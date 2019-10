Wer zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

Der FC Red Bull Salzburg empfängt den SSC Neapel. Wir erklären Euch, wer das Champions-League-Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Champions League, 3. Spieltag: Der FC Red Bull Salzburg trifft vor heimischem Publikum auf den SSC Neapel. Das Duell steigt am Mittwochabend um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Österreich.

Der Spitzenreiter gastiert beim Dritten. Der führt nach zwei Spielen mit vier Punkten die Tabelle der Gruppe F an. Die Mannschaft aus der Serie A gewann am ersten Spieltag gegen den FC Liverpool (2:0), spielte dann aber gegen den KRC Genk nur Unentschieden (0:0).

Der FC Red Bull Salzburg brannte dagegen ein wahres Feuerwerk ab, holte aber nur drei von sechs möglichen Punkten. In einem überragenden ersten Spiel besiegten die Österreicher den KRC Genk mit 6:2. An der Anfield Road verlor der FC Red Bull Salzburg nur knapp mit 3:4 gegen den FC Liverpool, holte dabei aber einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand auf. Der beste Mann bei den Salzburgern in der : Erling Haaland (vier Treffer in zwei Spielen).

FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel: Wir erklären Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der Champions League am Mittwochabend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM in ?

ARD? ZDF? RTL? Wer besitzt die Rechte an der Übertragung der Champions League? Keiner der genannten Sender. Die Champions League wird auch in diesem Jahr nicht live im Free-TV übertragen.

Stattdessen haben sich zwei andere Anbieter erneut die Übertragungsrechte der Königsklasse gesichert: Das sind DAZN und Sky!

DAZN zeigt insgesamt 110 von 138 CL-Spielen im LIVE-STREAM. Alle Spiele laufen beim Streamingdienst im Einzelspiel - ein Großteil davon exklusiv in voller Länge.

Sky zeigt dagegen alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz. Zusätzlich seht Ihr beim Bezahlsender pro Spieltag zwei Duelle exklusiv im Einzelspiel.

DAZN zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM

Bock auf das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SSC Neapel? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau richtig. DAZN zeigt Salzburg vs. Neapel exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Dieser startet pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird.

Nur beim Streamingdienst erlebt Ihr das Salzburg-Spiel gegen Napoli live im Einzelspiel. FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Kommentator: Philipp Krummholz

Philipp Krummholz Experte: Helge Payer

Helge Payer Der direkte Link zum Spiel: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Seid Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements? Dann könnt Ihr FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben! Wie geht das? Na, ganz leicht. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die komplette DAZN-Programmvielfalt 30 Tage lang gratis.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv! Ihr seht nämlich nicht nur FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live und in voller Länge. Bei DAZN bekommt Ihr den Großteil aller Spiele der Champions Leauge live auf Eure Bildschirme. Handy, Tablet, Smart-TV, PlayStation4 und Co. - Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Doch damit immer noch nicht genug. Ihr wollt Spitzenfußball pur? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst überträgt neben der Königsklasse auch die Bundesliga und die Europa League sowie die Serie A, LaLiga und zahlreiche weitere Top-Ligen sowie Top-Wettbewerbe im LIVE-STREAM. Und mit dem Gratismonat seid Ihr die ersten vier Wochen kostenlos dabei!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Wer zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live im TV in Deutschland?

Könnt Ihr das Duell zwischen Red Bull Salzburg und Neapel live im TV schauen? Nein, das ist im klassischen Sinne nicht möglich. Kein deutscher Sender zeigt das Duell beider Teams live und in voller Länge im TV. Wieso? Weder die ARD oder das ZDF noch RTL, Eurosport und Co. sind im Besitz der Übertragungsrechte der Champions League.

Auf dem SMART-TV: DAZN zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN ist Eure einzige Option, wenn Ihr das Duell FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live und in voller Länge erleben wollt. Doch wie der Name es schon verrät, zeigt DAZN die Spiele der Champions League ausschließlich im LIVE-STREAM und nicht klassisch im TV. DAZN ist eben ein reiner Streamingdienst.

Ihr müsst aber dennoch nicht darauf verzichten, das Duell auf Eurem Fernseher anschauen zu können. Wie ist das möglich? DAZN bringt Euch FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose App des Streamingdienstes auf nahezu allen modernen Fernsehern verfügbar.

So könnt Ihr FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live im TV

Sky ist am Mittwochabend ebenfalls live in der Red Bull Arena in Salzburg im Einsatz. Doch der Pay-TV-Sender zeigt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel nicht live im Einzelspiel. Stattdessen überträgt Sky eine Konferenz aller Spiele, die am Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen werden .

Wenn Ihr Salzburg vs. Napoli live im TV bei Sky sehen wollt, geht das also nur in der Konferenzschaltung. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League live im TV bei Sky:

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Infos zu den aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Übrigens: Die Konferenzschaltung zur Champions League am Mittwochabend könnt Ihr sowohl live im TV bei Sky als auch kostenpflichtig im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live im TV in Österreich?

Der LIVE-STREAM bei DAZN ist in Deutschland die einzige Möglichkeit, FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live und in voller Länge verfolgen zu können. Doch wie gestaltet sich die TV-Übertragung der Champions League in Österreich?

Vorab sei gesagt: DAZN gibt es auch in Österreich. Doch der LIVE-STREAM zu Salzburg vs. Neapel bei DAZN ist in Österreich nicht verfügbar. Warum? Das erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Sport Austria zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live im Pay-TV in Österreich

Die exklusiven Übertragungsrechte am Salzburg-Spiel gegen Neapel liegen in Österreich in den Händen von Sky Austria. Nur Sky Sport Austria zeigt das Duell zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SSC Neapel live im TV. Allerdings läuft das Champions-League-Spiel ausschließlich im Pay-TV.

Auch in Österreich benötigt Ihr für die Nutzung von Sky ein Abonnement. Mehr Informationen hierzu findet Ihr auf der entsprechenden Website von Sky Sport Austria.

FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live im TV bei Sky in Österreich! Hier bekommt Ihr alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League:

Sender: Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD

Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD Art der Übertragung: Einzelspiel (live und exklusiv)

Einzelspiel (live und exklusiv) Start: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Moderatorin: Constanze Weiss

Constanze Weiss Kommentator: Thomas Trukesitz

Sky X zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM in Österreich

Wollt Ihr das Duell lieber in voller Länge im Einzelspiel im LIVE-STREAM verfolgen? Dann ist Sky X Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Streamingdienst Sky X zeigt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM in Österreich.

Sky X ist das österreichische Pendant zu Sky Go. Ausführliche Infos zum Online-Dienst von Sky Austria findet Ihr unter skyx.at.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel?

Eigentlich wolltet Ihr FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel im LIVE-STREAM bei DAZN in voller Länge verfolgen? Das hat aber nicht geklappt? Nicht traurig sein. Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat:

Die Highlights zu FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel bei DAZN!

Ihr habt kein Bock, ewig lange auf die Highlights zu warten? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig! Der Streamingdienst zeigt Euch bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff eine ausführliche Zusammenfassung des Salzburg-Spiels gegen den SSC Neapel. Schaut mal bei DAZN vorbei!

Die ausführliche Zusammenfassung reicht Euch nicht aus? Stattdessen wollt Ihr die vollen 90 Minuten noch einmal genießen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst immer noch goldrichtig. DAZN zeigt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel komplett im Re-Live. Auch das Re-Live ist wenige Minuten nach dem Abpfiff auf der Plattform des Streamingdienstes verfügbar.

Doch damit noch längst nicht genug: Schließlich ist DAZN die Heimat der Champions League. Der Streamingdienst zeigt alle Highlights der Königsklasse bereits wenige Minuten nach Spielende. So seht Ihr bei DAZN auch die Highlights der Spiele, die exklusiv im Einzelspiel bei Sky laufen. Klickt Euch mal rein!

Wer zeigt / überträgt FC Red Bull Salzburg vs. SSC Neapel live? Die Übertragung der Champions League im Überblick