf dem großen Bildschirm zu sehen. Auf diese zwei Varianten ist FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg also doch im TV zu sehen!

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM? Das kostet und das bietet DAZN

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo (jederzeit kündbares Monatsabo 14,99 Euro; Jahresabo 149,99 Euro). Das "Netflix des Sports" zeigt neben der Champions League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die komplette Europa League, zahlreiche Begegnungen aus den Top-Ligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie reihenweise Spiele der noch laufenden WM-Qualifikation in Europa.

Anhänger weiterer Sportarten werden bei DAZN sicherlich ebenfalls fündig. US-Sport (NFL, NBA, MLB), Tennis, Darts, Handball, Boxen, MMA und auch bald wieder Wintersport sind Teil des vielfältigen Programmangebots.

Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle dass DAZN auch die Highlights der Champions-League-Spiele auf seiner Plattform zur Verfügung stellt.

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights

In der letzten Zeile des vorangegangenen Abschnitts haben wir bereits beschrieben, dass die Highlights der Champions-League-Spiele bei DAZN zu sehen sind.

Es gibt aber noch eine weitere Alternative für alle, die keinen Zugriff auf DAZN haben und sich deshalb weder die Spiele im LIVE-STREAM noch die Highlights ansehen können. Das ZDF, der öffentlich-rechtliche Sender, der am 18. Mai 2022 das CL-Finale live im Free-TV überträgt, zeigt an jedem Mittwoch, an dem in der Champions League gespielt wird, die Höhepunkte der Spiele, vornehmlich mit deutscher Beteiligung, ab 23 Uhr im Rahmen der Sendung "sportstudio UEFA Champions League" - und das kostenlos.

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg? Die Aufstellungen

Hier zeigen wir Euch die Aufstellungen des FC Salzburg und des VfL Wolfsburg, sobald uns diese vorliegen. Damit ist am Mittwoch gegen 17.45 Uhr zu rechnen.

Wer zeigt / überträgt FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick